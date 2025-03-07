Как выбрать входную дверь: советы и рекомендации

Перед каждыми новоселами рано или поздно встает вопрос о безопасности дома или квартиры. Входная дверь — это важный шаг для того чтобы помещение было надежно защищено. Злоумышленники, непогода, назойливые соседи — такие непрошеные гости однозначно никому не нужны. Чтобы точно узнать, как выбрать входную дверь и не ошибиться с покупкой, мы собрали для вас самую необходимую и полезную информацию на эту тему.
На что обратить внимание при выборе
Несмотря на, казалось бы, простое изделие, требований к нему предъявляется немало. Полотну необходимо защищать от шума и противостоять погодным условиям. Также в задачи входит теплозащита помещения, ведь в первую очередь, именно дверь контактирует с уличным пространством.
- Звукоизоляция — помогает избежать посторонних шумов от соседей или улицы.
- Теплоизоляция — обеспечивает необходимое сохранение тепла внутри и не пропускает холод снаружи.
- Прочность — способствует долговечности изделия, позволяя эксплуатировать его не боясь преждевременной поломки.
- Дизайн — создает уют и привлекательный интерьер как снаружи, так и внутри помещения.
- Безопасность — защищает от непрошеных животных и людей, противостоит взломам.
Требования к полотну
Материал стали, из которой изготавливаются входные модели, необходимо выбирать высококачественный. Толщина дверного полотна и рамы, а также их характеристики прямо влияют на надежность изделия. Занятие по поиску качественной входной конструкции достаточно важное и ответственное. Потому как выбирать входную дверь нужно такую, чтобы она прослужила долго и не потеряла своих основных свойств.
- Оптимальная толщина листа металла 1-2мм. Такая толщина обеспечит надежную защиту от взлома и будет достаточно прочной.
- Толщина дверной коробки в пределах от 70мм до 100мм и, при желании, выше. Параметры 70-80мм подойдут для квартиры, чтобы не слышать шум и запахи из общего коридора. Для частного дома лучше выбрать 90-100мм, чтобы конструкция не пропускала холод и сильный шум улицы.
- Для взломостойкости рекомендуется выбирать 2-4 класс. Для квартиры в подъезде вполне подойдет и 2 класс, а вот для уличных моделей лучше выбрать 3 или 4 класс (чтобы взломать, потребуется от получаса и дольше), в зависимости от удаленности частного дома от освещения, охраны поселка и других жителей.
- Прочность класса М2 и М3 будет отличной для входной конструкции. М3 обеспечивает хорошую изоляцию, но уступает М2, который помимо прочего обладает еще и хорошей защитой от взлома.
- Предел огнестойкости варьируется от 30 минут до 2 часов.
При выборе дверного полотна во входное пространство важно понимать, в каком помещении изделие будет установлено. В зависимости от назначения будут играть роль основные характеристики. К квартирным и уличным моделям предъявляют разные требования.
Выбор двери для квартиры
Такие модели устанавливаются в многоквартирных домах, где все подъезды обустроены по-разному. Одни бывают с общими открытыми или закрытыми коридорами на много жильцов, другие имеют несколько квартир, расположившихся прямо на лестничной клетке. Дизайн наружной стороны полотна — это первое, что видят перед входом в квартиру, он должен быть стильным, но не вычурным. Особенности выбора квартирных моделей:
- Квартиры на первом этаже, как правило, нуждаются в большей теплоизоляции. Конечно, в подъезде не возникает резких перепадов температур между улицей и помещением, но за счет постоянного открывания подъездной двери на улицу, может быть гораздо холоднее, чем на высоких этажах.
- По шумоизоляции квартирные полотна тоже могут спокойно уступать уличным. Однако стоит учитывать такие характеристики как удаленность от лифта, наличие общего коридора и прочих шумных пространств. Возможно, стоит рассмотреть варианты с шумоподавлением.
- Сторона открытия конструкции и расположение ручки в подъезде играет немаловажную роль. Чтобы при открывании не задевать каждый раз соседскую квартиру, нужно предусмотреть выбор стороны заранее.
- Лучше устанавливать в квартире замки разных видов. Обычно используют сувальдные и цилиндровые. Они надежно защищают и имеют высокий класс безопасности.
- Покрытие для дверного полотна в подъезде стоит выбирать из тех, что легко моются. Отлично подойдет полимерно-порошковое покрытие, его легко протереть тряпкой и оно устойчиво к мелким царапинам.
Дверь для частного дома
К входным конструкциям для частного дома, в отличие от квартирных, предъявляют больше условий. Определяясь, как выбрать входную дверь в дом, необходимо обратить внимание не только на внешний вид, но и на технические характеристики. Такому полотну полагается быть толще и крепче, обладать хорошей прочностью и сохранением тепла. А внешний вид должен не только радовать глаз, но и не сильно привлекать грабителей. Особенности выбора для частного дома:
- Уличная дверь постоянно пребывает в условиях различной непогоды. Чтобы в дом не проходил холод и влага, конструкцию обязательно следует выбирать с терморазрывом.
- Звукоизоляция не менее важный пункт. Хорошими материалами будут: пенопропилен, натуральная пробка, минеральная вата, вспененный полиуретан и пенопласт. Они обеспечат высокий уровень тишины, заглушат шум дорог и лай соседских собак.
- Замки в уличных изделиях требуют особого подхода. С одной стороны они должны быть надежными и крепкими, с другой не пропускать холод. В отличие от квартирной двери замок цилиндрового типа не подойдет, через него может просачиваться холод с улицы. Отлично подойдет сувальдный замок со шторкой. Он обеспечит необходимую безопасность и не даст холоду проникнуть внутрь дома.
- На уличных полотнах, как правило, не устанавливают глазки, чтобы не терять тепло через отверстие.
- Покрытие двери в частном доме со стороны улицы должно быть не только прочным, но и подходить по стилистике всего дизайна двора. Отлично подойдёт лакокрасочное или полимерно-порошковое покрытие.
Выбор внутренней отделки
Внутренняя отделка должна соответствовать общему интерьеру. Эстетичный внешний вид и стильный дизайн дополнят вход в помещение, делая его не только надежным, но и привлекательным. Покрытие со стороны квартиры или дома желательно выбирать из экологичного и износостойкого материала. С внутренней стороны полотно может иметь стекольные или зеркальные вставки, которые гармонично дополнят прихожую. В зависимости от интерьера и ценовой политики могут быть рассмотрены разные варианты.
- Молотковое окрашивание – помимо интересного внешнего вида, защищает изделие от сколов и царапин.
- Натуральная или искусственная кожа – сморится стильно, сохраняет тепло и повышает звукоизоляцию. Минусом является плохая износостойкость. В помещении с домашними животными и детьми такое покрытие прослужит недолго.
- Шпон или экошпон – распространенные покрытия, обладающие множеством хороших свойств: экологичность, стойкость к ультрафиолету, легкость в уборке и многообразие дизайнов.
- Ламинат – материал, не отличающийся особыми защитными свойствами, но доступный по цене и многообразию расцветок.
- МДФ – эстетически привлекательное покрытие, имеет множество вариантов дизайнов. Легко в установке и уборке.
Выбор внешней отделки
В отличие от внутренней отделки, где основную роль играет эстетическая привлекательность, внешней отделке стоит уделить больше внимания. Материал должен быть прочным, защищать от влаги, холода, отлично переносить перепады температур и не портится под ультрафиолетовым излучением. Покрытие должно противостоять повреждениям и обладать защитными свойствами. В зависимости от назначения дверного полотна, может варьироваться и материал.
- Массив дерева – считается благородным и недешевым покрытием. Он прочный и долговечный, обладает хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Выглядит красиво и дорого.
- Металл – прочный и надежный материал. Прослужит долго и дополнит защитные свойства, основного полотна.
- Порошковое напыление – популярное покрытие, благодаря своим свойствам: влагозащитное, антикоррозийное, износостойкое. Имеет не самый привлекательный внешний вид, но ощутимо выгодно по стоимости.
- МДФ – прочное и красивое покрытие. Не очень хорошо противостоит влаге, поэтому лучше устанавливать в помещении.
- ЛДСП – влагозащитный материал, который прост в уходе.
- Шпон – может использоваться и в качестве наружной отделки за счет своей прочности и стойкости к влаге.
Как сэкономить, но купить надежную дверь
Подсчитывая стоимость предметов мебели и бытовой техники, люди часто упускают из расчетов стоимость входной двери. А ведь это самое главное для обеспечения необходимой безопасности в жилище. Как выбрать входную дверь недорого, не потеряв при этом в качестве:
- Выбирать продавцов, которые работают напрямую с производителями. Не придется переплачивать за наценку перекупщиков.
- Найти магазин, который делает бесплатные замеры. Можно сэкономить на платных замерщиках или на ошибках самостоятельных измерений, которые нередко бывают неверными.
- Совершать покупки в интернет-магазине. В таком случае не будет наценок на поддержу торговых залов, аренду и прочего. К тому же, со всеми моделями можно будет ознакомиться онлайн.
- Найти продавца, у которого есть свои мастера по установке, чтобы не попасть на некачественную работу. Как правильно на монтаж своих внутренних мастеров дают гарантии.
- Узнавать о проводимых скидках и акциях. Если нет срочно в покупке, можно немножко подождать, пока спадет цена.
- Проверять, чтобы была гарантия качества. Так, в случае поломки или другой проблемы, можно будет обратиться к продавцу.