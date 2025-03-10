На входных дверях, которые контактируют с внешней средой, в зимнее время могут образовываться наледь и конденсат. Это негативно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках конструкции. Проблема решается с помощью терморазрыва. Что такое терморазрыв и как выбрать дверь, которой не страшны перепады температуры, расскажем в этой статье.

Чем опасны мостики холода

Металлическая входная дверь не только защищает жильцов от злоумышленников. Она служит преградой для проникновения в дом холода и препятствует потере тепла. Однако оттого, что ее внешняя сторона соприкасается с холодным наружным воздухом, внутренняя – с нагретым домашним, на местах их стыков возникают так называемые мостики холода. К таким участкам относятся стальной лист и замковый механизм, через которые происходит теплообмен.

Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем он интенсивней. В зимнее время в частных домах этот показатель порой может превышать 30 градусов. Из-за мостиков холода температура в помещениях снижается, а в переходный период, когда наблюдается быстрая смена температур, в дверной коробке накапливается влага. В итоге дверная конструкция утрачивает презентабельный внешний вид, ухудшается качество эксплуатации. Чтобы этого не происходило, используется технология терморазрыва.

Что такое терморазрыв и для чего он нужен

Дело в том, что металл обладает высокой теплопроводностью. Чтобы решить проблему, наружной отделки и утеплителя недостаточно. Разница температур слишком велика, и точка росы находится внутри полотна. Поэтому в дверной конструкции, между внешним и наружным листом, располагают термоизоляционные вставки, выполненные из специального материала. Воздушная подушка, которая образуется при этом, является самым надежным изолирующим слоем.

Технология, предполагающая наличие внутри дверной конструкции термоизоляционных вставок, называется технологией терморазрыва. Ее применение препятствует образованию конденсата и наморози, снижает теплопотери, увеличивает срок службы изделия.Воздушный слой способствует хорошей вентиляции и сохранению микроклимата в доме. Для защиты от сквозняков в конструкции применяют несколько контуров уплотнителей, среди которых один – магнитный. Он обеспечивает плотность прилегания к коробке. Наружные двери, созданные по данному методу, сегодня занимают лидирующее место на рынке как по качеству теплозащиты, так и по надежности и сроку службы.

Какие материалы используются

Теплоизолятор препятствует передаче тепла или холода от внешней части, подверженной температурным изменениям, к внутренней стороне. Бывают двери с терморазрывом только в полотне, бывают – и в полотне, и в коробке. В этом случае он изготавливается из деревянного бруса, полосы пластика, замкнутого профиля, эластичного теплоизолятора.

Наиболее часто применяемые материалы для полотна:

ПВХ. Имеет прекрасные изолирующие качества. Подходит для климата, где в зимнее время столбик термометра не опускается ниже -20°С.

Минвата. Отличный тепло- и звукоизолятор, пожароустойчива, экологически безопасна, но с течением времени спрессовывается.

Пенопласт. Показывает достойный уровень защиты от посторонних звуков, хорошо сохраняет тепло, но легко воспламеняется. Для надежности крепления рекомендуется пустоты между ребрами жесткости и утеплителем заполнять монтажной пеной.

Пенополистирол. Допускается применение при любых температурах, сохраняет объем и форму весь срок эксплуатации, обладает высоким уровнем тепло- и шумоизоляции.

Фольгоизолон. Представляет собой композит вспененного полиэтилена, покрытого слоем алюминиевой фольги. Благодаря пористой структуре, прекрасно сохраняет тепло. Легкий, влагостойкий, доступный по цене материал. Отмечается химический запах.

Пробка. Считается самым эффективным способом противостоять шумам и вибрации. Допустимый температурный диапазон использования – от -180 до +110°С. Экологически безопасен.

Также неплохим герметиком является стекловолокно. Но этот материал не применяют в жилых помещениях, поскольку под воздействием высоких температур он выделяет вредные вещества.

Особенности конструкции

Наиболее распространенный тип крепления в дверях с терморазрывом – болтовое соединение. Это самый простой способ, не требующий усилий и специальных инструментов:

несколько слоев утеплителей разного типа укладываются в полотне и коробке;

элементы короба скрепляются болтами с шайбами, полотно – заклепками.

Из-за креплений внешний и внутренний листы невозможно изолировать друг от друга полностью. Но площадь соприкосновения ничтожно мала и никак не влияет на теплоизолирующие характеристики изделия.

Другой вариант организации терморазрыва – через термовставку. Характерная особенность способа – полное отсутствие пустот. Жидкий утеплитель заливается в полости заранее собранной конструкции и затем затвердевает. Зазоры и щели при таком подходе исключаются. Есть еще один способ – путем нанесения микроразрезов в местах соединения наружных и внутренних элементов. Отверстия делают с помощью лазерной резки. Метод показал себя малоэффективным, поскольку лишь сокращает площадь образования мостиков холода, но не исключает их. Сегодня он практически не применяется.

Плюсы технологии

Двери с терморазрывом позволяют владельцам добиться оптимальных показателей энергоэффективности в доме. Среди преимуществ технологии:

Максимальная теплоизоляция помещения. Утеплитель, помещенный между внутренним и внешним листами, создает преграду для проникновения холодного воздушного потока снаружи и препятствует потере тепла. В жаркое время этот барьер мешает попаданию в дом разогретого воздуха.

Тишина. Слой утеплителя частично поглощает уличные звуки. Это способствует созданию в доме спокойной и уютной атмосферы. Уровень звукоизоляции зависит от материала прослойки и особенностей конструкции.

Экономия. Снижение теплопотерь позволяет домовладельцам сократить расходы на отопление и кондиционирование воздуха.

Комфортный микроклимат. Образование конденсата приводит к повышению влажности и возникновению плесени. Это не только вредит внешнему виду помещения, но и опасно для здоровья домочадцев, поскольку повышает риск заболевания дыхательных путей. Там, где установлены двери с терморазрывом, такая вероятность сведена к минимуму. Кроме того, при надлежащем уровне влаги и отсутствии резких перепадов температур дольше сохраняются мебель и отделка.

Приобретая такие конструкции, вы инвестируете средства в комфорт и здоровье своей семьи и избегаете расходов на дополнительный обогрев дома.

Что учесть при выборе

Чтобы не разочароваться в выборе, покупая дверную конструкцию, обратите внимание на следующие моменты:

Толщина полотна. Металлические листы, применяемые при сборке, могут различаться по толщине. Чем больше этот показатель, тем выше уровень изоляции. Но вес таких изделий, соответственно, тоже повышается, а это затрудняет монтаж и способствует провисанию. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Производитель. Изучите отзывы о компании, выпустившей продукцию. Положительно зарекомендовавший себя бренд – гарантия хороших эксплуатационных характеристик и длительного срока службы.

Коэффициент теплопередачи. Его значение позволит вам понять, будет ли эффективно выбранное изделие в конкретных условиях. По теплопроводности изделия разделяют на три класса: третий класс имеют диапазон сопротивления 0,40–0,69 м °С/Вт, второй – 0,70–0,99 м °С/Вт, первый – свыше 1,0 м °С/Вт. Выбирать модель следует с учетом климата вашей местности.

Материал утеплителя. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение вариантам с использованием дерева или пробки к качестве одного из слоев.

Уплотнитель. Для надлежащей защиты от сквозняков и холода должно быть не менее трех контуров.

Взломостойкость. Этот показатель особенно важен в домах, которые расположены за чертой города или находятся на отшибе. Безопасность обеспечивается за счет дополнительного металлического листа, ребер жесткости и глухой конструкции дверной коробки. Хорошо, если при производстве используют холоднокатаную сталь, активно применяемую для бронированных моделей.

Фурнитура. Обратите внимание на петли и замки. Петли должны быть крупными, с качественной сваркой, ведь им придется испытывать довольно большую нагрузку – для двери с терморазрывом не характерен малый вес. Замки лучше использовать двух типов – это снижает риск взлома.

Надежный производитель обязательно предоставляет на свою продукцию гарантию. Срок не может быть менее 12 месяцев, иногда он составляет полтора года и даже больше.

Как добиться максимальной эффективности

Чтобы дверь полноценно выполняла свои функции, рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий:

сохранять показатель влажности на уровне не более 40%;

обеспечить хороший воздухообмен;

устранить зазоры;

для минимизации оборудовать тамбур.

Если условия не позволяют построить тамбур, стабилизировать температурно-влажностной режим помогут современные отопительные системы с функцией регуляции. Щели и зазоры возникают при неплотном прилегании полотна к стене. Это может быть результатом некачественного монтажа или износа уплотнителей. Для замены уплотнителей или регулировки дверного полотна лучше обратиться к профессионалам.

