Самым надежным способом обезопасить свой дом от вторжения злоумышленников и защитить от холода и сквозняков на сегодняшний день является металлическая дверь. Такие конструкции отличают долгий срок службы, отличные эксплуатационные характеристики и повышенная прочность. А в случае поломок и износа, замена конструкции вовсе необязательна. Реставрация входных дверей вполне реальна, и порой даже не требует привлечения специалиста.

Когда двери требуется реставрация

К повреждениям, которые поддаются ремонту, относятся следующие:

неисправность замков и других элементов запирающей системы (противосъемный лабиринт, девиатор и прочее);

деформации дверной коробки – нарушение геометрии может возникнуть из-за осадки дома, проседания полотна, некорректного монтажа или эксплуатации;

поломка фурнитуры – петель, ручек, дверных замков, декора, других элементов;

износ или порча дверной обшивки;

ухудшение эксплуатационных характеристик – снижение качества звуко-, теплоизоляции;

нарушение целостности створки;

затрудненное закрывание.

В зависимости от типа проблемы, ситуацию можно исправить самостоятельно. В случае, когда требуются специальные знания или профессиональные инструменты, необходимо обратиться к мастеру. Иногда приобрести новую конструкцию целесообразней, чем производить ремонт, – это и стоить будет дешевле, и времени займет меньше. Также не имеет смысла реставрация входных дверей, если после проведения соответствующих мероприятий их надежность ухудшится.

Профилактические мероприятия

Чтобы продлить срок службы дверной конструкции, регулярно проводите плановое обслуживание. В комплекс мероприятий входят:

Смазывание петель (раз в декаду). Процедура проводится при открытом под прямым углом полотне. Вам потребуется слегка (на высоту не более 1,0 см) приподнять его относительно короба. В качестве рычага можно использовать любой жесткий стержень, включая ручку молотка. Не забудьте защитить покрытие от повреждений, вложив между рычагом и дверью кусок ткани. Смазку наносят на ось петли и подшипник. Для хорошего проникновения средства, после возвращения полотна в исходное положение, дверь несколько раз открывают и закрывают. Затем излишки удаляют мягкой тканью.

Смазка замков (раз в четыре месяца). Сувальдные модели обра¬батывают через замочную скважину, поворачивая распылитель под разными углами. Рекомендуется чередовать впрыскивание состава с проворотом ключа в замке, циклов должно быть не менее двух. После каждого ключ протирают, удаляя излишки смазки. При смазывании цилиндрового механизма необходимо вынуть личинку из корпуса, провести все необходимые мероприятия по аналогичному алгоритму, а затем собрать замок.

Внимание! После процедуры на ключе некоторое время будет оставаться масло. Чтобы не запачкать вещи, протирайте его перед возвращением в карман, сумку или борсетку.

Обработка резиновых уплотнителей силиконовой смазкой или средством на глицериновой основе (раз в полгода). Предварительно нужно подготовить поверхность, удалив загрязнения смоченной в слабом мыльном растворе тряпочкой без ворса. А после нанесения дать смазке впитаться и остатки удалить неворсистой тканью.

Уход за покрытием (по мере загрязнения). Процесс идентичен практически для любого типа поверхности – протирание сухой либо смоченной неагрессивным моющим средством тряпкой. Покрытия ПВХ после очистки можно протирать полиролью для мебели, для глянцевого металла или пластика выпускаются специальные средства. Не используйте агрессивные химические вещества, составы с содержанием жира, абразивные средства для мытья.

Очистка и регулировка дверных ручек, глазков (регулярно). Рекомендуется использовать дезинфицирующие составы с содержанием не менее 70% спирта. Элементы нужно периодически подтягивать во избежание расшатывания.

При надлежащем уходе и аккуратном пользовании вопрос о необходимости проводить ремонт или реставрацию входных дверей может не возникать на протяжении многих лет эксплуатации.

Виды ремонтных работ

Решить проблему без привлечения специалиста можно в следующих ситуациях:

Если дверь или ее элементы утратили исходные характеристики из-за износа или некорректного обращения.

Если повреждения наступили в результате внешних воздействий (взлом, затопление, выгорание).

Когда планируется провести мероприятия по модернизации конструкции (замена замков, установка декоративных панелей или иное).

Реставрация входных дверей бывает двух видов:

косметической – для восстановления презентабельного вида изделия;

технической – для сохранения или улучшения эксплуатационных качеств, включает ремонт или полную замену элемента.

Первый вариант требует гораздо меньше усилий и ограничивается очисткой покраской, лакировкой, шлифовкой и другими относительно несложными процедурами. Во втором случае необходимы материальные, временные и физические затраты.

Как починить входную металлическую дверь самостоятельно

Рассмотрим основные доступные для самостоятельного решения мероприятия:

Замена личинки замка

Процедуру следует проводить, когда запирающее устройство не срабатывает. Этапы:

На торце вывинтите длинный метиз, фиксирующий сердцевину. Снимите декоративную накладку.

Вставьте ключ и слегка проверните, чтобы, чтобы извлечь личинку из корпуса замка.

Проведите замеры цилиндра, чтобы правильно подобрать новую сердцевину. Длина и расположение поворотного кулачка у нее должны совпадать с аналогичными элементами старого механизма.

Установите новую личинку в обратной последовательности.

Регулировка дверного полотна

Вмешательство требуется, когда дверное полотно провисает или перекошено, а также если при движении створки дверь издает скрипы.

Ликвидировать неисправности можно с помощью шестигранника:

При помощи строительного уровня определите степень и направление перекоса.

Распахните двери, чтобы иметь полный доступ к крепежным элементам петель.

Отрегулируйте петли. Если нужно приподнять полотно, отпустите верхний болт и затяните нижний, опустить – действуйте наоборот.

Если это не дало результата, петли придется заменить.

Реставрация полотна

Не стоит браться за ремонт при нарушении геометрии, целостности, снижении показателей теплозвукозащиты полотна. Устранить эти неполадки может только профессионал, который обладает соответствующим опытом и имеет набор специальных инструментов.

Однако самостоятельная реставрация входной двери в случае ухудшения ее внешних характеристик вполне доступна. Речь идет о коррозии, повреждении фурнитуры, износе обшивки и других эстетических недостатках.

Решить проблему можно за несколько шагов:

снять фурнитуру и элементы декора;

удалить обшивку или краску (для этого используйте растворитель);

зашкурить покрытые ржавчиной места;

обезжирить и прогрунтовать поверхность;

нанести защитное покрытие;

обшить отделочным материалом.

Сегодня наиболее популярны три варианта отделки:

Экокожа. Стоимость стартует от 500 рублей. Влагостойкий грязеотталкивающий материал, который при надлежащем обращении может прослужить до 10 лет. Легко очищается от загрязнений.

Ламинат. Рекомендуемый класс – 21–23. Цена – от 700 рублей. Не выцветает на солнце, прост в уходе, ударопрочен. Максимальный срок качественной службы – 10 лет.

МДФ. Характеризуется высокой тепло- и звукоизоляцией, прочен, не боится повышенной влажности. Предельный срок эксплуатации, по данным производителей, составляет 15 лет. Стоит от 2,5 тысяч рублей (при толщине 6 мм).

Все материалы представлены в широком разнообразии цветов и текстур. Какую обшивку выбрать – решать только вам. Это зависит от вашего вкуса и бюджета. Несмотря на относительную простоту реставрационных мероприятий, справиться с задачей без помощи мастера бывает достаточно сложно. Если вы не уверены в своих силах, лучше не экспериментировать. Иногда попытка реставрации входной двери своими силами приводит лишь к трате времени и дополнительным расходам. Ведь если она окажется неудачной, вам не останется ничего иного как приобрести новое изделие взамен пришедшему в негодность.

Несколько слов в завершение

Всем, кто планирует приступить к самостоятельной реставрации входной двери, мы рекомендуем проделать несколько важных шагов, которые облегчат процесс и избавят от лишних трат. Подумайте, насколько практичным будет подобное решение в вашем конкретном случае. В итоге покупка новой конструкции может оказаться выгодней за счет сэкономленного времени и долгосрочности результата. Чаще всего без обращения к мастеру обновляют отделку. Разберем целесообразность такого выбора.

Материальные затраты зависят материала, размера полотна, наличия всех необходимых инструментов. В зависимости от способа монтажа, вам могут потребоваться жидкие гвозди, самонарезающие винты и шуруповерт. Временные затраты включают покупку материалов, крепежей, инструментов и непосредственно процесс ремонта. Человеку, не имеющему опыта в данном деле, на реставрацию понадобится около пяти часов. В интернете можно найти множество обучающих роликов, где вам подробно расскажут и покажут, как действовать, чтобы начинание было успешным.

Внимание! Высока вероятность, что могут потребоваться сопутствующие мероприятия, такие как замена замков и фурнитуры или устранение ржавчины. В этом случае вам потребуется больше времени и денег.

Бюджетная дверь обойдется вам в среднем в 10 тысяч рублей, замер и установку обычно можно заказать в месте приобретения. Причем многие компании предлагают своим клиентам бесплатный выезд замерщика. Возможно, приезда мастеров вам придется ждать несколько дней (обычно не более трех). Монтаж производится за 2-3 часа. Зато вы получите качественный результат и гарантию на произведенные работы.