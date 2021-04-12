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Браво-22 White Wood
4,7
4 259 4 732 -10%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Black Star

4,7
Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229712
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 259
4 732
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 259 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 249
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
710 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» White Wood остекление Black Star
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-22 White Wood Black Star 200*80
Цвет: White Wood
ДП ЭКО Браво-22 Snow Art Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Look Art Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Riviera Ice Black Star 200*80 ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Black Star 200*80
+11

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.7 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
12 апреля 2021
5
Достоинства
Отличное качество!
Недостатки
нет
Комментарий
Очень удобный интерфейс, сайт очень читабельный все понятно и легко, огромный выбор дверей и фурнитуры. Очень приятный менеджер, все объяснили и в удобное для нас время приехал замерщик, который дал очень много дельных советов по правильности установки и удобству. Установщики отдельный плюс, очень качественно, быстро, все за собой убрали. Остались очень довольны выбором. Спасибо вам большое.
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Г
26 сентября 2020
4
Достоинства
Очень довольна и организацией доставки и качеством
Недостатки
нет
Комментарий
Всем добрый день! Пишу комментарий о приобретенной мною межкомнатной двери. Дверь не только качественная, но и элегантная, со своим внешним видом она впишется в любой дизайн квартиры. Дверь очень красивая и недорогая! Спасибо большое вам за такую красавицу!
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Е
10 сентября 2020
5
Достоинства
Привезли все в срок
Недостатки
нет
Комментарий
двери очень хорошего качества, изготовлены из натуральных материалов в том числе и коробка двери. На дверях из шпона один существенный недостаток - от прикосновения пальцев на шпоне остаются следы. Но это легко устраняется тряпочкой и полиролью.
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4.7 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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