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  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x70

3,7 10 отзывов
Коротко о товаре
  • Артикул:
    066-0017 Скопировано
  • Материал:
    Эмалит
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

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Характеристики и описание

  • Артикул:
    066-0017 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (10)

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.6 / 5На основе 10 отзывов
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  • Сначала с низкой оценкой
2
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
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П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
Н
Н Наталия
07 апреля 2021
5
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Не увидела
Комментарий
Заменили в квартире 5 дверей. Сделали заказ, все быстро посчитали, приехал замерщик, через 3 дня доставили двери, на следующий день пришел монтажник , спокойно и качественно сделал свою работу. Весь процесс от заказа до монтажа прошёл без задержек. Дверями и монтажом довольны, хотя и начитались отрицательных отзывов в интернете, все же решили рискнуть. Пока все нравится.
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4.6 / 5
5 звезд
6
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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