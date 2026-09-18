Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая

Отделка

Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Состав комплекта

ДП ЭМА Браво-22 Alaska Magic Fog 200*60; Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)-3 шт; Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)-5 шт.

Цвет по RAL

Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).