Межкомнатные двери – неотъемлемая часть современного интерьера. Но, большинство покупателей выбирают их, опираясь только на дизайнерское оформление. Если знать, из чего состоит дверь и каковы ее конструкционные особенности, то можно без труда сделать правильный выбор и быть уверенным в том, что она прослужит верой и правдой много лет.

Дверное полотно

Основная часть конструкции, которая обеспечивает закрытие и открытие, отвечая за надежность и эксплуатационный срок. Полотна различаются друг от друга материалами изготовления, облицовкой, характеристиками. Наиболее распространенными видами изделий являются:

каркасно-щитовые – представляют собой каркас из рамы, планок, на которые крепятся отделочные материалы, где пустующее пространство заполняется сотовым наполнителем или брусьями;

филенчатые – деревянная рама оснащается филенками (вертикальными и горизонтальными планками), которые не зависят друг от друга и могут заполняться любыми отделочными материалами;

цельнокроеные – для изготовления используется каленое стекло, которое представляет собой полотно, без каркаса и рамы;

моноблочные – из массива дерева, обладающие высокими тепло и звукоизоляционными качествами;

рамные – в качестве рамы применяется металлический или пластиковый профиль, который заполняется отделочным материалом (стеклопакетами, стеклом и т. д.).

Каждый из представленных видов полотен имеет свои достоинства и недостатки. Каркасно-щитовые, при использовании массива дерева для рамы и плотного наполнения представляют собой прочные изделия при их небольшом весе. Если же деревянный каркас заменен на ДСП, а для заполнения внутреннего пространства используется картон, то это удешевляет стоимость дверной конструкции, но делает ее недолговечной и не соответствующей требованиям к звуко и теплоизоляции. Кромка – самое уязвимое место каркасных полотен, которая образуется при облицовке пленочными материалами. Полученные стыки позволяют влаге проникать внутрь, что приводит к разбуханию.



Филенчатые или по-другому царговые двери отличаются большей прочностью, за счет стоечных и поперечных планок. Филенки облицовываются отделочными материалами по-отдельности, что исключает риск образования стыков по краям. Поэтому, они более устойчивы к механическим повреждениям, влаге и температурным перепадам. В качестве облицовки здесь используется натуральный и эко шпон, ламинированная пленка и ПВХ. Однако, покупать царговые двери нужно только в специализированных магазинах, реализующих продукцию от добросовестных производителей, предоставляющих гарантию. В противном случае, велика вероятность столкнуться с подделкой, где для изготовления планок может быть использовано недолговечное ДСП, а внутреннее пространство может быть заполнено пенопластом или картонными сотами.

При производстве моноблочных дверей используется метод горячего прессования, позволяющий склеить единую плоскость в монолитный щит. Такие конструкции лишены внутренних пустот, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Но, здесь важно, чтобы полотно было внешне облицовано стойкими к влаге и температурным перепадам материалами, так как древесина чрезвычайно уязвима к негативным воздействиям.

Короб и наличники

В продолжении темы – из чего состоят двери, нельзя не сказать о таких важных деталях, как короб и наличники. Коробка представляет собой погонажный элемент, служащий для крепления полотна. Она может быть стандартной или телескопической. Стандартный короб является неподвижной конструкцией, состоящей из горизонтальной поперечной стойки и вертикальных планок. Для того, чтобы закрепить полотно, на коробку навешиваются петли.

Телескопический короб – инновационное изделие, которое становится все популярнее у покупателей. Регулируемое приспособление с пазами и углублениями позволяет быстро и легко установить межкомнатные двери, без вызова мастера. Телескопические коробки незаменимы при установке межкомнатных дверей в нестандартные или слишком широкие проемы, что удобно и выгодно с экономической и эстетической точки зрения в связи с отсутствием необходимости использования доборов. Телескопический короб обеспечивает внешнюю привлекательность и аккуратность дверной конструкции, а наличие уплотнителя гарантирует высокие звуко и теплоизоляционные свойства. Благодаря уплотнителю обеспечивается бесшумное открытие/закрытие полотна и продлевается срок службы всей конструкции.

Наличники необходимы для декорирования зазоров, образующихся между полотном и коробом. Чаще всего, они представляют собой прямоугольные планки, которые подбираются под цвет дверного полотна. Изделия представлены двумя видами:

стандартные – крепящиеся с помощью клея или саморезов;

телескопические – оснащены специальными «крыльями», которые вставляются в короб, что делает конструкцию максимально герметичной и аккуратной внешне.

Для изготовления наличников используется МДФ или пластик.

Доборы

Декоративные элементы, используемые для обрамления дверного проема. Без них не обойтись при нестандартном по размеру, широком проеме, если не используется телескопическая коробка. Установка доборов выполняется впритык к коробке или в специальный паз, что позволяет получить полную конструкцию без зазоров. Выбираются доборные элементы, исходя из расцветки и дизайна межкомнатной двери. По своему виду они также могут быть обычными или телескопическими. Последние просты в установке и дают возможность получить аккуратный, завершенный вид дверной конструкции с высокими эстетическими качествами.

Дополнительные элементы

Об основных деталях, из чего состоит дверь, мы рассказали. Осталось осветить тему дополнительных элементов, которые не являются обязательными, но их использования улучшает эксплуатационные характеристики конструкции и обеспечивают удобство ее применения:

уплотнитель – эластичный, мягкий материал, улучшающий звуко и теплоизоляционные свойства, предотвращающий проникновение пыли в помещение и обеспечивающий мягкость открытия/закрытия двери;

порог – изделие, которое крепится на пол, что также усиливает показатели тепло и шумоизоляции и позволяет замаскировать стыки полового покрытия.

Фурнитура – важная и обязательная часть любой дверной конструкции. Ручки, замки, петли – элементы, на качество которых также следует обратить внимание при покупке. Хлипкая, некачественная фурнитура быстро выйдет из строя, снизит эксплуатационные характеристики двери.

Ручки

Основные категории дверных ручек представлены двумя видами, которые отличаются друг от друга основанием:

круглые – традиционно используются в классическом интерьере;

квадратные – современные, стильные изделия, которые идеально подходят для современного дизайна квартиры.

Ручки в продаже представлены в широком ассортименте, поэтому найти подходящие, в зависимости от вкусовых предпочтений и бюджета не составит труда. Элегантно и стильно смотрятся ручки в популярных сегодня цветах – никель, хром, черный и белый. Изделия с отсутствием декора и скромным дизайном подходят для помещений в минималистическом и скандинавском стиле, модели с хромированным внешним покрытием и нажимным механизмом удачно смотрятся в помещениях хай-тек, металлические скобы в золотом, серебряном или бронзовом цвете подходят для интерьеров лофт.

Дверные петли

Дверные петли представлены двумя основными видами:

врезными;

без врезки, так называемыми «бабочками».

Врезные петли при установке межкомнатных дверей требуют профессионального инструмента. Поэтому, «бабочки» домашними мастерами используются чаще. Универсальные петли легко вписываются в любой интерьер, могут использоваться как для левостороннего, так и правостороннего открывания полотна, способны выдерживать до 80 кг веса – например, дверные конструкции из массива, характеризующиеся тяжелым весом. Для современных интерьеров – модерн, хай-тек, лофт используются скрытые петли, которые незаметны при закрытом дверном проеме и легко поддаются регулировке, в целях исключения риска провисания полотна.

Замки

Дверные замки отличаются друг от друга способом установки – врезные и накладные. По типу данную фурнитуру разделяют на:

замки-защелки – долговечные изделия с простой установкой, доступные по цене;

замки с фиксатором – часто используются в помещениях, требующих запирания изнутри (санузел, ванная комната);

задвижки – надежны и долговечны, но довольно сложны в установке.

Магнитные замки-защелки получили свое широкое распространение, благодаря огромному ресурсу работы и бесшумности. Это особенно важно для комнат с маленькими детьми, где отсутствие громких звуков при запирании дверей является основополагающим критерием выбора. Не стоит покупать дешевые, низкокачественные замки, которые могут в любой момент выйти из строя, оставив человека запертым изнутри.

Мы полностью рассказали – из чего состоят двери. Осталось добавить, что в магазине «169.ru» представлен широкий выбор межкомнатных дверей от ведущих отечественных производителей из самых разных материалов и в разных дизайнерских стилях. К каждой модели дано подробное описание конструкционных особенностей и характеристик, поэтому выбрать подходящий вариант не составит труда. Но, если у вас остались вопросы, то позвоните нам или обратитесь через форму обратной связи.