Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая
0,0
14 175 ₽
Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая 200x70
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Арт. 618607
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRD00287
|
Наличник "Т" Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь Каннелюр (Тип-3) МДФ 2140*80*10, LE
VRD00287 ⋅ 775 ₽
|775 ₽
|
|3 875 ₽
|VRD00312
|
Коробка "Т" Лайтбеж RAL 9010 МДФ сендвич 2070*75*38 (у,п)
VRD00312 ⋅ 2 960 ₽
|2 960 ₽
|
|8 880 ₽
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Дверь межкомнатная Олимп Эмаль Лайтбеж, глухая, декор патина янтарь, каркасно-щитовая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Патина
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:VRD00267
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Патина
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Лайтбеж
-
Общий цвет:Бежевый
-
Декор:Патина янтарь
-
Вес, кг:24
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Однотонное матовое
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Средний
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Два слоя грунта по МДФ с промежуточным шлифованием, эмаль. Финиш-лак полиуретановый Ranner.
Характеристики
-
Артикул:VRD00267
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Патина
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Лайтбеж
-
Общий цвет:Бежевый
-
Декор:Патина янтарь
-
Вес, кг:24
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Однотонное матовое
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Средний
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные. Между филенками встраивается жесткий сотовый наполнитель, обеспечивает жесткость, предупреждает деформацию при механических воздействиях на дверь.
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