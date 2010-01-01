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  2. ДП Олимп К Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь ПГ 200*70
Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая
0,0
14 175

Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая 200x70

Этот товар смотрят 19 человек
tumb 1 - ДП Олимп К Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь ПГ 200*70
tumb 2 - ДП Олимп К Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь ПГ 200*70
ДП Олимп К Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь ПГ 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 618607
Этот товар смотрят 33 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
14 175
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 14 175 ₽
Наличник 775 ₽ x 5 шт.
Коробка 2 960 ₽ x 3 шт.
Изменить
26 930
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 363 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
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 2 960
8 880
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Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x70
200x80
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Патина
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Два слоя грунта по МДФ с промежуточным шлифованием, эмаль. Финиш-лак полиуретановый Ranner.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Средний
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.

Отзывы и вопросы о товаре

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