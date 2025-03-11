Царговые двери — это разновидность межкомнатных дверей, имеющих особую конструкцию полотна. Название произошло от немецкого слова «Zarge», означающего «обвязка». Царговые двери состоят из нескольких горизонтальных и вертикальных планок – царг, образующих каркас. Выполняются они из разных материалов. В отличие от щитовых дверей, где используется сплошной лист ДСП или МДФ, царговые имеют сборную конструкцию, что делает их более устойчивыми к деформациям.

Конструктивные особенности

Царги, образующие дверной каркас, представляют собой горизонтальные и вертикальные планки, которые стыкуются между собой с помощью шипового соединения и крепежа – шкантов и винтов. Стягивание деталей ведётся на специальном станке для сжатия, где под высоким давлением все составляющие плотно прижимаются друг к другу. Царг в дверном каркасе может быть несколько. Причем, чем их больше, тем выше жёсткость конструкции. Следовательно, увеличивается и прочность изделия. Минимальное количество – 2. Перед сборкой царги попадают на линию окутки, где их покрывают отделочным материалом. Каждый элемент обтягивается отдельно. Все швы заделываются внутрь паза. В результате получается однородное защитное покрытие, обладающее высокой влагостойкостью. Применение бескромочной технологии позволяет собирать и разбирать двери не беспокоясь о порче облицовочного материала. Например, в случае, если потребуется заменить повреждённый участок.

В традиционном исполнении царговые двери состоят в основном из горизонтальных планок заданного сечения, скреплённых со стоевыми и внешне напоминают лестницу. Разнообразие модельного ряда достигается за счёт разной ширины царг и их чередования со стеклянными вставками, алюминиевым или стальным молдингом, фигурными накладками. Декоративные элементы устанавливаются в промежуток между двумя соседними планками, улучшая внешний вид двери.

Из каких материалов изготавливаются

На несущие стойки, к которым крепятся горизонтальные планки, чаще идёт МДФ, бездефектный цельный или срощенный сосновый брус. Также используется древесина 1-го сорта других хвойных и твердолиственных пород – ели, дуба, ясеня, берёзы (без ложного ядра). Горизонтальные царги могут изготавливаться из разных материалов:

МДФ — древесноволокнистых плит средней и высокой плотности, полученных путем прессования древесных волокон под высоким давлением. Из всех представленных на рынке модификаций, 80% приходится на двери с цагами из МДФ.

ДСП — древесностружечных плит, состоящих из спрессованных стружек и опилок. Этот материал не такой прочный, как МДФ, но стоит дешевле и часто применяется в бюджетных моделях.

Клеёная фанера (сорт Е и 1) – многослойный материал, собранный из склеенных между собой листов шпона. Применяется в более дорогих моделях.

Массив дерева (цельный и клееный), напиленный на дощечки определённой толщины и длины, без сучков, обзола и трещин. Используется в дверях премиум-класса.

Стекло — чаще применяется в качестве заполнения пространства между царгами для придания дверям легкости и воздушности. Существуют разновидности дверей, где все планки выполнены из стекла. Оно может быть прозрачным, матовым, узорчатым и даже цветным. Ввиду того, что обычное стекло – материал крайне хрупкий, производители, как правило, используют закалённые виды или триплекс (многослойное).

Сатинат (мателюкс) – одна из разновидностей флоат-стекла – имеет приятную на ощупь шелковистую поверхность и низкую степень прозрачности. Оно обладает мягким светорассеивающим эффектом, но сквозь него, даже при очень хорошем освещении, сложно разглядеть силуэты людей и предметы.

Акрилат – органическое стекло с хорошей светопропускной способностью (90-92%). Его оптические свойства с годами не меняются. Оно не мутнеет и не желтеет.

Лакобель – флоат-стекло, изготовленное методом нанесения на разогретую стеклянную массу тончайшего слоя цветного лака. В зависимости от типа эмали, может иметь глубокий, насыщенный цвет с характерным металлизированным отливом.

Облицовочные материалы

Без облицовки фасады любых дверей, в том числе и царговые, не будут иметь необходимой прочности. Покрытие придаёт полотнам уникальный эстетичный вид и защищает от воздействия внешних факторов – влаги, грязи, повреждений. Наибольшее внимание производители уделяют именно облицовке, ведь на неё в первую очередь падает взгляд покупателей. Для финишного покрытия царговых дверей используются:

Натуральный шпон — тонкий слой древесины, наклеиваемый на основу из МДФ, фанеры или ДСП. После высыхания поверхность грунтуется и покрывается лаком. Покрытие придает полотнам вид массивной деревянной конструкции, сохраняя при этом доступную цену.

Ламинатин — покрытие из пластика или бумаги, пропитанной смолами. Больше известно, как синтетический шпон. Материал эконом сегмента точно имитирует текстуру дерева и доступен в различных цветах и фактурах.

ПВХ — поливинилхлоридная пленка, нанесенная на поверхность полотна методом горячего прессования. Она защищает конструкцию от влаги, механических повреждений и солнечных лучей, предотвращая выгорание. Полимер способен сымитировать цвет и фактуру практически любого натурального материала – камня, кожи, дерева. Долговечный и износостойкий. Покрытие относится к числу бюджетных.

Эмаль — лакокрасочный материал, которым окрашивают поверхности полотен для придания им определенного цвета и защиты от внешних факторов. Для покрытия фасадов используются глянцевые, матовые и полуматовые эмали.

Экошпон – синтетический аналог натурального шпона. Представляет собой волокна древесины, связанные между собой смолами и спрессованные под высоким давлением. Материал с 3D-эффектом реалистично передаёт рисунок разных, в том числе ценных пород дерева.

Преимущества установки царговых дверей

В сравнении с филенчатыми разновидностями, царговые двери меньше поддаются деформации. Благодаря жесткой конструкции, они не провисают под собственным весом, даже если ширина полотна выше стандартной. Это достигается за счёт связывающих стойки горизонтальных планок. Ещё один неоспоримый плюс – повышенная влагостойкость. Все швы облицовочного покрытия спрятаны внутрь пазов. В них не проникает вода и пар. Двери можно устанавливать в помещениях с высокой влажностью – ванных комнатах, туалетах, кухнях. Среди других положительных качеств стоит отметить:

Форма дверей гармонично вписывается в дизайн многих интерьеров – минимализм, хай-тек, городской стиль, лофт, скандинавский и др.

Возможность комбинирования различных материалов в одном изделии для создания уникального дизайна.

Конструкция разборная. В случае, если какой-то элемент получит повреждение, его легко заменить.

Совместимость с разными системами открывания – распашной, маятниковой, раздвижной.

Глухие конструкции с царгами стандартной толщины (32-45 мм) имеют необходимый уровень шумопоглощения (23-27 дБ). У остеклённых моделей, в зависимости от вида стекла, он достигает 25-27 дБ. У дверей с триплекс толщиной 6 мм – до 32 дБ.

О недостатках

К недостаткам можно отнести высокую стоимость по сравнению с щитовыми дверями и сложность монтажа. Тяжёлый вес конструкции затрудняет установку, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Проблемы могут возникнуть в квартирах с гипсокартонными перегородками. Проёмы в них нередко требуют укрепления специальным профилем и уголками-усилителями.

Как царговые двери поддерживают стилистику интерьера

Каждому дизайнерскому направлению соответствует определённый набор форм и оттенков. Царговые двери в этом плане универсальны. Разнообразие отделочных материалов позволяет подобрать вариант, удачно сочетающийся с напольным покрытием, оконными рамами, цветом стен или мебели. Классические интерьеры – это не всегда дворцы. Современные интерпретации лишены бархата, парчи, тяжёлой массивной мебели и вычурных картин в золочёных рамах. Из узнаваемых элементов остались прямоугольники из молдинга, пилястры и тёплые оттенки стен – песочный, кофейный, сирокко. Царговые двери с покрытием под натуральное теплое/тёмное дерево – каштан, орех, ольха, дуб коньячный, венге – подчеркнут элегантность и роскошь такого помещения.

Модернистский стиль и минимализм отличаются функциональностью и отсутствием броского декора. Их узнаваемая черта – чёткость линий и лаконичность. Двери с однотонной гладкой поверхностью без витиеватых узоров идеально впишутся в такой дизайн. Если царги будут выполнены из стекла, они удачно сольются с полками, панорамными окнами и обстановкой квартиры. Цветовая палитра сдержанная: белый, черный, серый или пастельные оттенки.

Скандинавскому интерьеру присуща простота, светлые холодные тона и использование натуральных материалов. Любые лишние детали в нём перегружают пространство. Для создания уютной обстановки используются подушки и текстиль из льна или хлопка. Философия скандинавского стиля – умение радоваться обыденным вещам и окружать себя приятными мелочами – статуэтками, живыми растениями в горшках. Царговые двери с облицовкой под дерево – дуб серый, лоредо светлое, дуб атланта – прекрасно дополнят скромный интерьер.

В помещениях, стилизованных под лофт часто сочетают грубые промышленные элементы, переплетающиеся с авангардными решениями. Это стиль свободных художников, людей, не обременённых принципами и не придерживающихся строгих жизненных правил. Царговые двери с эффектом состаривания, металлическими или стеклянными вставками деликатно добавят пространству графичности, не нарушив творческой атмосферы.