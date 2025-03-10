Межкомнатные двери высокого качества могут служить верой и правдой в течение многих лет. Однако, иногда они теряют привлекательный внешний вид. Или смена интерьерного стиля, проведение дома ремонта заставляет владельцев задуматься об обновлении дверных конструкции, если бюджет на покупку новых не выделен. Мы расскажем, как обновить межкомнатные двери с минимальными затратами, подойдя к делу творчески и воспользовавшись ценными советами от «169.ru».

Подготовительный процесс

Каким бы способом вы не решили бы отреставрировать дверные конструкции итоговый результат будет зависеть от качества подготовки. Главное правило подготовительного процесса – зачистка поверхности до основания. Для этого потребуются следующие инструменты:

строительный фен;

шлифовальная машина;

наждачная бумага разной степени зернистости;

растворитель;

шпатель;

кисти;

мягкая ветошь.

Дверное полотно снимают вместе с наличниками, демонтируют фурнитуру. Для удобства зачистки изделие кладут на крепкие опоры и прогревая поверхность феном, удаляют старое покрытие – лак, краску, пленку. Удалять внешний декоративный слой удобно шпателем. Все вмятины, трещины, щели и пробои заделывают бумагой, шпаклюют и после просыхания обрабатывают сначала крупной, затем мелкой наждачной бумагой. Проводят финишную шлифовку с помощью шлифовальной машины, после чего поверхность очищают и хорошо просушивают. Для последующего нанесения лака, эмали или морилки предварительно можно покрыть дверь олифой, которая будет служить выравнивающим слоем.

Важно: шпаклевку нужно выбирать под цвет двери!

Способы реставрации

Существует немало способов, как обновить межкомнатные двери самостоятельно. О самых распространенных мы поговорим подробнее.

Покраска

Огромный ассортимент лакокрасочных покрытий, представленных в продаже, позволяет отреставрировать полотно с минимальными финансовыми затратами. Акриловые краски или специальные составы для мебели – не имеют запаха и быстро сохнут. Дверь можно сделать однотонной или скомбинировать несколько цветовых решений. Красить лучше валиком, который обеспечивает равномерное нанесение декоративного слоя, без подтеков.

После цветного слоя нужно нанести лак, который придаст изделию приятный глянец, защитит от влаги и температурных перепадов, обеспечит легкость ухода. Для этого можно использовать полиуретановый, акриловый или алкидный лак. Деревянную дверь можно отреставрировать тонированным лаком или морилкой. Тогда красить ее не нужно. После подготовки поверхности следует в несколько слоев, с полным просушиванием каждого, нанести кистью лак или морилку. Такой способ реставрации позволит подчеркнуть естественную красоту натуральной древесины. После морилки полотно нужно покрыть прозрачным лаком для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Важно: перед нанесением любого декоративного покрытия – краски, морилки или лака, необходимо загрунтовать поверхность и дождаться полного высыхания!

Шпонирование

Даже в домашних условиях можно выполнить шпонирование межкомнатной двери. Алгоритм действий здесь таков:

полотно укладывают горизонтально на крепкие опоры, чтобы работать с ним было удобно;

на подготовленную поверхность наносят подходящий клей, начиная от середины и двигаясь к боковинам;

шпон крепко прижимают и раскатывают валиком;

прогревают строительным феном;

дополнительно прокатывают валиком.

Несколько часов конструкцию не трогают, оставляя для полной просушки. Затем полотно обрабатывают защитным воском, который будет препятствовать проникновению влаги и мягкой ветошью для аккуратной шлифовки. Шпонирование придаст дверям элегантность и шикарный внешний вид, который идеально впишется как в современный, так и классический интерьер. Отличить их от готовых будет весьма трудно.

Важно: если на поверхности появились воздушные пузырьки, то их можно проколоть иглой и ввести внутрь клей с помощью шприца, сильно прижав шпон, проклеить его!

Искусственное состаривание

Техника искусственного состаривания позволяет придать поверхности уникальный внешний вид, который будет актуален для винтажного стиля. Кракелюр – это способ искусственного состаривания мебели и дверных полотен, основанный на использовании двух разновидностей лака. Один из них так и называется – для кракелюра, второй – битумный, предназначенный специально для придания эффекта старины. Сначала на подготовленную поверхность наносят светлый лак, а после высыхания темный, битумный. Это позволяет сыграть на контрасте светлых и темных тонов.

Важно: для дополнительной защиты последним слоем можно нанести закрепляющий шеллачный лак!

Ламинация

Для ламинирования дверных конструкций используется самоклеющаяся пленка, которая отличается невысокой стоимостью и довольно простой облицовкой. Однако, данный способ реставрации не подойдет при интенсивной эксплуатации двери, так как в углах пленка быстро истирается и приходит в негодность. Оклеивать изделие можно только после устранения неровностей, сколов и выбоин. Ламинация выполняется таким образом:

пленку раскраивают, в соответствии с нужными размерами, оставляя по 2,5-3 см для припуска по краям;

сверху пленки снимают бумажную основу и прикладывают к полотну, одновременно вытягивая подложку;

чтобы отделка лучше разгладилась используют строительный фен, задувая горячий воздух под покрытие;

разглаживание выполняются от центра к краям;

появившиеся воздушные пузырьки прокалывают иголкой;

для заделки кромок и углов пленку разрезают под углом в 45 градусов, срезая лишнее.

Покрытие устойчиво к воздействию влаги и не требует специального ухода.

Текстильное покрытие

Обновить дверь можно с помощью текстиля. Например, подобрав ткань, соответствующую по фактуре и расцветке предметам мебели или использовав искусственную кожу. Эксклюзивное изделие будет смотреться дорого и респектабельно. Для фиксации ткани можно использовать клей, мебельные гвозди или степлер со скобами.

По-домашнему уютное покрытие можно получить, если использовать технику декупаж. Для этого следует приобрести рисунок декупажной карты и после его намокания в воде приклеить на нужное место. Аппликацию нужно тщательно разгладить, удаляя пузырьки воздуха. Тогда она ляжет аккуратно и ровно. Когда декупаж высохнет его можно покрыть акриловым лаком в несколько слоев, чтобы обеспечить защиту от внешнего воздействия. Реставрация дверных полотен с помощью текстиля или декупажа не требует тщательной подготовки основания. Такой способ обновления межкомнатных дверей подойдет к интерьеру в стиле прованс, ретро, кантри.

Роспись

Позволяет получить уникальный дизайн дверной конструкции. Технику используют как для деревянных, так и стеклянных поверхностей. Расписать полотно может человек с художественным талантом. Если же он отсутствует, то можно воспользоваться трафаретами. Для этого изделие нужно тщательно подготовить и загрунтовать, чтобы краска легла ровно, без подтеков. Расписывая двери область вокруг ручек, которые быстро загрязняются, лучше оставить как есть. После этого полотно нужно покрыть лаком в 2-3 слоя.

Обновление дверной коробки

Реставрация полотна выполняется вместе с обновлением дверного короба, который по своему внешнему виду не должен выбиваться из общего стиля. Откосы нужно очистить от старых покрытий и обоев. При деформации проема следует его заштукатурить или облицевать гипсокартоном, после чего покрасить или оклеить новыми обоями. Дверную коробку и наличники необходимо обработать аналогичным способом, что и полотно – окраска, покрытие лаком, ламинация. Тогда вся дверная конструкция приобретет обновленный, гармоничный вид.

Советы для качественного обновления дверей

В заключении темы о том, как обновить межкомнатные двери, стоит рассказать о полезных советах, которые обеспечат новому покрытию надежность и долгий эксплуатационный срок:

наиболее равномерное окрашивание получается при использовании краскопульта, тогда как углы и кромки нужно красить подходящей по размеру кистью;

при окрашивании, лакировании или морении полотен со стеклянными вставками их предварительно защищают с помощью малярного скотча;

обновить внешний вид двери при наличии небольших царапин, если не требуется смена дизайна, можно восковым карандашом для мебели или жидким воском, после чего выполнить шлифовку мелкозернистой бумагой;

если дверь планируется устанавливать в ванную, кухню или санузел, нужно позаботиться о хорошей защите от влаги, используя несколько слоев полиуретанового лака;

морилка – уникальный состав, который обладает антисептическими свойствами, стойкостью к ультрафиолету и истиранию, способностью впитываться в древесину и акцентировать внимание на его естественном рисунке.

При выборе цвета необходимо учитывать цветовую гамму интерьера смежных комнат. Хорошо, если выбранная расцветка будет выделяться на общем фоне – на несколько тонов темнее или светлее.

Описанные способы, отвечающие на вопрос – как обновить межкомнатные двери – это не все варианты для самостоятельной отделки полотен. Подключив фантазию и опираясь на наши советы по подготовке полотна к реставрации, можно создать уникальное изделие, которое идеально впишется в интерьер. Это позволит не только сэкономить финансы, но и реализовать свои творческие идеи, создавая эксклюзивные изделия, которые станут истинной изюминкой интерьера.

