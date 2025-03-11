Каким бы ни был современным ремонт и стильным дизайн квартиры без напольного плинтуса интерьер не будет завершенным. Это тот элемент, который является важным завершающим акцентом и который кроме эстетической функции несет и практическую. Плинтус позволяет скрыть мелкие дефекты и стыки между стеной и напольным покрытием, предотвратить скопление мусора и пыли. О том, как крепится напольный плинтус, мы подробно расскажем в данной статье.

Разновидности напольного плинтуса

Декоративные планки подбираются с учетом не только дизайнерского оформления, но и материалов изготовления. Самыми востребованными являются следующие виды:

пластиковые – стойкие к влаге и температурным перепадам, отлично монтируются на дюбель-гвозди и саморезы, лучше всего подходят к ламинату и линолеуму;

МДФ – имитирующий собой натуральную древесину, являющийся более дорогим вариантом, чем пластик и требующий ровных стен для посадки на клей или специальные фиксаторы;

дерево – дорогие панели, характеризующиеся эффектным внешним видом и высокой прочностью, которые идеально подходят для установки на паркет, ламината и других напольных покрытий из натуральных материалов;

дюрополимер – изделия из синтетического материала, отличающиеся гибкостью, что позволяет придать интерьеру аккуратный завершенный вид, которые также требуют тщательного выравнивания поверхностей.

Выбор плинтусов зависит от назначения комнаты, в которой они будут эксплуатироваться. Так, для помещений с высокой влажностью – ванных комнат, санузлов, кухонь лучше выбирать изделия из пластика или дюроплимера, обладающих высокой стойкостью к влаге.

Способы крепления плинтуса

Крепить плинтус можно одним из нескольких способов, о которых мы расскажем ниже. Выбор того или иного метода зависит от состояния рабочей поверхности, типа устанавливаемого покрытия и напольного основания.

Фиксация метизами

Данный способ крепления плинтуса является самым «древним». Изначально, когда стали крепить между стеной и полом декоративные элементы, фиксировали их гвоздями, которые прибивали либо в угол, либо под углом в 45 градусов. Данный метод подразумевал притягивание планок друг к другу, что часто приводило к тому, что угол оставался с зазорами. Современные технологии позволили производителям крепежных элементов адаптировать их под актуальные требования потребителя. Сегодня в продаже можно найти метизы с тонкими стержнями и головками с небольшим утолщением, специально приспособленных для крепления плинтуса. Такие элементы представлены в широкой цветовой гамме, что позволяет потребителю найти подходящие по расцветке изделия, которые не будут выделяться на общем цветовом фоне декоративных элементов.

Если выполнять фиксацию плинтуса с помощью гвоздей, то стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

прибиваются метизы с шагом 25-50 см;

на стене, по линии крепления формируются метки, обозначающие точки фиксации;

по указанным меткам высверливаются отверстия, диаметр которых должен быть не более 6мм;

в получившиеся лунки устанавливаются шканты;

плинтус приколачивается в соответствии со сделанными отверстиями.

Кроме гвоздей, для крепления напольного плинтуса используются мебельные, универсальные или технические саморезы. Мебельные саморезы обеспечивают надежное крепление за счет небольшого диаметра шляпки и резьбы, которая нанесена не по всей длины метиза. Таким образом, они выполняют надежную и устойчивую фиксацию, несмотря на компактные размеры. Если саморезы по своей расцветки отличаются от цвета планки, то можно использовать декоративные заглушки или самоклеяющиеся мебельные накладки.

У описанного способа имеется масса недостатков. Это неплотное прилегание планок, образование зазоров, потеря декоративных заглушек с необходимостью покупки и установки новых. Дюбель-саморезы в данном случае являются хорошей альтернативой стандартным метизам. Они подходят для каменных, бетонных и кирпичных стен и сначала вбиваются в поверхность, а только затем на них устанавливают планку.

Крепление с помощью клея

В случае использования клея сложности возникают при неровных стеновых поверхностях. Если учитывать толщину рабочего слоя жидких и пастообразных составов, то на месте углублений в стенах обязательно возникают зазоры и щели. Если же поверхность не имеет неровностей, то приклеить напольный плинтус не составит труда. Но, здесь важно тщательно подготовить поверхность. Так, для плиточного клея требуется удалить старую шпаклевку, а для некоторых других составов избавить стены от обоев и штукатурки. В обязательном порядке поверхность грунтуют, обеспечивая высокую адгезию. Наносят клеевой состав точечно или полосами. Если он моментальный, то достаточно на несколько секунд сильно прижать планку, чтобы приклеить ее. В других случаях для обеспечения надежной фиксации потребуется установка вдоль плинтуса тяжелых предметов. Выбирать клей нужно, исходя из материалов стен и декоративных элементов.

Для приклеивания плинтуса обои аккуратно подрезают или клеят их после, что вызывает сложности и не всегда позволяет сделать работу аккуратно. В этом главный недостаток указанного способа.

Съемная установка

Достаточно просто установить плинтус на специальные клипсы или профиль. Для обеспечения надежного крепления требуется использование строительного уровня, чтобы декоративная планка была зафиксирована точно по прямой линии. Через каждые 30-50 см крепятся защелки, что не требует использования инструмента. Несильно постукивая в местах размещения клипс следует обеспечить фиксацию плинтуса к стене. Несмотря на простоту, есть у данного способа и недостатки:

полы и стены должны быть ровными;

второй раз установить на прежнее место плинтус не получится;

контакты между планкой и скобой ослабевают быстро из-за перепадов температуры и влажности;

нередко крепеж попросту выдавливается из теплового расширения материалов напольного и стенового покрытий.

Хорошей альтернативой клипсам станет установочный профиль, который также фиксируются без инструментов. В этом случае ослабления контакта не происходит, а прикрепленный с помощью метизов профиль обеспечивает надежную и долговечную фиксацию декоративных элементов.

Подготовительный этап работ

Прежде чем крепить финальный элемент интерьера, необходимо рассчитать требуемое количество материала, для чего нужно:

измерить длину и ширину комнаты, вычислить периметр, добавив к полученному значению 1,5-2 метра, чтобы был запас;

из полученной цифры нужно вычесть длину дверных проемов;

разделить значение на среднюю длину напольного плинтуса, которая составляет 2, 5м;

округлить полученное значение в большую сторону – это и будет количество плинтусных планок указанного размера.

В процессе работы важно соблюдать правила монтажа. Прежде чем приступить к ней, нужно подготовить все материалы и инструменты, список которых зависит от выбранного способа крепления. Начинать облицовку стоит с самой длинной стены, от одного из внутренних углов, двигаясь в направлении к дверному проему. Дойдя до проема, начинают двигаться от по направлению к окну.

Алгоритм действий

Теперь разберем, как крепится напольный плинтус, в общих чертах:

панель примеряют у стены, начиная с внутреннего угла, и если она вмещается по длине, крепят выбранным способом;

остальные детали монтируют аналогичным способом до тех пор, пока не потребуется разрезание;

расстояние, требующее декора, замеряют рулеткой и отмечают нужную точку на плинтусе;

аккуратно отпиливают нужный размер ножовкой;

снимают заглушку кабель-канала, размещают его в нужном месте и крепят;

финишными саморезами скрепляют декоративные элементы, в целях исключения риска случайного выпадения во время уборки;

устанавливают заглушки.

Чтобы максимально подогнать детали, внутренние их части можно подрезать острым ножом. Это позволит избежать образование щелей на стыках.

Полезные советы от экспертов



В продолжении темы о том, как крепить напольный плинтус, мы поделимся ценными советами от экспертов:

деревянные и пластиковые панели перед монтажом нужно просверливать в нескольких местах (диаметр отверстий 2-3 мм), что предотвратит деформацию, растрескивание и образование заломов под точечным воздействием клея;

длинные саморезы используются для фиксации плинтуса на гипсокартон, установленный на черновые стены;

если при облицовке стен гипсокартоном выполнялась каркасная технология, то для монтажа декоративных элементов используются саморезы по металлу или дюбеля «бабочки»;

пластиковые планки монтируются с помощью комплектующих заглушек, прямых и угловых соединителей;

перед работой важно удостовериться, что под стеной не проходят коммуникации, которые могут быть повреждены при использовании саморезов или гвоздей;

если плинтус оснащен силиконовыми кромками, то при его разрезании нужно сначала прорезать их острым ножом, чтобы не остались рваные края.

Монтаж напольного плинтуса выполняется к стенам, а не к полу. Это является технически правильным действием. Для максимально надежного крепления, независимо от выбранного способа монтажа, можно применять финишные метизы, подобрав к ним декоративные заглушки.

Мы рассказали о том, как крепить напольный плинтус разными способами. Прежде чем приступить к работе, оцените плюсы и минусы всех вариантов, учитывая материалы стен и полов. Тогда декоративные элементы, служащие финальным аккордом интерьера, прослужат долго.