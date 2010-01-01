Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Bravo X
  5. Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90
Браво-23 Cappuccino Melinga
0,0
4 592

Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90

Этот товар смотрят 35 человек
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255578
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 232
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-23 Look Art Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-23 Riviera Ice Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-23 Nordic Oak Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Браво-23 Grey Wood Magic Fog 200*90
+6

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Популярные подборки

Белые межкомнатные двери Межкомнатные двери в Чехове Межкомнатные двери цвета Whitey Межкомнатные двери Ампир Межкомнатные двери в Перово Межкомнатные двери цвета Riviera Ice Межкомнатные двери цвета Вишня Межкомнатные двери цвета Super White Скрытые раздвижные межкомнатные двери Межкомнатные двери цвета Brown Skyline

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Bravo X"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Melinga
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 White Wood
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» White Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 White Wood
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» White Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 White Wood
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Wood остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Wood
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Nordic Oak остекление Magic Fog
Браво-28 Nordic Oak
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Snow Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Snow Art
 
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Slate Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Slate Art
4 872
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Snow Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Snow Art
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Wenge Melinga
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Wenge Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
3 892

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть