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Скинни-32 Milano Vero
0,0
4 592

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Milano Vero глухая

Этот товар смотрят 12 человек
ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 239223
Этот товар смотрят 22 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 592
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 592 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 422
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
766 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0047 Коробка "Т" ПВХ Milano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0047 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0048 Наличник "Т" ПВХ Milano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0048 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Milano Vero глухая
Размер полотна, см:
200x60
190x55в наличии
190x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Milano Vero
ДП ПВХ Скинни-32 Italiano Vero 200*60 ДП ПВХ Скинни-32 Dark Barnwood 200*60 ДП ПВХ Скинни-32 Fresco 200*60
ДП ПВХ Скинни-32 Milano Vero 200*60
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0478
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0478
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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