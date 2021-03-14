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  5. ДП М Порта-22 Без отделки Magic Fog 200*90
Дверь межкомнатная Порта-22 Массив Под покраску Остекленная Царговая
4,5
6 132

Дверь межкомнатная Порта-22 Массив Под покраску Остекленная Царговая 200x90

4,5
Этот товар смотрят 19 человек
ДП М Порта-22 Без отделки Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225551
Этот товар смотрят 9 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 132
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 132 ₽
Коробка 560 ₽ x 3 шт.
Наличник 294 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 282
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 022 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0327 Коробка "Т" Без отделки ЛВЛ/М 2070*70*32 (у,п)
025-0327 ⋅ 560 ₽
 560
1 680
025-0329 Наличник "Т" Без отделки М Тип-0 2150*70*12 (20*3)
025-0329 ⋅ 294 ₽
 294
1 470
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Дверь межкомнатная Порта-22 Массив Под покраску Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Без отделки

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    25.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Дверь без отделки, что дает широкий простор для творчества. Вы можете самостоятельно окрасить дверь, нанести любой художественный рисунок.
Отделка
под окраску
Материал
Отборный массив сосны, без сучков.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Под покраску
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    25.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
14 марта 2021
5
Комментарий
Отличное сочетание цена/качество если надо оперативно сделать ремонт. Смотрится весьма достойно. легка в установке, т.к. легкая.
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Я
10 декабря 2020
5
Комментарий
Полгода назад мы заказали себе в квартиру межкомнатную дверь данной фирмы. Дверь нам очень сильно понравилась, выглядят богато что не мало важно под наш интерьер. Крепкая, дефектов не каких.Спасибо производителю
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С
24 октября 2020
4
Комментарий
Заказывали красивые двери, изготовление 14 дней и неделя доставка, как раз сделали черновую отделку в квартире. Двери встают идеально, мастер установил их быстро, вся фурнитура встает как родная... в эксплуатации двери мечта, тихие, легко закрываются, смотрятся дорого
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
4
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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