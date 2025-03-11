При выборе и покупке межкомнатных дверей в последнее время покупатели сталкиваются с понятием «телескопическая коробка». Но, при отсутствии знаний о данном механизме, они предпочитают выбирать обычные дверные коробки, думая, что такие системы сложны по своей конструкции и непросты в установке. В данной статье мы расскажем, что такое телескопические двери, в чем их особенности и плюсы использования, дадим советы по выбору.

Преимущества дверной конструкции

Ключевым отличием телескопической коробки от обычной является наличие пазов для фиксации доборных элементов и наличников, что позволяет собирать их без использования креплений. В состав короба входят две стойки и горизонтальная планка, которые образуют сборную раму. Конструкция может крепиться карточными или скрытыми петлями, тогда как отверстия для фурнитуры выполняются на производстве. Поэтому, установить ее на межкомнатную дверь можно за считанные минуты.

Преимущества описанной конструкции заключаются в:

возможности многократного использования – короб можно снимать и устанавливать сколько угодно раз, что обеспечивает удобство и аккуратность при ремонте;

легкости монтажа – дверной короб собирается по типу конструктора, благодаря выступам и углублениям, что не вызывает сложностей и не требует вызова мастеров;

способности перекрыть любые щели между коробкой и стеной;

высокой прочности и стойкости к деформации – изделие производится по типу сэндвича, имеет многослойную конструкцию;

универсальности - такие механизмы используются для отделки нестандартных по размеру проемов, позволяя адаптироваться под любые неровности и отклонения;

хорошей тепло и звукоизоляции, благодаря использованию уплотнителя и герметичному прилеганию деталей;

отличных эстетических качествах – отсутствие необходимости использования гвоздей и саморезов гарантирует аккуратность и привлекательность дверного проема.

Телескопическая коробка или по-другому – евроблок, оснащается уплотнителем, имеющим специальные пазы, которые позволяют быстро установить наличники и доборы. Поэтому, для монтажа двери не требуются крепежные элементы, что не только облегчает работу и позволяет сэкономить на покупке шурупов, но и обеспечивает эстетичный внешний вид. Система устанавливается на дверные проемы из любых материалов. Лицевая поверхность не повреждается, а интерьер приобретает завершенный вид.

Правила выбора

Что такое – телескопическая дверь, становится понятным. Ее преимущества перед обычными дверными полотнами очевидны. Но, чтобы в процессе установки и эксплуатации не возникло недоразумений, при выборе необходимо обратить внимание на важные параметры, о чем мы расскажем дальше.

Прежде чем покупать евроблок, нужно определиться с:

материалами;

размерами;

способом регулировки;

уровнем звукоизоляции.

Каждый из перечисленных факторов, влияющих на долговечность, надежность и удобство использования изделия, мы рассмотрим подробнее.

Материалы изготовления

Для производства телескопических дверных конструкций используются следующие материалы:

массив дерева – прочный, экологически безопасный материал, обладающий естественной природной красотой, но требующий специального ухода и отличающийся высокой стоимостью;

МДФ – доступный по цене, нетребовательный в уходе, но обладающий невысокой прочностью и малой стойкостью к влаге, материал;

металл – долговечный, прочный, но сложный в обработке, что не позволяет поддерживать низкие цены на металлические коробки;

пластик – легкий по весу и простой в уходе, недорогой, влагостойкий и имеющий широкую цветовую палитру материал.

Чаще всего, для изготовления телескопических дверей используется МДФ. Современные технологии позволяют улучшить его свойства за счет использования внешних защитных покрытий, повышающих стойкость к воздействию влаги, температурным перепадам и механическим повреждениям. Дверные коробки изготавливаются из тех же материалов, что и сами полотна. Если полотно выполнено из натурального шпона, то и короб к нему изготавливается из него же. Если же полотно уже имеется и хочется установить его на телескопический механизм, то материалы изделий должны быть одинаковыми. При выборе полного комплекта следует ориентироваться на качества и эксплуатационные свойства материала – если дверь будет установлена в ванную комнату или кухню, то обратить внимание на стойкость к влаге и перепадам температуры. Такими качествами обладают конструкции из МДФ и ДСП, натуральный и эко шпон, покрытые для защиты полиуретановым лаком.

Размеры и регулировка

Изделия телескопического типа подходят как для распашных, так и раздвижных дверей, одно или двухстворчатых. Устанавливают их на стены любой толщины. Однако, если их толщина более 14см или при строительстве были допущены ошибки, что привело к кривизне стен, без телескопической конструкции не обойтись. Ее можно легко приспособить к проему любой толщины, скрыв зазоры и щели. Но, прежде чем купить дверной короб данного вида, необходимо уточнить – в каком диапазоне регулировке он функционирует. Особенно, если проем нестандартный или стены кривые. Подходящая по диапазону регулировки конструкция легко встанет в проем, за счет возможности смены ширины профиля, что позволить избавить себя от дополнительных ремонтных работ.

Звукоизоляция

Для обеспечения комфорта и возможности создания уединенной атмосферы, при выборе важно исходить из характеристик шумоизоляции. В продукции от известных производителей межкомнатных дверей можно не сомневаться. Они предлагают изделия, оснащенные уплотнительными вставками, предотвращающими проникновение звуков и утечку тепла. Поэтому, покупать двери стоит в специализированных магазинах, предоставляющих гарантию на товар, который соответствует заявленным характеристикам.

Особенности монтажа

Монтаж телескопических дверей проще, чем обычных. Во время работы нужно опираться на инструкцию от производителя, чтобы избежать ошибок. Алгоритм действий здесь таков:

демонтаж старой дверной конструкции, очистка поверхности от мусора и пыли;

сборка короба с установкой боковых и верхних планок;

регулировка конструкции в соответствии с толщиной стен и учетом неровностей, для исключения риска образования щелей;

монтаж коробки в проем с фиксацией;

установка полотна.

Необходимость подгона наличников отпадает, что дает возможность сэкономить силы и время. Перед выполнением монтажных работ нужно определиться – в какую сторону будут открываться створки. После чего установить двери вертикально, отметив расположение отверстий для фиксации петель, которые выполняются дрелью. Фиксация короба осуществляется с помощью клиньев, которых потребуется по 2-3 штуки на каждую перекладину. После монтажа внутреннее пространство заполняется монтажной пеной, которой не должно быть слишком много, чтобы она в процессе расширения не смогла выдавить конструкцию.

Доборы предварительно измеряют, руководствуясь высотой проема и придают им необходимый размер на распиловочном станке. После этого их можно вставить в паз и крепить монтажной пеной. Правильно установленное дверное полотно не должно закрывать и открываться под собственным весом.

При его монтаже необходимо корректировать его положение по отвесу и строительному уровню.

Полезные советы от экспертов

Следующие советы от экспертов «169.ru» окажутся полезны для тех, кто запланировал купить и установить двери с телескопическими доборами:

монтаж дверных конструкций следует начинать со снятия контрольных замеров, для чего берется высота, ширина, глубина проема и учитывается максимальная точка открытия;

перед тем, как устанавливать двери, необходимо выровнять пол и делать замеры с учетом финишного полового покрытия;

перед запениванием проем необходимо тщательно очистить от пыли и мусора, можно его пропылесосить;

для обеспечения максимальной надежности и герметичности креплений в пазы с внутренней стороны можно нанести полоску жидких гвоздей или силиконового клея;

любые дефекты, появившиеся в результате раскроя доборов, можно замаскировать шпаклевкой из акрила по дереву;

для проема нестандартной ширины выбирайте конструкцию с наличниками, оснащенными доборной планкой;

чтобы дверная конструкция служила долго и преждевременно не вышла из строя необходимо следить за влажностью и температурой воздуха в помещении, не допуская ее разбухания и деформации.

Для сохранения функциональности и эстетичного вида за телескопической дверью нужно ухаживать правильно. Загрязнения и пыль следует удалять мягкой влажной тряпочкой, без использования агрессивных средств бытовой химии. Уплотнитель – одно из самых уязвимых мест. С течением времени он изнашивается и требует замены. Только так можно сохранить тепло и звукоизоляционные свойства. Периодически необходимо проверять прочность креплений, которые должны быть хорошо затянуты. Расслабление крепежных деталей приведет к перекосу и деформации полотна.

Мы рассказали – что такое телескопическая дверь, каковы ее особенности, достоинства, правила установки и эксплуатации. Осталось добавить, что в магазине «169.ru» представлены межкомнатные двери от ведущих российских производителей разных видов, используемых материалов и дизайнерского оформления. Вся представленная продукция подтверждается сертификатами качества и гарантией от производителя.