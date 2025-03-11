Резкое закрывание двери от сквозняка или из-за неаккуратного движения – это неприятно, да и небезопасно. А еще постоянные хлопки дверью вредят и дверному полотну, и коробке. Предотвратить неприятности, продлить срок службы двери помогает доводчик. И установка дверного доводчика – та работа, с которой вполне можно справиться самостоятельно, если четко следовать инструкции. О том, зачем нужен доводчик, какими бывают механизмы и как их устанавливают самостоятельно, вы узнаете из статьи.

Зачем нужен доводчик и как он работает

Основное и единственное назначение механизма – плавное, контролируемое закрывание двери, даже в условиях сквозняка или при резком движении. Это повышает безопасность эксплуатации дверей (особенно, если они входные, металлические – если прищемить палец, будет серьезная травма). А еще с доводчиком удобнее – не нужно прилагать лишних усилий, чтобы закрыть дверь, она закроется сама. «Дедушкой» современных доводчиков была обычная пружина, которая крепилась одним концом к дверному полотну, а другим – к коробке. При открывании дверей пружина растягивалась, а когда створку отпускали – возвращалась в исходное положение. Правда, пружина не могла обеспечить плавное закрывание (в той мере, в которой это необходимо), да и не все могли справиться с слишком тугой пружиной.

Поэтому появились современные доводчики, с более свершенной системой, обеспечивающей и нужное усилие закрывания, и плавность, и легкость открывания двери. Хотя их основным элементом все еще остается пружина, которая управляет рычагом – он и приводит в движение створку. Для большей плавности работы и надежности механизма пружина помещена в отсек с маслом.

Виды доводчиков

Во многом установка дверного доводчика и эффективность его работы зависит от типа системы. Различают такие типы доводчиков:

Рычажные или шарнирные. Самый простой и распространенный вариант, который можно увидеть практически на любой двери в магазине или общественном учреждении. Конструкция доводчика проста и надежна, правда, эстетику входа несколько портят торчащие рычаги. И не всегда такой тип способен обеспечить легкость открывания дверей, если дверная створка достаточно тяжелая. Слайдовые. Рычаги доводчика расположены не под углом, а параллельно дверному полотну, поэтому конструкция выглядит аккуратнее. Кроме того, такие доводчики обеспечивают более легкое открытие двери. Слайдовый доводчик может быть установлен в верхней части полотна, но есть напольный и скрытый вариант монтажа. И в последних двух случаях без участия специалистов не обойтись, так как систему устанавливают в пол или внутрь дверной коробки. Напольные поворотного типа. Эстетичный и надежный тип, особенно хорошо подходящий для стеклянных дверей. У доводчика нет рычагов, поэтому он малозаметен. Сам механизм устанавливают в пол, а створку устанавливают на оси механизма. Скрытые (петля-доводчик). Они полностью оправдывают свое название – механизмы небольшие, их устанавливают внутрь дверной петли. Поэтому нужен монтаж самих петель, что достаточно просто. Кроме того, при установке не страдает дверное полотно и коробка, поэтому скрытый доводчик можно поставить даже на стеклянную дверь. Правда, такая система не подходит для тяжелых конструкций, у нее относительно невысокая несущая способность. Да, чаще такие петли-доводчики устанавливают на мебельные фасады, но есть модели и для легких межкомнатных дверей.

Классификация доводчиков по усилию

Прежде чем выбирать модель доводчика или даже его тип, нужно понять, какое усилие закрывания вам нужно. А оно зависит от ширины и веса створки – чем больше эти параметры, тем большим должно быть усилие.

По этому параметру все модели доводчиков классифицируются по системе EN, и каждой модели присваивают свой класс, от EN 1 до EN 7:

Усилие до 20 Н – такие модели подходят для межкомнатных каркасно-щитовых дверей (самых легких). Усилие до 30 Н – доводчик подходит для среднетяжелой межкомнатной двери (например, из массива сосны и МДФ). Усилие до 60 Н – система подходит для межкомнатных дверей и легких входных. Усилие до 80 Н, подходит для массивных межкомнатных дверей, среднетяжелых входных. Усилие до 110 Н – для тяжелой входной двери. Усилие до 150 Н – для очень тяжелых входных дверей, включая бронированные.

Выбирать класс доводчика нужно в строгом соответствии с весом дверного полотна, «запас» здесь не нужен. Это не только вопрос стоимости системы, слишком «мощная» модель может навредить и дверной коробке, и створке.

Как установить доводчик: пошаговые инструкции

Но вот модель выбрана, и вы не хотите привлекать сторонних специалистов к ее установке. Это не проблема, если вы купили механизм, не подразумевающий установку в пол или внутрь дверного полотна. Пора приступать к монтажу.

Установка рычажного доводчика

Начнем с самого распространенного решения. Прежде чем распаковать систему и достать инструменты, подумайте, как именно вы будете крепить механизм. Принцип простой: если створка открывается «от себя», тогда основной механизм доводчика крепят к дверной коробке, а на полотно устанавливают рычаг. Если же дверь открывается «на себя», делайте все наоборот. Это простой, но важный момент, от которого зависит работоспособность и удобство использования двери.

Что нужно для установки дверного доводчика:

шуруповерт или дрель;

сверла (диаметр сверла должен быть чуть меньше диаметра саморезов);

строительный маркер для разметки (вместо него можно использовать шило);

малярный скотч;

саморезы, подходящие по диаметру к монтажным отверстиям (обычно есть в комплекте к доводчику);

отвертка для закручивания саморезов.

Монтаж

Рассмотрим стандартную, верхнюю установку рычажного доводчика. Процесс выглядит так:

Определяют место установки механизма. Для простоты настройки системы нужно хорошо видеть положение регулятора, поэтому корпус устанавливают на расстоянии 25-30 см от потолка или стены. В комплекте к доводчику идет монтажная схема-шаблон. Ее прикладывают к выбранному месту установки, фиксируют так, чтобы контрольная разметка шаблона совпадала с боковой и верхней кромкой дверного полотна. Шаблон фиксируют малярным скотчем так, чтобы исключить его смещение при разметке. На лутку и створку переносят точки крепления механизма. Для этого через шаблон соответствующие места прокалывают строительным маркером или шилом. Если вы устанавливаете доводчик на металлическую дверь, для разметки используйте керн (если его нет, подойдет тонкий гвоздь и молоток) – керн или гвоздик слегка пробейте через шаблон так, чтобы на дверном полотне остался след. Сверлят монтажные отверстия – через шаблон. Если доводчик устанавливают на металлическое полотно толще 1,5 мм, вместо саморезов используют болты. Для полотна из ЛДСП или ДВП используют дюбели, в которые после крепятся саморез. Убирают шаблон. Рычаг отделяют от корпуса доводчика и разделяют на две части – чтобы это сделать, нужно раскрутить винт так, как это показано в инструкции. Устанавливают корпус, закрепляя его саморезами. Сразу саморезы закручивают отверткой, а потом «дожимают» шуруповертом. Устанавливают отделенную часть рычага с крепежным «башмаком». Вторую часть крепят к корпусу механизма – для этого используют специальный винт из комплекта. При монтаже доводчика важно, чтобы рычаг в собранном виде образовывал прямой угол и его часть с крепежным «башмаком» находилась перпендикулярно створке. Для этого регулируют длину рычага. После регулировки длины рычаг собирают – на этом монтаж окончен.

После установки доводчика проверяют его работу. При необходимости регулируют силу тяги и скорость закрывания двери – для этого предусмотрены специальные винты в конструкции. Их три – один регулирует силу открывания створки, второй отвечает за закрывание двери, а третьим можно отрегулировать плавность работы системы.

Особенности параллельной установки

Такой вариант монтажа используют, если хочется добиться большей эстетичности конструкции или снизить риск повреждения рычагов. При параллельном монтаже рычаги механизма в сложенном виде (дверь закрыта) практически параллельны полотну. Это боле эстетично, но нужно учитывать, что теряется тяговая сила механизма – эффективность доводчика будет ниже. Это не так критично, если речь идет о легкой межкомнатной двери, но если планируется установка доводчика на тяжелую дверь, лучше купить модель с более высоким классом EN.

Этапы монтажа:

Для параллельной установки потребуется крепежная пластина, ее тип выбирают, исходя из класса механизма. Монтажный шаблон складывают по линии сгиба, под прямым углом, и в таком виде крепят его к дверной коробке, створке. Делают разметку, сверлят отверстия. На створку двери устанавливают корпус доводчика так, чтобы его винты регулировки была с противоположной от петель стороны. Разъединяют рычаг и штангу механизма. Вал на нижней части корпуса доводчика поворачивают на 450 в сторону дверной петли – для этого используют гаечный ключ. Не снимая ключа, на вал устанавливают рычаг так, чтобы он был направлен в противоположную от дверной петли сторону. На дверную коробку устанавливают крепежную пластину. На эту пластину крепят штангу доводчика. Соединяют штангу и рычаг так, чтобы рычаг находился параллельно полотну, и не прикасался к нему. На нижнюю часть вала доводчика надевают защитный колпачок.

После монтажа проверяют работу системы, при необходимости регулируют тягу и плавность хода створки.