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  5. ДП ЭКО Неоклассик-33 Cappuccino Melinga White Сrystal 200*90
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Филенчатая
0,0
7 812

Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Филенчатая 200x90

Этот товар смотрят 31 человек
ДП ЭКО Неоклассик-33 Cappuccino Melinga White Сrystal 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 260459
Этот товар смотрят 31 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 812
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 812 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 452
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 302 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Cappuccino Melinga Остекленная Филенчатая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 White Wood White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 Riviera Ice White Сrystal 200*90
+7

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм), крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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