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Эргономика пространства? Нет, не слышали!

#Ремонт #Выбор мебели #Освещение #Советы эксперта
Эргономика пространства? Нет, не слышали!

Эргономика пространства – это целая наука, позволяющая сделать собственный дом комфортным, уютным и безопасным. Планировка здесь подразумевает свободу передвижения, продуманность каждой детали и визуальную гармонию с сохранением назначения помещения. Эргономичный интерьер создается с учетом физических и психических особенностей владельца/владельцев недвижимости, отвечает потребностям, соответствует образу жизни и вкусовым предпочтениям. Здесь не применяются шаблоны и не существует однотипных лекал, что делает пространство строго индивидуальным. 

Ключевые принципы 

Опираясь на базовые, ключевые принципы работы с пространством, каждый человек может сделать его для себя эргономичным. Важно его грамотно организовать и продумать следующие составляющие:

  • планировку;
  • зонирование;
  • освещение;
  • расположение мебели и предметов быта. 

При организации эргономичного интерьера нужно отталкиваться от главных правил:

  • каждый предмет должен иметь свое место;
  • никаких загромождений, завалов, лишних предметов быта, которые не находят своего применения быть не должно;
  • мебель должна быть удобной и функциональной;
  • осветительные приборы подбираются с учетом деятельности домочадцев. 

Эргономика пространства не приемлет яркой, вычурной колористики. Разные оттенки и фактуры придают помещению оригинальность. Но, использовать их нужно аккуратно, в меру. Беспроигрышным вариантом цветового оформления является следующий принцип:

  • основной цвет (стены, пол, потолок, мебель) – 60-65%;
  • дополнительный (текстиль, предметы обстановки и аксессуары)– не более 30%;
  • яркий акцент, возможно, контрастный – не более 10%.

При организации комфортного интерьера необходимо учитывать назначение комнат, характеры и увлечения домочадцев, а также, функциональность и размеры каждого помещения. 

Планировка 

Важный этап создания эргономичного пространства, который подразумевает планирование:

  • расположения и площади комнат;
  • устройства коммуникационных систем;
  • размещение и количество электророзеток;
  • расстановку мебели, бытовых приборов. 

Хорошо, если задача создания комфортного и безопасного интерьера возникла на этапе строительства дома или капитального ремонта. Тогда у вас есть возможность заранее продумать расположение комнат. Например, детскую комнату разместить подальше от гостиной и прихожей, а общий санузел не располагать рядом с кухней и столовой. Однако, если помещения уже спланированы, то в этом случае организовать максимально удобное пространство будет сложнее. Особенно, если это относится к типовой квартире. Но, и здесь можно позаботиться о собственном комфорте, грамотно расположив розетки и осветительные приборы, расставив необходимую мебель и технику. 

Зонирование и освещение 

Практические зонирование помещения можно выполнить с помощью подходящего освещения. Сначала нужно определить зоны для работы, отдыха, сна, игр и т. д. Обустройство каждой из них осуществляется в соответствии с назначением. Зона для сна должна быть уединенной, а ее атмосфера спокойной и умиротворенной. В связи с этим подбирается цветовое оформление, без ярких и возбуждающих акцентов, преимущественно, нейтральных и сдержанных тонов. 

Освещение не только помогает разделить пространство на зоны, оно оказывает влияние на комфорт и настроение. Приглушенное освещение требуется в зоне отдыха и сна, яркое – в зоне для приема гостей. Для обеспечения комфорта обязательно используется точечное освещение – подсветки зеркал, рабочего места, полок в гардеробной. В таком помещении, как гардеробная, которая не имеет доступа к естественному освещению, важно создать максимально точную его имитацию, чтобы расцветки одежды и аксессуаров не искажались. Если есть возможность, то в доме можно организовать автоматическое освещение, которое управляется дистанционно с помощью смартфона или пульта. Особенно это важно в частных домах в несколько этажей. Автоматическое освещение обеспечивает удобство и комфорт, что и требуется при создании эргономичного пространства. 

Мебель и ее расположение 

Мебель и предметы быта также должны быть эргономичными. Как правило, это трансформеры, позволяющие регулировать высоту, увеличивать и уменьшать размеры поверхности, подстраивать сидения под положение тела. Кровати-трансформеры и модульные диваны позволяют наиболее рационально использовать имеющуюся площадь, что особенно важно в ограниченном по размеру доме. Складные сушилки и табуретки не займут много места в маленькой квартире, но значительно упростят быт. 

Эргономика пространства каждой отдельной комнаты 

При создании эргономичного дизайна нужно исходить из собственных требований к эстетике. Но, не нужно забывать о том, что назначение комнат остается неизменным. Поэтому, каждая из них должна выполнять свою функцию. 

Прихожая 

Прихожие, в большинстве своем, характеризуются ограниченными размерами. Планировка этой зоны выполняется так, чтобы разуться и раздеться смогли одновременно несколько человек. Здесь будет уместна такая мебель, как:

  • угловые, компактные шкафы;
  • шкаф-купе;
  • узкие стеллажи для хранения аксессуаров, приспособлений для ухода за одеждой, обувью;
  • обувница;
  • настенные крючки – если прихожая совсем маленькая. 

Хранить одежду, не соответствующую сезону, на ограниченной площади не нужно. Тем более не стоит хранить вещи, которыми не пользуются домочадцы. Современная эргономика пространства не приемлет захламления и свалки ненужного хлама. 

Гостиная 

Главным правилом расстановки предметов в гостиной является то, что ширина проходов между ними должна составлять не менее 90 см. Расстояние от телевизора до дивана зависит от диагонали экрана, поэтому в маленькую комнату устанавливать огромную плазму не стоит. Если же места достаточно, то в гостиной можно организовать домашний кинотеатр, а также, отдельные зоны для просмотра телевизора, посиделок за столом, отдыха и занятий хобби. Например, отдельно от дивана с телевизором поставить небольшой диванчик с креслами и журнальным столиком. 

Спальня 

Главным предметов в спальне является кровать. Ее ширина зависит от числа пользователей – односпальная или двуспальная. В спальне может быть установлен шкаф для одежды, если в доме нет отдельной гардеробной, комод, тумбы – одна или две, туалетный столик, удобный стул и зеркало. Если габариты комнаты позволяют, то кровать лучше установить изголовьем к стене, оставив по краям проходы, шириной не менее 90см. На расстоянии не менее метра от нее можно установить туалетный столик, а с другой стороны – шкаф или комод для белья. При выборе места для кровати, нужно учитывать, что она не должна стоять рядом с радиатором отопления. Хорошо, если она будет установлена так, чтобы были виды окна и дверь. 

Для маленькой спальни лучше использовать кровать-трансформер, механизм которой позволяет на день полностью убирать конструкцию, освобождая место. Но, даже в довольно большой комнате будет уместна кровать с закрытым низом, пространство которой внутри будет использоваться для хранения белья. Такая мебель не позволит скапливаться пыли, что является еще одним критерием эргономики. 

Кухня 

«Рабочий треугольник» - это правило расположения кухонных предметов быта:

  • зона приготовления пищи (плита, духовой шкаф, СВЧ печь);
  • зона хранения продуктов – холодильник, шкафы или полки;
  • зона мойки. 

В идеале три зоны должны образовывать равносторонний треугольник, каждая из сторон которых составляет не менее метра. Такая кухня будет очень удобной и позволит экономить время, силы для ежедневного приготовления пищи. Обеденный стол и стулья должны располагаться немного в стороне, чтобы не загромождать полезную площадь, необходимую для свободного перемещения хозяйки во время готовки. 
Для узкой кухни подойдут мебельные гарнитуры Г или П-образной формы, которые устанавливаются вдоль стены. Широкий подоконник также можно использовать в качестве рабочей поверхности. Важно, чтобы в кухне были грамотно расположены электрические розетки, позволяющие беспрепятственно использовать бытовую технику. 

Детская комната

Для длительной эксплуатации мебели в детской комнате важно, чтобы она была трансформирующейся. Дети растут быстро, а потому лучше заранее позаботиться о покупке «растущих» столов и стульев, трансформирующейся кровати или модульного дивана. В детской должно быть безопасно. Поэтому, никаких острых углов и выпирающих предметов быть не должно. Ширина проходов должна быть не менее 80см. Хорошо, если комната позволяет выделить отдельные зоны для:

  • сна;
  • активных игр;
  • учебы и интеллектуальных занятий. 

При организации детской нужно продумать цветовую гамму. Цвет стен, потолков и пола не должен действовать угнетающе или излишне возбуждающе на психику ребенка. Поэтому, темные и яркие расцветки лучше не использовать. 

Отдельные рабочий кабинет не всегда удастся создать в доме из-за ограниченности площади. Но, для рабочего места можно выделить зону, где расположится стол и стул. Идеальное место для них – около окна, подальше от кровати. Эргономика пространства позволяет существенно повысить качество жизни, обеспечив комфорт и безопасность в быту. Сочетание удобства и эстетики, функциональности и практичности улучшит настроение, усилит работоспособность и благоприятно скажется на психологическом состоянии домочадцев.

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