Дверные замки защищают наши дома и офисы от несанкционированного доступа. Если они изношены или повреждены, они легче поддаются взлому, а иногда просто открываются без ключа. Чтобы двери дольше служили, нужно следить, чтобы замки в них работали исправно и своевременно проводить смазку. Это особенно актуально для загородных домов зимой, когда запирающее устройство может замёрзнуть из-за попадания влаги или перепада температур. Чем смазать замок двери, чтобы предотвратить его преждевременный износ? Разберёмся.

Зачем нужно смазывать дверные замки

Смазывание снижает трение между движущимися частями запирающего механизма, устраняя неприятный скрип. Ключ в скважине поворачивается без усилий, замок начинает работать плавно и тихо. Без смазки устройство со временем может начать заедать. Это затруднит поворот ключа и приведет к быстрому износу деталей. Если дверь эксплуатируется на улице, она неизбежно попадает под дождь. В замочную скважину проникает вода – провокатор ржавления. К аналогичному результату приводит резкий перепад температур, вследствие чего образуется конденсат. Регулярная смазка предотвращает коррозию металлических деталей. В зимнее время замок может просто замёрзнуть и его невозможно будет открыть. Смазка с водоотталкивающими свойствами помогает избежать этой проблемы.

Как часто нужно смазывать дверные замки

Частота смазки зависит от нескольких факторов, включая интенсивность использования двери, условий окружающей среды и типа замка. Общие рекомендации:

Замки на наружных дверях в частных домах. Поскольку такие запорные механизмы больше подвержены воздействию погодных условий, их нужно смазывать минимум раз в год, желательно перед началом зимнего сезона. Если вы проживаете в местности, где климатические условия предполагают повышенную влажность, смазку можно проводить чаще — каждые полгода.

Замки на входных дверях в МКД. Внутренние конструкции в многоквартирных домах защищены от погодных условий, поэтому запорные устройства достаточно смазывать один раз в два-три года. Но если вы заметили, что замок начал заедать или ключ стал труднее поворачиваться, это сигнал к немедленной смазке.

Интенсивность использования. Если дверь открывается и закрывается много раз в день, например, в общественных зданиях, замки стоит смазывать хотя бы раз в полгода, чтобы минимизировать их износ.

Чем можно смазать замок двери

Для смазки замка рекомендуется использовать специальные средства. Например, силиконовые жидкости и спреи или графитовую пудру, которые подходят для замковых механизмов и не содержат агрессивных веществ, разрушающих детали. Их выбор напрямую зависит от типа замка и условий эксплуатации. Современный рынок изобилует отечественными и недорогими зарубежными средствами с составом, готовым соперничать по качеству и физико-химическим показателям с флагманскими продуктами от мировых лидеров. Самые популярные:

Аэрозольная смазка WD-40 относится к числу универсальных и подходит для обработки и очистки навесных и врезных замков во входных/межкомнатных дверях и уличных калитках. В составе есть растворитель (50%), поверхностно-активные вещества (25%), а также запатентованные секретные проникающие ингредиенты (10%) и масла (15%). Средство активно вытесняет воду, образуя защитный барьер против сырости и предотвращая коррозию металлических деталей. Не является полноценной смазкой, поскольку быстро испаряется. После обработки WD-40 на запорные механизмы рекомендуется нанести постоянную смазку.

Силиконовые смазки. Составы разных производителей – Permatex (США), Wurth (Германия), OKS Silicone (Германия), могут отличаться. Например, ВМПавто Silicot Капля помимо основного компонента (силикона) содержит в составе игнибаторы коррозии, препятствующие окислению металла под действием воды или атмосферного воздуха. Её основное преимущество – высокая адгезия. Она хорошо прилипает к поверхности материала, не вступая с ним в химическую реакцию. Благодаря удобному тонкому носику на флаконе позволяет дозированно ввести средство в замочную скважину. Работает при температуре от -50 ℃ до +50 ℃. Силикон не оставляет жирных следов и практически не притягивает пыль.

Углеводородная смазка представляет собой графитовую пыль на жидкой основе. В качестве загустителя выступают высокоплавкие углеводороды (озокерит, церезин и др. добавки). Углеводородные смазки бывают разной консистенции. Самые пластичные – мазеобразные, где в ячейках загустителя присутствует масло, предназначенное для снижения износа трущихся поверхностей. Может оставлять тёмные следы.

Солидол – смазка полученная в результате загустения индустриальных масел средней вязкости посредством кальциевого мыла. Главное эксплуатационное качество солидола – гидрофобность. Если его заложить в замочную скважину, он долго не вымоется. Работает при температуре от -30 ℃ до +75 ℃.

Оружейное масло состоит из смеси сложных углеводородов, загустителей и ингибаторов (конкретный состав зависит от вида – нейтральное/щелочное). При впрыскивании в замочную скважину, равномерно распределяется по движущимся частям запирающего механизма, выталкивает загрязнения, обеспечивая надёжность работы.

Тефлоновая смазка. PTFE содержат в составе ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена, обуславливающий инертность материала к старению и повышенным температурам. Помимо паро- и водостойкости, смазка обладает диэлектрическими свойствами. После нанесения образует ультратонкую плёнку с высоким сопротивлением к разрыву. Выпускается в виде аэрозолей и пасты.

Советы по выбору смазки

Для цилиндровых и сувальдных замков, установленных на входных дверях в частных домах, старайтесь использовать силиконовые или тефлоновые смазки, так как они устойчивы к длительному воздействию дождя, снега, сильного мороза. Средства не реагируют на ультрафиолет и неплохо отталкивают грязь. Оба вида обеспечивают отличную защиту от влаги и агрессивной химии, образуя долговечное скользящее покрытие, минимизирующее износ деталей и препятствующее образованию ржавчины.

Для смазки замков, работающих в суровых условиях, где важна надёжность и долговечность, используйте пасты на основе дисульфида молибдена (MoS₂), диспергированного в базовом масле. Они характеризуются высокими антифрикционными свойствами и работают даже при предельных температурах и давлениях (до + 350 ℃). После нанесения образуют стойкую пленку, разделяющую сопряжённые поверхности и защищающую металл от окисления.

Не используйте для смазки сувальдных замков входных дверей машинное масло. Такой замок состоит из набора пластин с фигурными врезками, каждая из которых имеет свою конфигурацию. На них быстро налипает грязь и провернуть ключ бывает сложно. Лучше промойте WD-40, тщательно просушите и впрысните силиконовый аэрозоль.

Чем нельзя смазывать дверные замки

Среди массы смазочных материалов, есть те, которые не стоит использовать для дверных замков. Они могут навредить запирающему устройству и ухудшить его состояние. Среди них:

Растительное и оливковое масло. Со временем они загустевают и притягивают пыль. Впоследствии это может привести к засорению механизма и ухудшению его работы.

Крем для рук и лосьон. В косметических продуктах содержатся вещества, способные навредить внутренним компонентам замка, а в отдельных случаях вызвать их коррозию. Спиртосодержащие жидкости высушивают смазочные материалы уже находящиеся в механизме, ускоряя износ деталей.

Жидкость для снятия лака – растворитель, который может разъесть пластик или резину в замке, а также высушить его внутренние части.

Порядок смазки замкового блока

Правильнее начинать процедуру с очистки запорного устройства. Для этого возьмите баллончик с уже известной аэрозольной смазкой WD-40, встряхните его несколько раз и установив пластиковый наконечник в замочную скважину, впрысните жидкость под разным углом. Обильно. Подтёки на полотне сотрите сухой тряпкой. Подождите около часа, чтобы средство справилось с ржавчиной и наслоениями.

Дальше можно приступать непосредственно к смазке:

Вставьте ключ в замок. Проверните несколько раз. Выньте ключ и оботрите его от старой смазки. Повторите процедуру 2-3 раза. Спустя 10-15 мин нанесите на ключ выбранную смазку, вставьте его в замочную скважину и проверните 3-4 раза.

Помните, частая и чрезмерная смазка тоже нежелательна. Излишек маслянистого средства притягивает пыль и грязь, это чревато засорением механизма. Поэтому, после нанесения смазки убедитесь, что замок хорошо проработан и излишки удалены.

Нужно ли смазывать замки межкомнатных дверей

Ручки с защёлкой (состоящие из пружины и скошенного язычка) на межкомнатных дверях тоже нужно периодически смазывать. Не часто, раз в 8-10 месяцев. Особенно если вы заметили, что они начали хуже закрываться, скрипеть или заклинивать. Смазка поможет снизить трение между механизмами замка и продлит срок службы. Для этого больше подходят средства в виде аэрозолей, не оставляющих на дверном полотне жирных и тёмных пятен.

Можно ли смазывать электронные замки

Электронные замки со сложным механизмом и электрическими компонентами очень чувствительны и требуют особого ухода и обслуживания. Смазывать их можно, но осторожно, чтобы не пострадали электронные схемы, предварительно изучив инструкцию производителя. Для этих целей больше подходят сухие смазки (графитовая пудра) и силиконовые аэрозоли, которые не оставляют жирных следов и не проводят электричество. Обрабатывать нужно аккуратно, не допуская проникновения средств внутрь электроники. Попадание жидкости или маслянистых веществ на плату или контактные группы может вывести блок из строя. Правильнее доверить обслуживание электронного замка специалистам. Неквалифицированное вмешательство может привести к серьезным повреждениям устройства.