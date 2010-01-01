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Стальные входные двери

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Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Хит
Оптим Door Out 101 Антик Медь
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 4/П22» Almon 28/Bianco Veralinga WW
Доставим завтра
Porta S-3P 4/П22 Almon 28/Bianco Veralinga WW
23 837 31 783 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 51/П61» Almon 28/Wenge Veralinga
Porta S-3P 51/П61 Almon 28/Wenge Veralinga
 
32 600
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak
 
31 783
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Доставим завтра
Porta M-3P 8/Л28 White Stark/Virgin
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная City Smart PP Черный матовый, 10SM-161/Белый матовый 10SM-161
Доставим завтра
City Smart PP 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый
92 776
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 9/П29» (Модерн) Almon 28/Wenge Veralinga BS
Доставим завтра
Porta S-3P 9/П29 Almon 28/Wenge Veralinga BS
 
31 783
Дверь входная Family Eco MM Графит букле/ Графит букле Steel Один замок
Доставим завтра
Family Eco ММ Steel Один замок Графит букле/Графит букле
27 015
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Доставим завтра
Porta M-3P 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga BS
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная Trust Eco PP 9ED-1 Шоколад ларче/Белый ларче Задвижка
Trust Eco PP 9ED-1 Задвижка Шоколад ларче/Белый ларче
26 125
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 4/П22» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Лучшая цена
Porta S-3 4/П22 Almon 28/Wenge Veralinga BS
 
23 837 31 783 ₽ -25%
Дверь входная Trust Mass MP 9S-140 Антрацит букле/D-4 Бьянко ларче mirror
Trust Mass MP 9S-140 Антрацит букле/D-4 Бьянко ларче
36 996
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Дуб графитовый матовый ED-2 МДФ Белый ларче E-140 mirror
Family Eco PP ED-2/E-140 Дуб графитовый матовый/Белый ларче
37 098
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-1 Антрацит букле/D-5 Белый ларче
Trust Mass MP 9SD-1 Антрацит букле/D-5 Белый ларче
38 883
Дверь входная Family Eco MP E-164 Шоколад букле/МДФ Белый ларче mirror
Family Eco MP E-164 Шоколад букле/Белый ларче
29 435
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Бьянко ларче E-136
Family Eco PP ED-2/E-136 Шоколад ларче/Бьянко ларче
33 208
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Бетон темный E-102 МДФ Белый ларче E-164 mirror
Family Eco PP E-102/E-164 Бетон темный/Белый ларче
40 303
Дверь входная City Smart PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая
City Smart PP 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая
92 776
Дверь входная Family Eco MP C-4 Шоколад букле/Карамель Задвижка
Family Eco MP C-4 Задвижка Шоколад букле/Карамель
29 435
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Family Eco PP E-135/E-140 Задвижка Шоколад ларче/Бьянко ларче
37 098
Дверь входная Family Eco MP E-135 Шоколад букле/ R-2 МДФ Шоколад ларче Задвижка
Family Eco MP E-135 Задвижка Шоколад букле/R-2 Шоколад ларче
27 015
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Шоколад ларче
Trust Mass MP 9S-100 Антрацит букле/Шоколад ларче
38 883
Дверь входная Family Eco MP E-164 Шоколад букле/МДФ Белый ларче mirror Задвижка
Family Eco MP E-164 Задвижка Шоколад букле/Белый ларче
29 435
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый mirror Задвижка
Family Eco MP E-140 Задвижка Шоколад букле/Дуб кофейный матовый
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/RL-2 МДФ Дуб белый скандинавский
Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/RL-2 Дуб белый скандинавский
29 435
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Белый софт
Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Белый софт
38 883
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-104-3 МДФ Белый ларче E-104 Задвижка
Family Eco PP E-104-3/E-104 Задвижка Шоколад ларче/Белый ларче
33 208
Дверь входная Trust Mass MP 9S-136 Графит букле/Белый ларче
Trust Mass MP 9S-136 Графит букле/Белый ларче
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-140 Черный муар металлик/D-5 Бьянко ларче mirror
Trust Mass MP 9S-140 Черный муар металлик/D-5 Бьянко ларче
38 883
Дверь входная Trust Eco MP 9ED-1 Антрацит букле/RL-11 Дуб белый скандинавский
Trust Eco MP 9ED-1 Антрацит букле/RL-11 Дуб белый скандинавский
30 012
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.K12» Almon 28/Nordic Oak
Porta S-3P 55.K12 Almon 28/Nordic Oak
32 600
Дверь входная Family Eco MPE-164 Черный муар металлик/R-2 МДФ Бетон серый mirror Задвижка
Family Eco MP E-164 Задвижка Черный муар металлик/R-2 Бетон серый
29 435
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Черный муар металлик/МДФ Белый ларче Задвижка Один замок
Family Eco MP ED-1 Задвижка Один замок Черный муар металлик/Бьянко ларче
27 015
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Дуб графитовый матовый ED-2 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Family Eco PP ED-2/E-140 Задвижка Дуб графитовый матовый/Бьянко ларче
37 098
Дверь входная Trust Mass MP 9S-136 Антрацит букле/Шоколад ларче
Trust Mass MP 9S-136 Антрацит букле/Шоколад ларче
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Шоколад ларче
Trust Mass MP 9S-130 Антрацит букле/Шоколад ларче
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-140 Черный муар металлик/Бьянко ларче mirror
Trust Mass MP 9S-140 Черный муар металлик/Бьянко ларче
38 883
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Графит букле/МДФ Белый ларче
Family Eco MP ED-2 Графит букле/Белый ларче
27 015
Дверь входная Trust Mass MP D2 Антрацит букле/R-5 Дуб коньяк
Trust Mass MP D2 Антрацит букле/R-5 Дуб коньяк
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Графит букле/R-4 Бетон серый
Trust Mass MP 9S-130 Графит букле/R-4 Бетон серый
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон серый
Trust Mass MP 9S-100 Шоколад букле/Бетон серый
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9S-109 Антрацит букле/D-5 Белый ларче
Trust Mass MP 9S-109 Антрацит букле/D-5 Белый ларче
38 883
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Графит букле/МДФ Белый ларче Задвижка
Family Eco MP ED-2 Задвижка Графит букле/Белый ларче
29 435
Дверь входная Family Eco MP E-104 Шоколад букле (порог)/МДФ Карамель Задвижка
Family Eco MP E-104 Задвижка Шоколад букле (порог)/Карамель
27 015
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-135
Family Eco PP E-135/E-135 Шоколад ларче/Бьянко ларче
33 208
Дверь входная Family Eco PP Антрацит букле/МДФ Дуб графитовый матовый ED-2 МДФ Белый ларче E-140 mirror Задвижка
Family Eco PP ED-2/E-140 Задвижка Дуб графитовый матовый/Белый ларче
37 098
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Дуб золотой E-105 МДФ Белый ларче E-140 mirror
Family Eco PP E-105/E-140 Дуб золотой/Белый ларче
37 098
Дверь входная Trust Mass MP 9S-130 Графит букле/Шоколад ларче
Trust Mass MP 9S-130 Графит букле/Шоколад ларче
38 883
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Выбирая входную дверь вы должны быть уверены не только в том, что она красиво смотрится, но и в том, что она обеспечит ваш дом надежной защитой. В этом вам поможет не только большое количество запорных механизмов, но и качественный материал, из которого будет изготовлена дверь.

В последние годы все большую популярность набирают двери, выполненные из металла, в частности, из стали. Интернет-магазин 169.ru предлагает вам купить стальную дверь, так как они считаются самыми надежными, но при этом имеют прекрасный внешний вид.

К преимуществам таких дверей относят не только толщину металла, которая по индивидуальному заказу может достигать 3-4 мм, но и возможность монтажа различных защитных механизмов, в частности, установки ребер жесткости, бронепластин и противосъемных систем. Все это делает входные стальные двери лидером в своем классе. Это именно тот случай, когда проще сломать стену, чем "победить" такую дверь.

В интернет-магазине 169.ru вы сможете выбрать из представленных моделей, либо обратиться за помощью к нашим специалистам, которые помогут принять верное решение. В большом каталоге продукции представлены стальные двери от производителя в разных ценовых сегментах: от бюджетных до элитных. Кроме того, к вашим услугам монтаж дверей, при заказе которого мы абсолютно бесплатно осуществим все замеры. Мы осуществляем доставку как в пределах МКАДа, так и по Московской области, либо можем довезти товар до транспортной компании.

Специалисты интернет-магазина 169.ru всегда стараются найти индивидуальный подход к каждому клиенту, понять его желания и воплотить их в реальность. Именно тогда купленная стальная дверь будет не только защитой, но и отличным элементом интерьера.

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