Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая
0,0
13 185 ₽
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая 200x90
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Арт. 624520
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDS001
|
Коробка Ш "Т" (Тон Орех-2) 2100*75*35 (у.п) М
VRDS001 ⋅ 1 156 ₽
|1 156 ₽
|
|3 468 ₽
|VRDS002
|
Наличник Ш "Т" (Тон Орех-2) МДФ Тип-0 2140*70*10
VRDS002 ⋅ 960 ₽
|960 ₽
|
|4 800 ₽
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Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, глухая, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:VRDS0032
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Тон Орех-2
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из массива древесины, МДФ панели с фрезеровкой
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание
Отделка
Натуральный шпон дуба
Характеристики
-
Артикул:VRDS0032
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Тон Орех-2
-
Общий цвет:Коричневый
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из массива древесины, МДФ панели с фрезеровкой
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