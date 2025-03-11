Главной особенностью человека можно назвать стремление и возможность поменять окружающую среду, сделать ее комфортнее. И это касается всего, даже мелочей или чего-то настолько привычного и обыденного, что даже не задумываешься о его особенностях. Например, межкомнатные двери – мы ими пользуемся постоянно, но не думаем о том, как они устроены, почему они устроены именно так. Вот какой должна быть высота дверной ручки, и почему? Ведь для всего есть обоснованная причина. Давайте разбираться, зачем, как и исходя из каких показателей определяют оптимальную высоту ручки для той самой двери, которую вы присмотрели для своей гостиной или спальни. Стандартные параметры Большая часть дверей, если речь не идет об изделиях на заказ с индивидуальными размерами, производится по определенным стандартам, что логично. Ведь параметры дверных проемов в квартирах и домах тоже стандартизированы, поэтому «размерный ряд» дверей им соответствует. Это удобно. А так как все стандартизировано, это касается не только габаритов дверей, но и расположения фурнитуры. И стандартом является высота от 95 до 105 см. Такая высота дверной ручки выбрана не просто так – она соответствует росту среднестатистического взрослого человека (164-170 см). При таком росте удобнее всего открывать дверь, если ручка расположена на высоте 95-105 см. Если она будет установлена выше, придется поднимать руку, что неудобно для частого использования. А если ниже – придется нагибаться, что еще более неудобно. ГОСТ Но есть стандарт, которому следуют производители, производящие межкомнатные двери по ГОСТ. И это ГОСТ 5632-2018, который касается благоустройства жилых домов. В соответствии с этим стандартом, высота расположения дверной ручки – от 80 до 110 см. Более широкие границы рассчитаны на все категории населения, включая детей, лиц с ограниченными возможностями. Отдельные требования есть для дверей в детских учреждениях – в них дверные ручки должны быть установлены на высоте 60-85 см, по понятным причинам. Этого требует ГОСТ 30869-2002. Что касается лиц с ограниченными возможностями, то дверные ручки для них должны быть установлены не выше чем 85 см, что вписывается в рамки указанных стандартов.

Главной особенностью человека можно назвать стремление и возможность поменять окружающую среду, сделать ее комфортнее. И это касается всего, даже мелочей или чего-то настолько привычного и обыденного, что даже не задумываешься о его особенностях. Например, межкомнатные двери – мы ими пользуемся постоянно, но не думаем о том, как они устроены, почему они устроены именно так. Вот какой должна быть высота дверной ручки, и почему? Ведь для всего есть обоснованная причина. Давайте разбираться, зачем, как и исходя из каких показателей определяют оптимальную высоту ручки для той самой двери, которую вы присмотрели для своей гостиной или спальни.

Стандартные параметры

Большая часть дверей, если речь не идет об изделиях на заказ с индивидуальными размерами, производится по определенным стандартам, что логично. Ведь параметры дверных проемов в квартирах и домах тоже стандартизированы, поэтому «размерный ряд» дверей им соответствует. Это удобно. А так как все стандартизировано, это касается не только габаритов дверей, но и расположения фурнитуры. И стандартом является высота от 95 до 105 см. Такая высота дверной ручки выбрана не просто так – она соответствует росту среднестатистического взрослого человека (164-170 см). При таком росте удобнее всего открывать дверь, если ручка расположена на высоте 95-105 см. Если она будет установлена выше, придется поднимать руку, что неудобно для частого использования. А если ниже – придется нагибаться, что еще более неудобно.

ГОСТ

Но есть стандарт, которому следуют производители, производящие межкомнатные двери по ГОСТ. И это ГОСТ 5632-2018, который касается благоустройства жилых домов. В соответствии с этим стандартом, высота расположения дверной ручки – от 80 до 110 см. Более широкие границы рассчитаны на все категории населения, включая детей, лиц с ограниченными возможностями.

Отдельные требования есть для дверей в детских учреждениях – в них дверные ручки должны быть установлены на высоте 60-85 см, по понятным причинам. Этого требует ГОСТ 30869-2002. Что касается лиц с ограниченными возможностями, то дверные ручки для них должны быть установлены не выше чем 85 см, что вписывается в рамки указанных стандартов.

Всегда ли нужно следовать стандартам

Стандарты это удобно, они упрощают производство межкомнатных дверей, облегчают выбор модели в магазине. Но есть и исключения. Например, людям выше или ниже среднего роста (а таких немало) будет неудобно пользоваться дверью, ручка на которой установлена на неподходящей высоте. То же касается двери в детскую – модели производят стандартные, для стандартных проемов. Но для ребенка обычная высота ручки будет неудобной, поэтому лучше ее уменьшить, ориентируясь на рост ребенка. А чтобы и родителям было удобно, можно установить две ручки, на разной высоте.

Как выбирать дверную ручку

Но не только высота дверной ручки – то, о чем стоит подумать при выборе конкретной модели. Важны и такие параметры, как тип фурнитуры, ее дизайн, а также – специфика ее использования.

Тип ручки

Все существующие модели делятся на такие типы:

Стационарные нажимные. По своей форме они напоминают неподвижную скобу без защелки или замка, прямоугольную или полукруглую. Достаточно популярное решение для офисных дверей, но «скоба» будет хорошо смотреться и в квартире, в современном интерьере (например, хай-тек или минимализм). Нажимные модели крепятся с одной стороны полотна, и если вам нужна фурнитура с обеих сторон, каждую нужно крепить отдельно. Впрочем, их монтаж максимально простой. Стационарные шарообразные. Тоже неподвижные, без замка или защелки. Простая и удобная для многих модель, которая одинаково хорошо вписывается и в классические, и в современные интерьеры. Такая фурнитура двусторонняя, «шары» объединяются стержнем, поэтому установка ручки проводится через сквозное отверстие дверном полотне. Есть модели, которые предполагают отдельное крепление с каждой стороны полотна, но «сквозной» монтаж более надежен, что важно учитывать при установке дверей в детскую или в ванную комнату. Нажимные ручки с защелкой. Если вы знаете, что распашная дверь будет часто захлопываться или открываться от сквозняка, лучше приобрести нажимную фурнитуру с защелкой. Она объединяет в себе и удобную ручку, и язычок, который фиксирует полотно в проеме. Но это не замок – чтобы открыть дверь, достаточно нажать на ручку. Механизм отжимает пружину, отодвигая язычок, а потом самостоятельно возвращается в исходное положение. Такая фурнитура удобна, надежна, но есть минус – характерный звук срабатывания механизма. Зато дизайны могут быть самыми разными – легко подобрать модель для любого интерьера. Кнобы. Круглые (шарообразные) поворотные модели – имеют тот же механизм, что и нажимные ручки, но для открывания двери нужно повернуть кноб. Характерный звук тоже присутствует. Хорошее решение для классических, неоклассических и подобных интерьеров. Ручки с защелкой и фиксатором. Как правило, они круглые. Отличие от стандартных кнобов в том, что положение язычка механизма можно зафиксировать, повернув блокиратор. Удобное и простое решение для спальни или санузла, но такую фурнитуру не рекомендуется устанавливать в детской. Исключение – ручки, блокировку которых можно снимать снаружи. Этот же вариант рекомендован для ванной или санузла, если в доме есть ребенок, пожилой человек или человек, которому неожиданно может понадобиться помощь. Круглые модели с защелкой и замком. Как правило, их устанавливают в кабинетах или в помещениях, куда нужно ограничить доступ. По форме, в основном, это все те же кнобы, хотя есть и немало нажимных моделей.

Дизайн

Функциональность и высота размещения дверной ручки это важно, но не менее важно правильно подобрать дизайн фурнитуры, который будет соответствовать цвету, стилю и отделке дверей. А двери, в свою очередь, подбирают под доминирующий в отделке стиль.

Для каждого стиля характерны свои черты, требования к цветам и материалам. Чтобы не ошибиться в выборе, ориентируйтесь на этот список:

классика, неоклассика – кнобы, нажимные модели из бронзы, латуни, с позолотой или серебрением или в цвет двери, если она покрыта эмалью;

бохо – кнобы с заметной, красивой отделкой из стекла или керамики, инкрустацией;

арт-деко – нажимные модели или круглые ручки из латуни, бронзы;

минимализм – все типы ручек со сдержанным простым дизайном, но из дорогих материалов;

лофт – металлические скобы бронзового, золотого или серебряного, стального цвета;

хай-тек – нажимные модели из стали с хромированием, алюминия;

сканди – любые виды ручек с простым дизайном, отделкой из дерева, керамики, кожи (но и чисто металлические тоже уместны);

эко-стиль, прованс – круглые и нажимные модели с отделкой из дерева, стекла, кожи, камня или керамики, с простым, можно «состаренным» дизайном;

фьюжн – дизайн соответствует доминирующему стилю, могут быть разные вставки и инкрустации, но ручка должна контрастировать с дверным полотном.

Специфика использования

Подбирая фурнитуру для дверей в определенные помещения, нужно учитывать и высоту дверной ручки, и ее функциональность, так как для каждого помещения подходят строго определенные модели. И условно все варианты фурнитуры, которые вы можете найти в магазине, делятся на модели для ванной и санузла, кухни, для жилых комнат, для офисных помещений.

Ванные комнаты, кухни

Повышенная влажность, зачастую скромная площадь, потребность в приватности – все это особенности ванной и санузла. Поэтому для санузлов и ванных комнат покупают металлические, нержавеющие кнобы, нажимные ручки с защелкой – зачастую этого вполне достаточно для приватности, и нет никакого риска оказаться запертым. Если нужно больше приватности, выбирайте фурнитуру с фиксатором, но с возможностью наружного снятия блокировки. Что касается кухни, то для нее вполне достаточно стационарной модели или ручки с фиксатором.

Жилые комнаты

Здесь нет ограничений, все решает ваша потребность в приватности комнаты:

гостиная, спальня (если в квартире живет один человек или пара, нет посторонних) – можно обойтись стационарной фурнитурой или моделями с защелкой (если не хочется, чтобы дверь распахивалась от сквозняка);

детская – стационарные модели или с защелкой;

кабинет, спальня, если нужна полная приватность – фурнитура с защелкой и фиксатором или даже с замком.

Офисные помещения

Фурнитура офисных дверей выдерживает наибольшие нагрузки, поэтому главное требование к ней – надежность, функциональность, простота использования. И, конечно же, оптимальная высота, но здесь проще руководствоваться ГОСТ – вы точно угадаете. А чтобы фурнитура была удобной, долговечной, обратите внимание на такие моменты:

Ручка для офисной двери должна быть с замком, чтобы исключить нежелательный доступ в кабинет. Механизм замка должен быть усиленным, ведь его эксплуатация будет интенсивной. Не покупайте дешевую фурнитуру. Для простоты использования выбирайте эргономичную модель – как правило, это фурнитура нажимного типа. Важно, чтобы ручка легко нажималась, так как слишком тугая модель будет неудобной. Особенно, для сотрудников с туннельным синдромом (а это частое явление у офисных работников).

Выбор дверной ручки – кажется, что это просто, главное, чтобы фурнитура подходила по дизайну. Но стоит вникнуть в детали, и оказывается, что важен не только дизайн – большое значение имеет высота дверной ручки, ее тип и функциональность. Выбирайте грамотно, и тогда покупка вас не разочарует.