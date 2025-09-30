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Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x80

4,2 2 отзыва
Цвет стекла: Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco melinga, black shine, остекленная, black shine, царговая
Цвет: Bianco melinga
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-4518 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-4518 Скопировано
  • Материал:
    Высококачественный сосновый брус
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    21.7
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Bianco Melinga - примерно соответствует RAL 9002, матовый (≈ 3,4 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности. Облегченная конструкция позволяет снизить массу двери примерно на 15%. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (2)

Фотографии покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 2 отзыва
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7
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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