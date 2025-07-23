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  5. ДП Ш Сити-5 Тон Орех-2 190*60
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
0,0
13 185

Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая 190x60

Этот товар смотрят 28 человек
tumb 1 - ДП Ш Сити-5 Тон Орех-2 190*60
ДП Ш Сити-5 Тон Орех-2 190*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624521
Этот товар смотрят 33 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 185
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 185 ₽
Коробка 1 156 ₽ x 3 шт.
Наличник 960 ₽ x 5 шт.
Изменить
21 453
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 198 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS001 Коробка Ш "Т" (Тон Орех-2) 2100*75*35 (у.п) М
VRDS001 ⋅ 1 156 ₽
 1 156
3 468
VRDS002 Наличник Ш "Т" (Тон Орех-2) МДФ Тип-0 2140*70*10
VRDS002 ⋅ 960 ₽
 960
4 800
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Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая 190x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190x60
190x55
190x60
200x60
200x70доставка 23.07.2025
200x80доставка 23.07.2025
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Тон Орех-2
ДП Ш Сити-5 RAL 9001 Крем 190*60
ДП Ш Сити-5 Тон Орех-2 190*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт
  • Материал:
    Шпонированные

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из массива древесины, МДФ панели с фрезеровкой
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Натуральный шпон дуба

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.04
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас выполнен из массива древесины, МДФ панели с фрезеровкой

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