Совокупность элементов, с помощью которых дверное полотно оформляется с обеих сторон, называется декором. На украшение идут разные материалы и используются разные техники. Различают 2 вида декора дверей: активный, соответствующий форме и назначению дверей; пассивный, служащий для поверхностного оформления. Активный не только украшает дверное полотно, но и усиливает конструкцию. Пассивный не влияет на эксплуатационные характеристики и служит исключительно для улучшения внешнего вида. Также может включать витраж – художественную композицию из стекла или другого материала, пропускающего свет.

Рельефные фасады

Получившие широкую популярность царговые двери являются ярким примером использования активного декора. Горизонтальные панели – царги – крепятся к вертикальным стойкам каркаса, тем самым усиливая жёсткость коробки и сводя к минимуму риск расшататься. Они уже сами по себе являются элементами декора. Царг в дверном полотне, в зависимости от ширины планок, может быть несколько – от 2 до 10. Чем их больше, тем выше прочность изделия. Все детали по отдельности окутываются облицовочным материалом, а стыки прячутся внутрь. Точность подгонки позволяет полностью избежать зазоров. Также панели могут чередоваться со стеклянными вставками и другими декоративными элементами – металлическим или деревянным молдингом, алюминиевыми или зеркальными врезками и т.д., позволяя разнообразить дизайн. Дверное полотно из царг не плоское, а рельефное. Внешне напоминает лестницу. Выглядит эффектно и презентабельно. Царговые двери идеально вписываются в интерьер в стиле хай-тек, неоклассика, модерн (ар-нуво, тиффани) и т.д.

Филенчатые фасады

Двери, где полотна состоят из филенок, тоже обладают 3D эффектом. Филенки – это декоративные обвязывающие вставки, закрывающие дверной каркас. Они могут выполняться из разных материалов – массива, МДФ, фанеры, стекла и др., и иметь разную геометрию. Фрезеровка панелей осуществляется с помощью четырёхстороннего станка. Так легче соблюсти размеры и получить детали заданной формы.

Филенки, из которых собираются фасады, бывают плоскими, с фигурными накладками, наплавными и наборными. Для облицовки филенчатых дверей из МДФ используется натуральный шпон, экошпон, плёнка ПВХ и другие материалы. Нередко производители прибегают к ламинированию полотен и окрашиванию поверхностей эмалью. Наиболее подходящие стили интерьера для филенчатых дверей – классика, прованс, лофт, скандинавский.

Облицовка фасадов

Без финишного декоративного покрытия двери теряют нужную прочность. Следовательно, облицовка тоже относится к активному декору. Она не только защищает конструкцию от негативного воздействия внешних факторов, но и помогает дверям соответствовать характеру интерьера. Цвет и текстура материала способны подчеркнуть архитектурные особенности помещения, отдельные предметы мебели или отразить личностные предпочтения дизайнера. Покрытие занимает 100% площади полотна, поэтому его оттенок и фактура – это первое, на что мы обращаем внимание. Для отделки дверных полотен чаше всего используются:

Экошпон. Инновационный материал внешне напоминает цвет и текстуру натуральной древесины. Им обычно покрывают двери сложных форм – царговые, филенчатые (остеклённые и глухие). Плёночные виды наносятся на полотно методом прессования под высокой температурой. Существует экошпон с эффектом старения, патины и браширования.

Эмалит. Композитный материал, больше известный как эмаль из стекла или стекловидной массы, для облицовки дверных полотен начал использоваться сравнительно недавно. Фасады из эмалита приятны на ощупь, могут быть гладкими и текстурированными, матовыми и глянцевыми. Имеют длительный срок службы.

Винил. Синтетический материал представляет собой многослойную плёнку из поливинилхлорида. Может точно имитировать искусственную кожу, эмаль, камень, ценные породы дерева. Часто используется в конструкциях, предполагающих бесшовную технологию сборки.

Ламинирование. По сути это отделка дверных полотен текстурной бумагой, пропитанной специальными меламиновыми смолами. Это один из самых дешевых вариантов покрытия.

Эмаль. Три десятка лет назад эмаль была единственным видом отделки дверей. Лакокрасочный материал неплохо защищает конструкцию от проникновения влаги, но его главный плюс – многообразие цветовой палитры. Окрашивание эмалью даёт абсолютно ровное однородное покрытие без вкраплений.

ПЭТ. Современный материал разработан в Германии, в институте Fraunhofer IVV. Защитная плёнка частично маскирует шероховатости. Используется для создания трёхмерных эффектов.

Зеркало, стекло и витраж – игра света и тени

Стекло – не просто элемент декора, оно позволяет добавить помещению лёгкости и простора. Для декорирования дверей чаще всего используются высокопрочные виды – триплекс и закалённое. Сатинированное матовое (мателюкс) стекло на ощупь напоминает нежную шелковистую ткань. Оно обладает мягким светорассеивающим эффектом. Даже при идеальном освещении сквозь него с трудом удаётся рассмотреть силуэты людей и очертания предметов.

Лакомат имеет схожую с сатинированным стеклом структуру, но отличается лёгким, едва уловимым глянцем. Лакобель, благодаря нанесению на обратную сторону специального тёмного лака, создаёт иллюзию металлизированной поверхности. Благородный холодный блеск затемнённого стекла сложно не заметить. Лакобель превращает любое изделие в произведение искусства. Двери со стеклом, какое бы не применялось, выглядят стильно и элегантно. Огромный выбор модификаций и разнообразие дизайнерского исполнения позволяет использовать их в любом интерьере – от классики, до хай-тек, лаунж и китч.

Совсем иначе воспринимаются помещения, где установлено большое зеркало. Оно визуально расширяет пространство, делая его в 2 раза больше (данная проблема актуальна для маленьких тёмных коридоров, прихожих, санузлов). Разработчики мгновенно взяли этот факт на вооружение и вскоре появились разновидности дверей с зеркалом. Раздвижные, гармошка, складные, подвесные – любые модификации с зеркалом выглядят стильно и креативно.

Витраж – композиция, составленная из кусочков стекла, разграниченных пайкой. При попадании солнечных лучей и искусственно направленного света, рисунок отбрасывает блики, наполняя помещение эмоциональными красками. Двери с витражом пришли к нам из Древнего Египта. Некогда являвшиеся элементом религиозного значения, витражи смело обосновались в стиле модерн, ар-деко и кантри. Сложные цветовые композиции требуют осторожного подхода. Мозаичный витраж на дверях должен совпадать с общим фоном и дизайном помещения. Неповторимый авторский рисунок из Art Glass – разновидности стекла для фьюзинга, придают дверным модулям очарования и изыска. В отличие от стандартного витража, в них отсутствует металлический профиль.

Молдинг и инкрустация – внимание к каждой детали

Алюминиевые или стальные молдинги с напылением придают двери законченный вид. Они красиво разбивают поверхность полотна на отдельные разные по форме и размеру секции, фактурно выделяя и акцентируя внимание на деталях. Кроме того, они помогают защитить края дверного полотна от ударов и преждевременного износа. Двери, инкрустированные частичками металла, драгоценными камнями или глазурью, невольно притягивают взгляд. В них есть что-то магическое. Не менее изящно выглядят узкие длинные врезки из White Сrystal – стекла, напоминающего белый кристалл. Орнамент (маркетри и интарсии), выложенный из врезанных в полотно кусочков шпона – настоящее чудо деревянной мозаики. Каждый фрагмент в нём подгоняется по размеру и оттенку. Подобный декор дверей выполняется по индивидуальному проекту.

Ручки и фурнитура

Являются неотъемлемыми функциональными элементами декора двери. Казалось бы на мелкие детали можно не обращать внимания. Это не так. Оригинальные и модные, сделанные из дерева, металла, стекла или керамики, они добавляют дверному полотну выразительности. Например, детали в чёрном цвете, хорошо работают на контрасте и прекрасно сочетаются с матовыми, глянцевыми и текстурированными поверхностями. Фурнитура с золотистым оттенком выглядит дорого, одинаково красиво смотрится на теплых светлых и белых фасадах дверей. Хромированные ручки и петли созвучны с минимализмом, неоклассикой и хай-теком. Белый цвет считается нейтральным, удачно поддерживает концепцию любого дизайнерского направления.

Ручки без видимого основания кажутся парящими в воздухе, а кованные элементы, наоборот, тяжёлыми. Главное в фурнитуре – монохромность. Если петли будут одного оттенка и формы, а ручки другого, это уже дисбаланс.

Пассивный декор

Наклейки, аппликации в виде цветочных мотивов, абстрактные узоры, градиент не имеющий прямого отношения к цвету, качеству и форме полотна – все это относится к пассивному варианту. Сюда же можно включить фотопечать – нанесение на уже отделанное дверное полотно (или стекло) цветного и чёрно-белого изображения – фотографии, графики, мозаики. Иными словами, пассивный декор – это то, что выходит за рамки общепринятых стандартов оформления дверей и выражает индивидуальные предпочтения художника/заказчика.

Декор дверей и дизайн интерьера

Правильнее выбирать дверь под интерьер, а не наоборот. Это касается и цвета, и формы. Жёстких принципов, конечно, не существует, но дуэты – пол + дверь и плинтус + дверь одного цвета проверены временем. Это правило работает безукоризненно, если все напольные покрытия в доме одинаковые. Отклонение на 1-2 тона допустимо и придаёт обстановке своеобразного колорита.

Для каждого типа интерьера характерен определённый набор оттенков. Например, в классическом преобладают тёплые и тёмные разбавленные золотом палитры – ванильный, песочный, капучино, коричневый. В скандинавском – холодные – голубой, прозрачно-серый, циркон. В прованс – природные – мятный, приглушённо-оливковый, розоватый. Желательно, чтобы цвет двери не нарушал сложившегося единства. Стоит заметить, что белые, светло-серые и пастельные оттенки фасадов – белый жемчуг, липа оливьера, груша, дуб белёный и др., считаются универсальными и удачно сочетаются практически с любым оформлением стен.

