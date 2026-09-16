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  5. ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silkwood 200*80
ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, кромка нет, царговая
4,0
8 670

Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, кромка нет, царговая 200x80

4,0
Этот товар смотрят 14 человек
ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silkwood 200*80
ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silkwood 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 945608
Этот товар смотрят 14 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 670
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 670 ₽
Коробка 776 ₽ x 3 шт.
Наличник 495 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 483
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 445 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0103 Коробка "Т" ПЭТ Cream Silkwood МДФ 2070*70*32 (у,п)
170-0103 ⋅ 776 ₽
 776
2 328
170-0104 Наличник "Т" ПЭТ Cream Silkwood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0104 ⋅ 495 ₽
 495
1 485
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, кромка нет, царговая 200x80
Цвет: Cream Silkwood
ДП ПЭТ Прима-12 Cream Silkwood 200*80
ДП ЭКО Прима-12 White Wood 200*80 Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-0876
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cream Silkwood
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Материал:
    Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

ПЭТ - иновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
Cream Silk - примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU).
Особенности
Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 12 точках (у других производителей, как правило, не более 8).

Характеристики

  • Артикул:
    169-0876
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cream Silkwood
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Материал:
    Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот.

Отзывы и вопросы о товаре

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