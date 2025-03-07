Как выбрать входную дверь: советы и рекомендации

Перед каждыми новоселами рано или поздно встает вопрос о безопасности дома или квартиры. Входная дверь — это важный шаг для того чтобы помещение было надежно защищено. Злоумышленники, непогода, назойливые соседи — такие непрошеные гости однозначно никому не нужны. Чтобы точно узнать, как выбрать входную дверь и не ошибиться с покупкой, мы собрали для вас самую необходимую и полезную информацию на эту тему.

На что обратить внимание при выборе

Несмотря на, казалось бы, простое изделие, требований к нему предъявляется немало. Полотну необходимо защищать от шума и противостоять погодным условиям. Также в задачи входит теплозащита помещения, ведь в первую очередь, именно дверь контактирует с уличным пространством.

Звукоизоляция — помогает избежать посторонних шумов от соседей или улицы.

Теплоизоляция — обеспечивает необходимое сохранение тепла внутри и не пропускает холод снаружи.

Прочность — способствует долговечности изделия, позволяя эксплуатировать его не боясь преждевременной поломки.

Дизайн — создает уют и привлекательный интерьер как снаружи, так и внутри помещения.

Безопасность — защищает от непрошеных животных и людей, противостоит взломам.

Требования к полотну

Материал стали, из которой изготавливаются входные модели, необходимо выбирать высококачественный. Толщина дверного полотна и рамы, а также их характеристики прямо влияют на надежность изделия. Занятие по поиску качественной входной конструкции достаточно важное и ответственное. Потому как выбирать входную дверь нужно такую, чтобы она прослужила долго и не потеряла своих основных свойств.

Оптимальная толщина листа металла 1-2мм. Такая толщина обеспечит надежную защиту от взлома и будет достаточно прочной.

Толщина дверной коробки в пределах от 70мм до 100мм и, при желании, выше. Параметры 70-80мм подойдут для квартиры, чтобы не слышать шум и запахи из общего коридора. Для частного дома лучше выбрать 90-100мм, чтобы конструкция не пропускала холод и сильный шум улицы.

Для взломостойкости рекомендуется выбирать 2-4 класс. Для квартиры в подъезде вполне подойдет и 2 класс, а вот для уличных моделей лучше выбрать 3 или 4 класс (чтобы взломать, потребуется от получаса и дольше), в зависимости от удаленности частного дома от освещения, охраны поселка и других жителей.

Прочность класса М2 и М3 будет отличной для входной конструкции. М3 обеспечивает хорошую изоляцию, но уступает М2, который помимо прочего обладает еще и хорошей защитой от взлома.

Предел огнестойкости варьируется от 30 минут до 2 часов.

При выборе дверного полотна во входное пространство важно понимать, в каком помещении изделие будет установлено. В зависимости от назначения будут играть роль основные характеристики. К квартирным и уличным моделям предъявляют разные требования.

Выбор двери для квартиры

Такие модели устанавливаются в многоквартирных домах, где все подъезды обустроены по-разному. Одни бывают с общими открытыми или закрытыми коридорами на много жильцов, другие имеют несколько квартир, расположившихся прямо на лестничной клетке. Дизайн наружной стороны полотна — это первое, что видят перед входом в квартиру, он должен быть стильным, но не вычурным. Особенности выбора квартирных моделей:

Квартиры на первом этаже, как правило, нуждаются в большей теплоизоляции. Конечно, в подъезде не возникает резких перепадов температур между улицей и помещением, но за счет постоянного открывания подъездной двери на улицу, может быть гораздо холоднее, чем на высоких этажах. По шумоизоляции квартирные полотна тоже могут спокойно уступать уличным. Однако стоит учитывать такие характеристики как удаленность от лифта, наличие общего коридора и прочих шумных пространств. Возможно, стоит рассмотреть варианты с шумоподавлением. Сторона открытия конструкции и расположение ручки в подъезде играет немаловажную роль. Чтобы при открывании не задевать каждый раз соседскую квартиру, нужно предусмотреть выбор стороны заранее. Лучше устанавливать в квартире замки разных видов. Обычно используют сувальдные и цилиндровые. Они надежно защищают и имеют высокий класс безопасности. Покрытие для дверного полотна в подъезде стоит выбирать из тех, что легко моются. Отлично подойдет полимерно-порошковое покрытие, его легко протереть тряпкой и оно устойчиво к мелким царапинам.

Дверь для частного дома

К входным конструкциям для частного дома, в отличие от квартирных, предъявляют больше условий. Определяясь, как выбрать входную дверь в дом, необходимо обратить внимание не только на внешний вид, но и на технические характеристики. Такому полотну полагается быть толще и крепче, обладать хорошей прочностью и сохранением тепла. А внешний вид должен не только радовать глаз, но и не сильно привлекать грабителей. Особенности выбора для частного дома:

Уличная дверь постоянно пребывает в условиях различной непогоды. Чтобы в дом не проходил холод и влага, конструкцию обязательно следует выбирать с терморазрывом. Звукоизоляция не менее важный пункт. Хорошими материалами будут: пенопропилен, натуральная пробка, минеральная вата, вспененный полиуретан и пенопласт. Они обеспечат высокий уровень тишины, заглушат шум дорог и лай соседских собак. Замки в уличных изделиях требуют особого подхода. С одной стороны они должны быть надежными и крепкими, с другой не пропускать холод. В отличие от квартирной двери замок цилиндрового типа не подойдет, через него может просачиваться холод с улицы. Отлично подойдет сувальдный замок со шторкой. Он обеспечит необходимую безопасность и не даст холоду проникнуть внутрь дома. На уличных полотнах, как правило, не устанавливают глазки, чтобы не терять тепло через отверстие. Покрытие двери в частном доме со стороны улицы должно быть не только прочным, но и подходить по стилистике всего дизайна двора. Отлично подойдёт лакокрасочное или полимерно-порошковое покрытие.

Выбор внутренней отделки

Внутренняя отделка должна соответствовать общему интерьеру. Эстетичный внешний вид и стильный дизайн дополнят вход в помещение, делая его не только надежным, но и привлекательным. Покрытие со стороны квартиры или дома желательно выбирать из экологичного и износостойкого материала. С внутренней стороны полотно может иметь стекольные или зеркальные вставки, которые гармонично дополнят прихожую. В зависимости от интерьера и ценовой политики могут быть рассмотрены разные варианты.

Молотковое окрашивание – помимо интересного внешнего вида, защищает изделие от сколов и царапин.

Натуральная или искусственная кожа – сморится стильно, сохраняет тепло и повышает звукоизоляцию. Минусом является плохая износостойкость. В помещении с домашними животными и детьми такое покрытие прослужит недолго.

Шпон или экошпон – распространенные покрытия, обладающие множеством хороших свойств: экологичность, стойкость к ультрафиолету, легкость в уборке и многообразие дизайнов.

Ламинат – материал, не отличающийся особыми защитными свойствами, но доступный по цене и многообразию расцветок.

МДФ – эстетически привлекательное покрытие, имеет множество вариантов дизайнов. Легко в установке и уборке.

Выбор внешней отделки

В отличие от внутренней отделки, где основную роль играет эстетическая привлекательность, внешней отделке стоит уделить больше внимания. Материал должен быть прочным, защищать от влаги, холода, отлично переносить перепады температур и не портится под ультрафиолетовым излучением. Покрытие должно противостоять повреждениям и обладать защитными свойствами. В зависимости от назначения дверного полотна, может варьироваться и материал.

Массив дерева – считается благородным и недешевым покрытием. Он прочный и долговечный, обладает хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Выглядит красиво и дорого.

Металл – прочный и надежный материал. Прослужит долго и дополнит защитные свойства, основного полотна.

Порошковое напыление – популярное покрытие, благодаря своим свойствам: влагозащитное, антикоррозийное, износостойкое. Имеет не самый привлекательный внешний вид, но ощутимо выгодно по стоимости.

МДФ – прочное и красивое покрытие. Не очень хорошо противостоит влаге, поэтому лучше устанавливать в помещении.

ЛДСП – влагозащитный материал, который прост в уходе.

Шпон – может использоваться и в качестве наружной отделки за счет своей прочности и стойкости к влаге.

Как сэкономить, но купить надежную дверь

Подсчитывая стоимость предметов мебели и бытовой техники, люди часто упускают из расчетов стоимость входной двери. А ведь это самое главное для обеспечения необходимой безопасности в жилище. Как выбрать входную дверь недорого, не потеряв при этом в качестве:

Выбирать продавцов, которые работают напрямую с производителями. Не придется переплачивать за наценку перекупщиков.

Найти магазин, который делает бесплатные замеры. Можно сэкономить на платных замерщиках или на ошибках самостоятельных измерений, которые нередко бывают неверными.

Совершать покупки в интернет-магазине. В таком случае не будет наценок на поддержу торговых залов, аренду и прочего. К тому же, со всеми моделями можно будет ознакомиться онлайн.

Найти продавца, у которого есть свои мастера по установке, чтобы не попасть на некачественную работу. Как правильно на монтаж своих внутренних мастеров дают гарантии.

Узнавать о проводимых скидках и акциях. Если нет срочно в покупке, можно немножко подождать, пока спадет цена.

Проверять, чтобы была гарантия качества. Так, в случае поломки или другой проблемы, можно будет обратиться к продавцу.

