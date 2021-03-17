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  5. ДП ЭМА Браво-29 Alaska Magic Fog 200*60
Браво-29 Alaska
4,7
5 572

Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog

4,7
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭМА Браво-29 Alaska Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222908
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 155
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-29 Grey Matt Magic Fog 200*60 ДП ЭМА Браво-29 White Matt Magic Fog 200*60
ДП ЭМА Браво-29 Alaska Magic Fog 200*60
ДП ЭМА Браво-29 Stormy Matt Magic Fog 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Р
17 марта 2021
4
Комментарий
Отличные и недорогие двери
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А
07 марта 2020
5
Комментарий
Понравились двери в расцветке в этом магазине, решила заказать их. Устанавливали очень качественно. Выглядит хорошо, но это больше дело вкуса, на сайте можно подобрать под любые критерии и желания межкомнатную дверь.
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М
24 февраля 2020
5
Комментарий
Честно, мне не очень на ощупь, но выглядят симпатично и по характеристикам они неплохие. мне нравятся простые шпонированные или из массива, но мы пока поставили в ванную и туалет. Отдельное спасибо установщику, работает качественно, видно что с опытом.
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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