Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая 200x70

Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):

Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):

Материал:

Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.