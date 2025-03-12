Широкий выбор межкомнатных дверей, предлагаемых ведущими отечественными и зарубежными производителями, нередко ставит покупателя в затруднение. Несведущему человеку сложно разобраться в особенностях внешнего покрытия дверных конструкций, от характеристик которых зависит срок службы и надежность. Что выбрать дверь в эмаль или пленке? Как не пожалеть о последствия ошибочного выбора? Об этом мы подробно расскажем в данной статье.

Межкомнатные двери с покрытием эмаль

Чтобы разобраться, что лучше – дверь в эмаль или пленке, необходимо подробно рассмотреть каждый вид покрытия, обозначив его особенности, достоинства и недостатки. Так, эмалевые конструкции подразумевают нанесение в качестве внешнего покрытия специальные краски, в составе которых присутствуют лаки, красители, синтетические смолы, полимерные пластификаторы. Нанесение такого состава на поверхность позволяет получить тонкий, равномерный слой, который придает привлекательный внешний вид и усиливает эксплуатационные характеристики дверного полотна. Цвет здесь может быть абсолютно любым.

Плюсы дверей с покрытием эмаль заключаются в:

широком разнообразии цветовой гаммы и возможности подобрать полотно как для классического, так и современного интерьера;

высоких эстетических качествах, что воплощается в идеальной гладкости и блеске, обеспечивающих светоотражающие способности;

возможности сделать поверхность матовой, которая отличается особенной привлекательностью и идеально подходит для дверей в спальню;

экологичности материала, который не выделяет вредных веществ при нагревании и в любых других условиях, что позволяет устанавливать такие конструкции в детских комнатах, заведениях образования и здравоохранения;

устойчивости к истиранию, воздействию ультрафиолетового излучения, влаге и температурным перепадам

Эмалевое покрытие не позволяет полотну из массива или МДФ вздуваться при воздействии негативных факторов. Оно не отслаивается, что гарантирует сохранность первоначального внешнего вида на долгие годы. Такие дверные конструкции можно использовать в ванных комнатах, душевых, санузлах, кухнях. По своему дизайнерскому оформлению они могут быть любыми - глухими, представляющими собой сплошные, цельные полотна или украшенные стеклянными вставками, декоративными элементами.

Однако, эмалевое покрытие достаточно требовательно к уходу. При неправильном подборе средств бытовой химии, они могут изменять свой цвет. Поэтому, использовать для удаления загрязнений абразивные или агрессивные составы не рекомендуется. Еще одним минусом такого внешнего покрытия является высокая стоимость. При нарушении целостности декоративной поверхности важно как можно скорее приступить к ремонту. В противном случае, трещины и царапины забьются пылью и закрасить их будет сложнее. Если полотно установлено в помещении с повышенной влажностью, то через трещины будут влага будет воздействовать на каркас, приводя к разбуханию и перекосу.

Производственный процесс

Нанесение эмали выполняется на любые полотна из МДФ и массива дерева, а также, на шпон. Дверные конструкции могут быть филенчатыми, царговыми, каркасными, с декоративными вставками и т. д. Покраской занимаются только после полной готовности двери таким образом:

подготовка поверхности – очистка от пыли, обезжиривание;

грунтовка специальным составом, обеспечивающим высокую адгезию и выравнивающим поверхность;

нанесение белой краски и сушка;

шлифовка и нанесение второго слоя белого красящего вещества;

нанесение эмали согласно выбранного цвета;

сушка, нанесение закрепляющего лака и полировка.

Таким образом, задекорировать краской можно любое изделие. Так, на однотонной поверхности отлично смотрятся стеклянные вставки с пескоструйной обработкой, художественной росписью, фигурной лепниной на полотне или фотопечатью. Наличие внешнего слоя не позволяет древесине разбухать при изменении температуры и влажности в помещении. Поэтому, материал отличается стойкостью к образованию плесени, гниению, заселению насекомыми. Такие межкомнатные двери ремонтопригодны. Поэтому, при появлении царапин, мелких дефектов можно самостоятельно отреставрировать их, подобрав краску. Но, она обязательно должна быть высокого качества, а при работе следует соблюдать технологию покрытия.

Межкомнатные двери с пленочным покрытием

Поливинихлоридная пленка также является популярным покрытием для внешней облицовки межкомнатных конструкций. Она представляет собой тончайший пластиковый слой, который наносится на дверную поверхность в целях улучшения эксплуатационных свойств.

Плюсы использования пленки заключаются в:

доступной стоимость, что важно для покупателя при ограниченном бюджете;

устойчивости к влаге, УФ воздействию, истиранию, царапинам, механическим повреждениям;

покрытие позволяет выполнить двери абсолютно в любом дизайнерском оформлении, в том числе, и с имитацией под натуральное дерево;

легкость и нетребовательность материала в уходе – поверхность фактически не пачкается, не скапливает на себе пыль, а ее чистота без труда поддерживается с помощью периодического протирания тряпкой.

По сравнению с эмалевыми полотнами, изделия, покрытые ПВХ, служат меньше. Пленка проигрывает эмали в экологической безопасности. Однако, выделение вредных веществ при воздействии негативных факторов происходит в определенных параметрах, что не позволяет им нанести вред здоровью человека. Устанавливать такие двери также можно в помещениях с высокой влажностью. Только при непосредственном воздействии огня материал выделяет вредные вещества. Однако, сейчас производители нередко добавляют в пленку добавки, препятствующие возгоранию.

Защитить внутреннюю часть дверного полотна при появлении царапин на пленочном покрытии труднее, чем на эмалевом. В домашних условиях облицевать пленкой изделие также как на производстве не получится, даже если подобрать цвет и фактуру.

Производственный процесс

Покрытие пленкой также осуществляется только после того, как дверная конструкция готова к внешнему покрытию. Для облицовки на производстве используются мембранно-вакуумные станки, благодаря которым крепление материала осуществляется методом прессования. Строгое соблюдение технологического процесса и применение качественного оборудования позволяет изготовить дверные конструкции без кромок, которые являются причиной отслоения декора. Каждая часть двери облицовывается пленкой отдельно, после чего детали собираются. Только щитовые конструкции отделываются целиком. С помощью ПВХ можно облицевать самые сложные архитектурные формы, фрезерованные рисунки, рельефную и фигурную резьбу. Сочность и четкость красок покрытия сохраняется на долгие годы при условии использования пленки высокого качества.

Критерии выбора

Выбирая, что лучше – дверь в эмаль или пленке, стоит определить цель и назначение дверного полотна:

прочность эмали выше, но при стойких механических повреждениях она покрывается трещинами;

пленка дешевле эмалевого покрытия, но является более универсальной, хотя несколько проигрывает последней в респектабельности и эстетике;

дольше по времени служат двери с эмалевым покрытием, если соблюдать правила ухода;

если комната небольшая, то лучше выбрать дверь с эмалевым глянцевым слоем с декоративными вставками из стекла, которые наполнят интерьер светом и придадут ему особенную изюминку;

чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию лучше подобрать глухие полотна с пленочном покрытием, особенно в местах интенсивного использования (гостиничные номера, общественные заведения);

эмалированные конструкции светлых, популярных оттенков (белый, слоновая кость, светло-серый) будут отлично смотреться в современных интерьерах – хай-тек, модерн, а темных, выразительно глубоких оттенках – в классическом дизайне;

пленочные полотна идеально подойдут для ванных комнат, санузлов и кухонь, благодаря влагостойкости и простоты ухода.

Высокая стоимость эмали вполне оправданна за счет долговечности, надежности и износоустойчивости. Полотна ПВХ идеальный выбор при ограниченном бюджете или в качестве временных конструкций. Кромка, образуемая при наклейки пленочной поверхности, является уязвимым местом изделия. Через некоторое время она начинает отслаивается, что приводит к потере внешнего вида. Тогда как двери эмаль выглядят дорого и респектабельно. Но, в любом случае, оба покрытия при соблюдении технологических правил производства и нанесения, соответствуют мировым стандартам качества, являются безопасными для человеческого здоровья и долговечными. Поэтому, при выборе стоит ориентироваться на собственные финансовые возможности, вкусы и потребности.

Двери и в эмали, и в пленке обладают массой достоинств и соответствуют заявленным характеристикам только при условии применения качественных материалов и строгого соблюдения технологического процесса. Если покупать межкомнатную конструкцию на рынке, созданную непонятно в каких условиях и не имеющей гарантии от производителя, вряд ли можно надеться на то, что внешнее покрытие прослужит долго. Купить двери с покрытием эмаль или ПВХ от ведущих российских брендов можно в магазине «169.ru» с гарантией от производителя. Если вы затрудняетесь с выбором – обратитесь к нашему менеджеру через форму обратной связи или по телефону.