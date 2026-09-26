Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. ПЭТ
  4. Серия Prima
  5. Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Петли и защёлка в подарок
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Фото покупателей
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, white сrystal, царговая

Цвет: Cream Silkwood
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    169-0991архив Скопировано
  • Материал:
    ПЭТ
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Похожие

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая 7 620
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 8 370
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 770
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая 7 020
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 7 320
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, скиновая Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, скиновая 7 628 10 170 ₽
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, каркасно-щитовая 7 170
Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д.П ПЭТ Cream Silk, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-5.Д.П ПЭТ Cream Silk, глухая, каркасно-щитовая 7 290 9 720 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0.П ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Cream Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070

Характеристики и описание

  • Артикул:
    169-0991архив Скопировано
  • Материал:
    Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Cream Silkwood
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
Cream Silkwood - со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU).
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках (в обычных дверях не более 6).

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (0)

Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Prima"

Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 ПЭТ White Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 ПЭТ White Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Stormy Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Stormy Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ White Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-12 ПЭТ Grey Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ White Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ White Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 ПЭТ Cream Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070
Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Grey Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-11.1 ПЭТ Grey Silk, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 8 070

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Nordic Oak, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 8 970
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, без кромки, филенчатая Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, остекленная, сатинат белый, без кромки, филенчатая 11 520
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, без кромки, филенчатая Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, без кромки, филенчатая 9 270
Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, скиновая Дверь межкомнатная Статус-12 Шпонированные Дуб-ф-01, глухая, скиновая 6 053 8 070 ₽
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, без кромки, филенчатая Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, глухая, без кромки, филенчатая 10 470
Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Future-701 ПВХ Дуб Винчестер светлый, глухая, каркасно-щитовая 10 785
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Nordic Oak, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Nordic Oak, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая 4 770
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 5 370
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 4 770
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Nordic Oak, глухая, кромка нет, филенчатая 8 070
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Nordic Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 4 770
Установим с гарантией
входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть
500₽