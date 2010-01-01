Выбирая входную дверь вы должны быть уверены не только в том, что она красиво смотрится, но и в том, что она обеспечит ваш дом надежной защитой. В этом вам поможет не только большое количество запорных механизмов, но и качественный материал, из которого будет изготовлена дверь.

В последние годы все большую популярность набирают двери, выполненные из металла, в частности, из стали. Интернет-магазин 169.ru предлагает вам купить стальную дверь, так как они считаются самыми надежными, но при этом имеют прекрасный внешний вид.

К преимуществам таких дверей относят не только толщину металла, которая по индивидуальному заказу может достигать 3-4 мм, но и возможность монтажа различных защитных механизмов, в частности, установки ребер жесткости, бронепластин и противосъемных систем. Все это делает входные стальные двери лидером в своем классе. Это именно тот случай, когда проще сломать стену, чем "победить" такую дверь.

В интернет-магазине 169.ru вы сможете выбрать из представленных моделей, либо обратиться за помощью к нашим специалистам, которые помогут принять верное решение. В большом каталоге продукции представлены стальные двери от производителя в разных ценовых сегментах: от бюджетных до элитных. Кроме того, к вашим услугам монтаж дверей, при заказе которого мы абсолютно бесплатно осуществим все замеры. Мы осуществляем доставку как в пределах МКАДа, так и по Московской области, либо можем довезти товар до транспортной компании.

Специалисты интернет-магазина 169.ru всегда стараются найти индивидуальный подход к каждому клиенту, понять его желания и воплотить их в реальность. Именно тогда купленная стальная дверь будет не только защитой, но и отличным элементом интерьера.