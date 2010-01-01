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  6. Дверь Ш Статус-12 Ф-05 (Дуб) ПГ 190*55
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-05 (Дуб) Глухая Филенчатая
0,0
7 532

Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-05 (Дуб) Глухая Филенчатая 190x55

Этот товар смотрят 27 человек
Дверь Ш Статус-12 Ф-05 (Дуб) ПГ 190*55
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 644863
Этот товар смотрят 24 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 532
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 532 ₽
Коробка 798 ₽ x 3 шт.
Наличник 406 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 956
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 256 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0937 Коробка Ш Ф-05 (Дуб) Сосна 2100*70*35 Ч-40 (у,п)
029-0937 ⋅ 798 ₽
 798
2 394
029-0938 Наличник Ш Ф-05 (Дуб) МДФ 2100*70*10
029-0938 ⋅ 406 ₽
 406
2 030
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Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Ф-05 (Дуб) Глухая Филенчатая 190x55
Размер полотна, см:
190x55
190x55в наличии
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Ф-05 (Дуб)
Дверь Ш Статус-12 Ф-11 (Орех) ПГ 190*55
Дверь Ш Статус-12 Ф-05 (Дуб) ПГ 190*55

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой шпоном файн-лайн
Отделка
Файн-лайн шпон, двухкомпонентный полиуретановый лак.
Материал
брус хвойных пород, МДФ, жесткий сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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