Замена межкомнатных дверей производится по разным причинам. Конструкции меняются, когда они устарели, были плохо установлены, разбухли в результате неверной эксплуатации, потеряли эстетичный внешний вид. В такой ситуации актуальным становится вопрос: как заменить дверь? При наличии минимального набора навыков можно самостоятельно произвести замену. Услуги стороннего мастера потребуют дополнительной оплаты. Монтаж не сложный, имея желание, можно с ним разобраться. Умений работы с простыми инструментами будет достаточно. А настрой на качественную работу приведет к положительному результату.

Правильная подготовка

Перед монтажом потребуется подобрать дверь правильной комплектации. Производители предлагают к продаже модели различной модификации. Есть варианты из натурального дерева, имитирующие древесину, с покрытием из пленки, краски, эмали. У перечисленных конструкций есть свои особенности. С ними следует ознакомиться перед установкой. Также важно правильно подобрать изделия, подходящие по высоте, ширине. Существуют ГОСТы для дверей. Отечественные производители учитывают показатели проемов в квартирах. Подобрать модель будет несложно. У заграничных производителей иные стандарты. Их нужно изучить, прежде чем переходить к покупке.

В частном доме индивидуальный дизайн создается при помощи нестандартных проемов. В таком случае конструкция делается под заказ. Российские производители закладывают в ширину дверей 60-90 см, шаг - 10 см. Высота варьируется от 1 метра 900 см до 2 м. У европейских производителей ширина минимум составляет 69 см. В комнатах параметры отличаются. Они соотносятся со строительными нормами. Самая большая ширина проема в гостиной. Проемы всегда больше, чем полотно. Разница составляет от 8 до 10 см.

Типы комплектации

Стоимость конструкции напрямую зависит от того, какой она имеет состав.

Полотно. Бюджетный вариант. Потребуется, когда нужно заменить только основу без монтажа остальной конструкции. Устанавливается на имеющуюся коробку. Либо она приобретается отдельно. При замене всего изделия приобретается полная комплектация. Подобрать отдельные элементы по цвету, фактуре непросто.

Полотно с коробкой. Последняя разбирается на отдельные элементы. Потребуется подпилка углов, чтобы они соответствовали проемам. Понадобится делать выемки, разметки.

Сборный блок. Легко монтируется, стоит дороже. Оптимальный вариант, когда нет навыков по сборке.

Качество не зависит от типа комплектации. Разница только в стоимости. Важно объективно оценить свои способности, чтобы не возникло трудностей и не пришлось переплачивать за неправильно выполненную работу. На цену непосредственное влияние будет оказывать материал. Из которого изготовлена модель. Лучше ознакомиться с тонкостями каждого вида материала, чтобы не пришлось на месте спешно определяться, какая именно конструкция будет установлена.

Материал и его особенности

Массив дерева. Может быть сосна, ясень, дуб, орех. Натуральный продукт, экологически чистый. Служит долго. Имеет приятный запах. Стоимость значительная. Во влажных помещениях свойства могут быть нарушены.

Покрытие из пленки ПВХ. Поливинилхлорид не пропускает влагу. Полотно не разбухнет при высокой влажности. Идеальный вариант для установки в ванной комнате, на кухне. Смотрится красиво. Есть много вариантов отделки, в том числе с имитацией под натуральность.

Шпон. Дешевый вариант. Полотно изготавливается из пиломатериалов, ДСП. Сверху наклеивается шпон. Модели имитируют натуральную древесину. Эстетически изделие выглядит красиво, имеет презентабельный внешний вид.

Ламинирование. Декоративное покрытие не устойчиво к сильным повреждениям. Но не пропускает влагу. За счет этого основа сохраняется дольше.

Стеклянные вставки. Стекло ударопрочное. Зрительно расширяет пространство, делает интерьер современным. Создаются простор, уют. Маленькое помещение будет казаться дольше.

Необходимая фурнитура и инструменты

В составе сборного блока отсутствуют замки, ручки. Они приобретаются отдельно. Фурнитура высокого качества обеспечит легкое открывание, закрывание.

Для разобранных вариантов потребуются также петли, доводчики при необходимости.

Инструменты для работы:

Пена монтажная.

Саморезы, шуруповерт, сверла для дерева и бетона.

Уровень для выравнивания поверхностей, рулетка.

Колышки из дерева.

Стамеска, ножовка.

Для экономии времени и во избежание ошибок рекомендуется заранее подготовить все инструменты.

Процесс сборки коробки

Этап необязательный. Понадобится только в случае приобретения разобранной конструкции. Входящие в комплектацию элементы подгоняются под размеры проема. Стойки, планка отпиваются до нужных размеров, после чего соединяются. При наличии порожка подгоняется и он. В современных моделях порожек чаще всего отсутствует. Горизонтальные доски соединяются с вертикальной под углом в 45 или 90 градусов. Первый способ сложнее.

Размеры полотна и проема в обоих случаях должны быть соотнесены правильно. Стойки выступают на один или два сантиметра. Обязательны зазоры. Они составляют до 8 мм. Оставляется расстояние между полотном и полом. После замеров производится сборка. Заранее готовятся, в которые поместятся саморезы. Не стоит волноваться, если высота стоек оказалась разной. Проемы по двум сторонам могут иметь разную высоту. Свою роль может сыграть неровный пол.

Примерка коробки в проем

Если на предыдущем этапе все было сделано верно, то конструкция правильно войдет в проем. Далее устанавливаются петли. Обязательно оставлять зазоры. Они необходимы на случай, если материал расширится от высокой влажности и перепадов температур. Особенно актуально для дверей из натурального дерева. Петли крепятся на расстоянии 20-25 см от каждого края. Понадобятся две штуки. Деталь очерчивается по контуру. Углубление делается стамеской. Закрепляются петли при помощи саморезов. Могут быть разных видов. У каждого свои преимущества.

Тип петли и её преимущества

Универсальный. Длительный срок службы.

Съемный. Легкое снятие с петель во время открывания на 180 градусов.

Бабочка. Простая установка, необычная конструкция.

Демонтаж старого полотна

Шарниры, болты извлекаются из петель. Дверь придерживается, иначе она может обрушиться. Полотно снимается, откладывается в сторону. Снимаются фурнитура, петли.

Старая и новая конструкция ставятся на подпорки. Старая располагается поверх новой. Совмещаются по петлям и вершинам. Отверстие для. Шарниров, ручек, петель можно отмерить по старым дверям. Высота, ширина новой конструкции также может быть замерена по старой. Перед установкой нового изделия дверной проем приводится в надлежащий вид. Выступающие элементы убираются. Выбоины заделываются раствором из цемента. Поверхность выравнивается. В случае оштукатуривания проема монтаж начинается не раньше, чем через сутки.

Установка новой коробки

При отсутствии помощников полотно снимается с петель. Конструкция выставляется в проеме, фиксируется распорками, укосами. Между коробкой и проемом устанавливаются клинышки. Производится постоянный контроль вертикальных и горизонтальных показателей.

Конструкция крепится одним из способов:

Делается отверстие под крепежные элементы насквозь. Вставляются саморезы. При таком способе не будут видны шляпки крепежей. Монтажные пластины закрепляются на коробке. Их понадобятся 2-3.

Зазоры запениваются монтажной пеной. Спустя 12 часов убирается все лишнее. Устанавливаются откосы. После навешивается полотно. Монтируется замок, фиксируется саморезами. Монтируется ручка. Расстояние между полом и ручкой составляет примерно один метр. При необходимости на клей фиксируется доборные планки. Наличники придадут конструкции цельный внешний вид.

Советы профессионалов

Замена дверей имеет определенные тонкости. Сохранение целостности конструкции обеспечивается за счет следования правилам:

Приоритет полной комплектации перед раздельной конструкцией. В первом случае не придется подбирать цвета, фактуру. Будет экономия времени и денег.

Снятие точных замеров перед покупкой. Лучше проводить замеры тогда, когда будут выровнены торцы после демонтажа старой двери.

Предварительное определение стороны открывания. Не придется сверлить лишние отверстия. Сразу подберутся нужные замки, петли, ручки.

При отсутствии необходимых навыков и сомнения в своих силах рекомендуется обратиться к профессионалам. Либо купить готовую комплектацию, чтобы облегчить процесс установки.

Выравнивание пройдет легче, если будет достаточное количество укосов, распоров. В процессе запенивания не произойдет деформация. В качестве подручных материалов могут использоваться остатки ДВП, обрезки от досок и так далее.

Монтаж проводится в горизонтальной плоскости, основание должно быть ровным. В противном случае появятся перекосы.

Наличие помощника облегчит работу. Выравнивание будет более точным.

Последний этап - врезка ручек, замков. К этому моменту полотно уже зафиксировано в коробке. Функции открывания, закрывания имеют должный уровень.

Перечисленными советами пользуются мастера по установке дверей. Может показаться, что межкомнатную конструкцию установить самостоятельно очень сложно. А поменять одну модель на другую совсем невыполнимая задача. Но на самом деле при наличии инструментов и минимальных навыков самостоятельный монтаж вполне осуществим. Главное все делать аккуратно и соблюдать точность. Если первый монтаж пройдет удачно, то последующие пройдут без проблем.

