Филенчатые двери — разновидность межкомнатных конструкций, которые выделяются среди других благодаря наличию декоративных элементов: вставок-филенок. Именно из-за них изделия и получили своё название. Несущий каркас изготавливается из прочных материалов (к примеру, из алюминия или древесины). При производстве вставок применяют пластик, стекло, фанеру. Применение филенчатых дверей предоставляет отличные возможности для креативных дизайнерских решений. Они могут стать не только функциональным элементом интерьера, но и его ярким акцентом. В этом материале расскажем об особенностях филенчатых дверей: что это такое, какие средства применять для ухода за изделиями.

Помимо эстетической привлекательности, филенчатые двери обладают рядом существенных преимуществ:

Хорошая изоляция помещения от посторонних звуков. Долговечность. Высокая устойчивость к повышенной влажности воздуха и колебаниям температурного режима. Простота ремонта. Сборная конструкция филенчатых дверей позволяет с лёгкостью отреставрировать их при необходимости.

Применение тонких вставок уменьшает общую массу полотна. Это существенно облегчает снятие филенчатой двери с крепежных петель и её установку. Изделия могут быть изготовлены из разнообразных материалов, что значительно расширяет дизайнерские возможности. Такие двери отлично подходят для установки в любых типах жилья.

Используемые материалы

Самые дорогие филенчатые двери изготавливаются из ценных пород древесины. За счёт характеристик материала и нестандартного крепления филенок к полотну они обладают повышенной прочностью. Помимо классических пород дерева (ореха, тика или бука), такие двери производятся и из более экзотической древесины: к примеру, махагони. Некоторые производители имитируют использование дорогостоящих материалов при помощи нанесения специального лака.

Покупателям с небольшим бюджетом на ремонт хорошо подойдут изделия из мягких сортов древесины. Они не такие дорогие, как двери из ценных пород, но в то же время достаточно прочные. Несмотря на доступную стоимость, филенчатые двери долговечны, поскольку они обработаны специальными антигрибковыми и антикоррозийными составами. Комбинированные двери предусматривают сочетание хорошей отделки и использования недорогих материалов. Они вряд ли прослужат несколько десятилетий подряд. Однако комбинированные модели станут хорошим дополнением к интерьеру в условиях жёсткой экономии.

Как подобрать филенку

Использование разнообразных материалов при изготовлении изделий помогает с лёгкостью подобрать стиль и дизайн, идеально подходящие конкретному помещению. Благодаря возможности использовать различные материалы при изготовлении, легко подобрать подходящий конкретному помещению стиль и дизайн. В большинстве помещений, кроме туалета и ванной, уместна установка филенчатых дверей с полупрозрачными вставками.

При выборе филенок стоит учитывать и следующие рекомендации:

для таких помещений, как туалет и ванная комната, желательно выбирать двери с непрозрачными, глухими филенками;

в качестве декора внизу филенчатой двери могут быть использованы бронзовые, медные или латунные пластины.

Если вы приобретаете дверь для квартиры в городе, выбирайте модели с алюминиевым каркасом, верх которых изготовлен из ценных или твёрдых пород дерева. Для дачи подойдут филенчатые двери из хвойных пород, которые изготовители покрывают специальным лаком или антикоррозийным напылением.

Большое значение имеет и дизайн отделки. Любителям современных стилей стоит подобрать тон филенок в один оттенок с полотном. Если интерьер комнаты выдержан в классических традициях, можно поэкспериментировать с моделями со вставками более тёмных цветов.

Распределение моделей изделий по стилям:

«неоклассика»: витражи, узоры на стёклах;

«модерн»: филенки с оригинальной для межкомнатных дверей геометрией (к примеру, в форме треугольника);

«хай-тек»: изделия с металлическим или стеклянным декором;

«минимализм»: прямоугольная вставка из стекла в центре, полотно с тёмным покрытием;

«прованс»: изделия белых пастельных оттенков с узорами;

«эклектика», «ар-деко»: модели из благородных массивов дерево плюс цветное стекло.

Рисунок и цвет багета филенчатой двери должен органично сочетаться с другими деталями интерьера:

дизайном стеновых панелей и потолочных плинтусов;

внешним обликом картинной рамы;

молдингом в мебели на стенах;

дизайном напольных бордюров.

При покупке дешёвых дверей желательно выбирать изделия из МДФ. Такие модели меньше реагируют на перепады температуры и влажности, служат дольше, чем недорогие деревянные аналоги.

Декоративная отделка

Для изготовления филенчатых дверей используют большой ассортимент материалов для производства конструкций любого дизайна и сложности. Конфигурация межкомнатных дверей обычно предусматривают сочетание стекла и дерева в прозрачном или матовом исполнении. В то же время для установки в санузлах применяют глухие полотна.

Форма вставок существенно отличается. Фигурные элементы дверей характерны для моделей в классическом стиле. Более простые и лаконичные формы идеальны для современных дизайнерских решений.

Чтобы усилить впечатление от дизайна, можно выбрать двери с филенками:

из декоративных стёкол (с техникой оформления «фьюзинг»). Они позволяют создать эффект витража за небольшие деньги;

в виде зеркальных вставок;

с имитацией витражной росписи. Рисунок, созданный на компьютере, наносится на тонированное, рельефное, матовое стекло красками. Заготовку предварительно обжигают в печи.

Существует множество приёмов для обработки дверей из массива:

использование тонирующего, глянцевого или матового лака, которым покрывают грунтованную поверхность;

окрашивание, в ходе которого предусмотрено использование акриловых или водно-дисперсионных красок;

браширование, использующееся для создания объёмного рельефного рисунка;

выбеливание. Так называют технику обработки поверхности «под беленый дуб» с помощью специального пигмента;

использование бесцветного воска, надёжно защищающего от влаги.

Белые филенчатые двери

Существует множество конфигураций белых филенчатых дверей:

распашные варианты с «глухим» полотном для санузла или ванной комнаты;

шумоизолированные варианты филенчатых дверей с зеркалом для спальни;

модели «двойное купе» для гостиной, выполненные в оттенке «белый жемчуг»;

влагостойкие изделия с декоративными пластиковыми вставками — для детской, со стеклом — для использования на кухне.

Белые межкомнатные двери — отличное решение для любого интерьера, будь то стиль «прованс», «хай-тек» или «минимализм». Использование светлых оттенков позволяет сделать пространство комнаты уютнее и просторнее.

Правила ухода за изделиями

В процессе эксплуатации филенчатые двери рекомендуется периодически протирать влажной мягкой тряпочкой. В случае повреждения лакового покрытия применяют специальные воскосодержащие средства. Они удаляют мелкие царапины на поверхности двери, восстанавливают первоначальный блеск. Средства для ухода за филенками, изготовленные на основе льняного масла и воска, могут применяться в помещениях с маленькими детьми.

Больше всего загрязнению подвержены филенчатые двери белого цвета. Для удаления пятен с их поверхности желательно использовать слабоконцентрированный спиртовой раствор, отказаться от применения агрессивных абразивов. Раз в году рекомендуется смазывать специальными средствами дверные петли, предварительно удалив с них налипшую пыль. Кроме того, нужно обрабатывать детали дверных ручек, чтобы продлить срок их эксплуатации. Для смазки изделий можно использовать обычное машинное масло, представленное в отделах товаров для автомобилистов.

Стеклянные элементы можно обрабатывать обычными средствами для стекла, при этом не допуская их попадания на лак. При проведении грязных ремонтных работ в помещениях рядом с качественными филенчатыми дверями желательно снять их с петель и перенести в другое место или обмотать полиэтиленовой плёнкой.

Практичная модель филенчатых дверей

Ламинированная межкомнатная дверь 32С оттенка «Итальянский орех» сделана из экологически чистых материалов, не выделяющих вредных испарений и токсинов. При изготовлении внутреннего каркаса используется натуральный массив сосны, который обеспечивает долговечность двери, ее прочность и устойчивость к деформации. Для внешней облицовки филенки применяется пленка, которая отличается устойчивостью к механическим повреждениям и искусно имитирует ценную древесину. Отличительная особенность двери — стильный лаконичный дизайн.

Филенка изготовлена с использованием технологии прессования элементов с применением клея. Материал для производства двери — композитный мебельный щит на основе древесно-полимерного композита бруса высокого качества и МДФ. В качестве отделки применяется ламинированная плёнка Finish Flex 2D — это декоративный материал с защитным лаком немецкого производства.

Филенчатые двери — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, качество и многофункциональность. Они легко вписываются в любой интерьер, создавая гармоничное пространство. Правильный выбор и уход за этими изделиями позволят не только улучшить внешний вид вашего жилья, но и продлить срок их службы, обеспечивая уют и комфорт в вашем доме на долгие годы.