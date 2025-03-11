Межкомнатные двери – оптимальный и самый популярный сегодня вариант оформления проемов. В отличие от открытых арок, занавесок, они обеспечивают приватность и тишину, защищают от сквозняка из коридора. Позволяют закрыть комнату или офис в случае необходимости. Но, даже самые качественные конструкции со временем выходят из строя, требуют замены. И владельцам приходится решать: тратиться на услуги мастера или установить ее самостоятельно. О том, как заменить межкомнатную дверь своими руками, рассказывают наши эксперты.

Необходимые инструменты и материалы

Так как раздвижные конструкции достаточно сложны для самостоятельного монтажа, начинать лучше с классических, распашных. Поэтому в данной статье мы будем разбирать именно этот вариант.

Для успешного выполнения задачи понадобятся:

выбранное изделие с петлями, ручкой, защелкой или блок в полной комплектации;

дрель-шуруповерт или обычная дрель со сверлами разного диаметра и набор отверток;

режущие инструменты – ножовка по дереву, электролобзик или болгарка;

стамеска для вырезания углублений под фурнитуру, ручки, замки (если данная операция не выполнена еще на заводе);

линейка, рулетка, карандаш для отметок;

молоток, уровень лазерный или обычный пузырьковый;

нож канцелярский, монтажная пена;

крепежи – саморезы, винты, анкерные болты.

Дополнительные материалы: малярный скотч, клинышки из пластика, обрезков дерева или любого другого твердого материала.

Демонтаж старого блока

Так как речь идет о замене старой двери на новую, сначала производится демонтаж.

Снять наличники, доборные элементы, декоративные порталы.

Удалить слой штукатурки, откосы, закрывающие доступ.

Снять створку с петель, если они разборные. Для этого достаточно открыть ее и приподнять на 5-8 см – штыри выскочат из пазов. Сварные модели открутить отверткой или шуруповертом, либо срезать болгаркой.

Выкрутить болты крепления коробки со стеной. Если анкеры сидят прочно, можно выбить их перфоратором, болгаркой.

Максимально аккуратно вынуть коробку. Если не получается – придется поработать болгаркой, срезав брус, алюминиевый каркас кусками.

В случае, если планируется заменить только створку, достаточно снять ее с петель, выкрутить старую фурнитуру.

Подготовка дверного проема

Освобожденное пространство следует очистить от остатков штукатурки, монтажной пены, уплотнителей и иных материалов. Если имеются шатающиеся кирпичи, куски бетона, их вынимают, очищают отверстия от пыли. После чего закрепляют куски на цементную смесь, заделывают ремонтным составом большие углубления. Далее его замеряют и отправляются за покупками в шоу-рум или на официальный сайт надежного магазина.

Блок подбирается под габариты проема, с учетом необходимых зазоров с каждой стороны. То есть, уже на 8-10 см (по 4-5 см слева и справа), короче на 3-4,5 см. Мы настоятельно рекомендуем делать замеры именно после удаления старой конструкции: так вероятность ошибки намного меньше. Или можно бесплатно вызвать на дом мастера-замерщика. Благодаря своему опыту, он может сделать точные замеры до демонтажа старой конструкции.

Замена межкомнатной двери: пошаговая инструкция

При выборе нужно учитывать несколько важных нюансов. Согласно правилам противопожарной безопасности, из жилых комнат, кабинетов, офисов, санузлов, кладовых створки открываются только наружу. Правую или левую сторону открывания выбирают, исходя из расположения проема, специфики планировки и привычек. Сегодня в продаже есть универсальные петли, а также специализированные модели под любой тип открывания. После приобретения изделия со всеми комплектующими, можно приступать к монтажным работам.

Собираем коробку и делаем разметку

Перед началом процесса стоит еще раз проверить соответствие длины и ширины брусьев габаритам проема. Верхнюю и нижнюю поперечины делают меньше на 8-10 см, а боковые - на 3-4,5 см. Зазоры между косяками и створкой – не более 3-4 мм по бокам, сверху, и 1 см – снизу. Для сборки поперечный и вертикальные брусья укладывают так, как они будут располагаться в процессе эксплуатации. Внутрь конструкции укладываем полотно. Чтобы соблюсти зазоры, удобно использовать кусочки ДВП – они как раз имеют толщину в 3 мм.

От верхнего и нижнего торцов коробки отступают 20 см, делают отметки карандашом. Затем прикладывают крылья, отмечают размер выемки под накладные изделия. Створку убирают, обрезают элементы коробки по нужным размерам (при необходимости). В поперечинах вырезают углубления для вертикальных стоек, петель. Прикручивают нижнюю часть разборной петли. Элементы коробки в местах крепления просверливают, затем вкручивают саморезы.

Подготовка дверного полотна

На торцах, по сделанным меткам, вырезают углубления под петли. Их глубина должна соответствовать толщине «крыльев». Створную (верхнюю) часть петель фиксируют на саморезы. Если выбраны сварные варианты, их прикручивают после установки рамы, установив и выровняв его в открытом положении. Ручку и защелку закрепляют в предназначенных для этого отверстиях. Если фабричной врезки нет, углубления и отверстия делают самостоятельно. Дверная ручка должна располагаться на уровне приподнятой руки, в 80-100 см от пола (в зависимости от удобства, роста пользователей).

Фиксация короба

Собранный каркас устанавливают в проем. Выравнивают по плоскости стены, вертикали, горизонтали. Вставляют клинья в щели у потолка, фиксируя конструкцию. Высверливают сквозные отверстия через брусья в стену, на расстоянии 15 см от верхней стойки, пола. Крепят анкерами или длинными, надежными дюбелями. С помощью рулетки проверяют расстояние между боковыми стойками в трех точках и подкручивают саморезы до идеального совпадения величин.

Отделка дверного проема

Следующий шаг – оштукатуривание откосов, установка наличников, доборных планок при необходимости. Если наличники телескопические – они соединяются с коробкой, а обычные планки крепят на небольшие гвоздики. Необходимо полностью закрыть кирпич или бетон стены, сами элементы, кроме выступающей обхватной коробки. Желательно сразу произвести отделку – покрасить, наклеить обои, плитку или нанести слой декоративной штукатурки.

Навеска полотна

Если используются разъемные механизмы, достаточно навесить полотно на готовую коробку, после чего отрегулировать его положение. Если петли не разделяются, полотно устанавливают в коробке вертикально, выравнивают с учетом зазоров. Открывают на 900, подложив бруски. После чего прикручивают второе крыло петли по нанесенным меткам или в подготовленное углубление.

Проверка качества монтажа

По окончании замены межкомнатных дверей проводится простая проверка:

закрыть створку. Она должна входить в коробку свободно, не задевая. Располагаться ровно, с одинаковыми зазорами по всему периметру;

открыть. Она должна двигаться легко, мягко, без скрипа. Не задевать пол, раму, порог;

оставить приоткрытой. Она должна оставаться на месте, не закрываться и не открываться самопроизвольно;

закрыть, дернуть несколько раз. Вся конструкция должна оставаться неподвижной, не «ходить»;

проверить качество крепления наличников, доборов.

Ручка должна работать без нареканий, задержек или скрипа. Защелка или замок – закрываться и открываться быстро, без лишних усилий. Язычок замка или защелки должен входить внутрь выреза в ответной планке свободно, не задевая саму планку и не упираясь в одну из стенок углубления.

Несколько профессиональных советов

Чтобы процесс установки дверей не вызывал затруднений, стоит воспользоваться опытом мастеров.

Монтаж лучше производить с помощником: так легче производить замеры, выравнивание и установку каркаса, навеску.

Новичкам проще и легче справиться с дверным блоком в полной сборке: на таких конструкциях уже установлены замки, петли, ручки. Остается только правильно его вмонтировать в проем.

Также, следует уточнить у продавца степень сборки дверного короба: некоторые производители предлагают «конструкторы» из набора брусков и планок, которые нужно собирать самостоятельно.

Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем: он дает более точные результаты, прост и понятен для новичков.

Самый простой вариант – распашной на накладных петлях, без дверного замка (только с ручкой и защелкой), порога.

Не стоит надеяться на быстрый самостоятельный монтаж. Если у мастера процесс занимает от 3-5 часов до рабочего дня, то неопытный человек может провозиться от 2-3 дней до недели.

При замене дверного полотна рекомендуем делать замеры особенно тщательно, включая толщину модели. Ошибка в 1-2 мм в данном случае может оказаться критической: оно просто не встанет в старый блок.

Подведем итоги. Приступая к работе, важно понимать: от качества монтажа, соблюдения строительных норм зависит долговечность дверного блока. Правильная установка обеспечивает 10-20 лет безупречной службы, отсутствие расходов на ремонт и новую отделку косяков, замену дверей. Если габариты дверного блока подобраны правильно и совпадают с проемом, есть все необходимые инструменты и немного опыта обращения с ними, самостоятельно заменить межкомнатную дверь нетрудно. Достаточно соблюдать инструкцию, тщательно спланировать весь процесс и очередность действий.

Но, в некоторых случаях без помощи опытного мастера не обойтись. Если проем слишком широкий или узкий, требуется его расширить или частично заложить – такую работу новичкам выполнить с соблюдением технологии достаточно сложно. Не стоит надеяться на свои силы и в случае установки тяжелых, дорогих дверей из массива – велик риск испортить элитную вещь. Также, как раздвижных дверей, гармошек, конструкций с встраиваемыми в стену пеналами. Такие работы лучше всего доверить профессионалам из компании 169.ru.

