Системы раздвижных дверей: виды, особенности, преимущества

Одновременно создать стильный интерьер и сэкономить площадь комнаты, если она небольшая – вот основные цели тех людей, которые выбирают раздвижные двери. Дополнительно к этому идет отличная функциональность, безопасность (створка не захлопнется от неаккуратного движения или сквозняка), простота использования. Но системы раздвижных дверей бывают разными, и важно выбрать систему правильно, чтобы не разочароваться в приобретении. Какими бывают раздвижные двери, в чем плюсы и минусы каждого типа – читайте в статье.

Виды основных конструкций

В магазинах можно увидеть массу раздвижных моделей, сотни дизайнов и десятки видов исполнения. Но конструктивно они делятся на два типа: параллельно-сдвижные и раздвижно-складные. Внутри каждой группы есть отдельные подгруппы, что и обеспечивает разнообразие вариантов.

Параллельно-сдвижные конструкции

Особенностью этих систем раздвижных дверей являются створки, которые двигаются строго параллельно относительно вертикали. Такие двери могут иметь одну, две или несколько створок, разные варианты конструкции, но основа остается неизменной.

Основой конструкции являются направляющие, которые крепятся к несущей балке. По направляющей двигаются ролики, прикрепленные к дверному полотну – за счет их движения и обеспечивается открывание или закрывание створки.

Если створки легкие, будет достаточно только верхней направляющей, но тяжелое дверное полотно нуждается в более надежной фиксации, поэтому дополнительно устанавливают и нижнюю направляющую. Еще одним вариантом конструкции становятся рельсы. Это более долговечный и безопасный тип системы, в которой ролики, установленные в верхней и нижней части полотна, перемещаются по рельсам. Минусом такой системы становится сложность ухода – в пазы забивается пыль и мелкий мусор.

Виды параллельно-сдвижных систем

Выбирая раздвижные двери, важно учитывать их тип, так как именно от типа зависит простота монтажа системы, звукоизоляционные и эксплуатационные свойства дверей, их дизайн. Различают четыре вида параллельно-сдвижных систем: купе, каскадные, кассетные, радиусные.

Купе

Самый простой и распространенный тип. Можно установить одно полотно, которое будет сдвигаться вдоль стены, или два – в этом случае створки при закрывании створки будут двигаться по направлению друг к другу. Двустворчатые двери-купе, точно так же, как и распашные, предназначены для широких проемов, а в обычных достаточно и одностворчатых.

Преимущества дверей-купе:

универсальность – можно подобрать модель для любого интерьера, даже классического, так как все зависит от дизайна полотен, а он может быть самым разным;

компактность и экономия свободного пространства, что важно, если помещение небольшое;

тихое скольжение створок;

простота и безопасность использования – нет риска случайного захлопывания створки, ее слишком быстрого закрывания;

простая и быстрая установка на любом этапе ремонта.

Звукоизоляционные свойства зависят от материала, из которого сделана створка. Но в любом случае, из-за неплотного прилегания к проему, звукоизоляционные характеристики раздвижных дверей всегда ниже, чем распашных.

Magic

Это тоже двери-купе, но с одной особенностью: полотно выше проема, поэтому скрывает направляющую. В результате видна только створка, что делает дизайн помещения более легким, аккуратным, без лишних деталей.

Амбарные

Их конструкция и принцип работы такие же, как и для купе. Главным отличием является направляющая, которую не скрывает декоративная планка. Более того, и направляющая, и крепления роликов становятся элементами дизайна двери, что приветствуется в некоторых стилях интерьера, например, в лофте.

Каскадные (телескопические)

По принципу работы они не отличаются от дверей-купе. Отличие в том, что в каскадных дверях есть три или даже четыре створки. Для каждой створки предусмотрена отдельная направляющая, поэтому при открывании все полотна легко сдвигаются в одном направлении, образуя «слоеный пирог». И их можно сдвигать по-разному, делая оформление проема особенно эффектным. Одно или два полотна могут быть неподвижными, но это не обязательно. Такие модели эффектно выглядят, но подходят только для широких и глубоких проемов. Но установить их можно на любом этапе ремонта, как и обычные купе или амбарные модели.

Кассетные (пенал)

Это все те же параллельно-сдвижные системы, но с нюансом: створки «уходят» в обустроенные ниши в стенах и остаются там, если нужно освободить проем. Кассетные конструкции могут быть и одностворчатыми (делают одну нишу), и двустворчатыми (нужно две ниши).

Что дает такое решение:

открытые створки не «загромождают» интерьер, делая дизайн комнаты максимально лаконичным и аккуратным;

нет порога, так как полотно крепится только к верхним направляющим;

нет видимых элементов системы.

У кассетных дверей есть только один недостаток: необходимость в нише (пенале). Если проем сделан в обычной межкомнатной перегородке, а не в несущей стене, перегородку сносят, вместо нее строят новую, уже с пеналом. Естественно, это можно сделать только на начальном этапе ремонта. Второй вариант – оборудование ниши у стены. Обычно это решетчатая конструкция, которую обшивают гипсокартоном и отделывают теми же материалами, что и стены в комнате. Такое решение позволяет обойтись без сноса перегородки, но увеличивает толщину стены, что не всегда уместно.

Внутрипроемные

Подвид кассетных конструкций. Бывают только двустворчатыми, для открытия дверей каждую из створок нужно сдвинуть в нишу внутри проема. Но полотно задвигается наполовину, поэтому для прохода остается пространство, равное ширине одной створки.

Радиусные

Интересные системы раздвижных дверей, хотя по принципу работы они не отличаются от дверей-купе. Есть два главных отличия в конструкции. Первое – в таких моделях всегда два полотна. Второе – это радиусные двери, то есть, их полотна имеют изогнутую форму, и при смыкании оба полотна образуют более или менее выращенный полукруг. Радиусные модели выглядят красиво, нестандартно, особенно эффектно смотрятся остекленные варианты. С их помощью можно удобно зонировать пространство, создавать стильный дизайн в разных стилях.

Но радиусные модели подходят для помещений большой площади, с широкими дверными проемами, так как «полукруг» забирает часть свободного пространства комнаты, и фактически, и визуально. Еще один момент: для радиусных дверей нужны такие же направляющие, соответственно, и форма проема должна быть полукруглой. Поэтому установить двери можно на ранних этапах ремонта, когда возводятся или меняются внутренние перегородки.

Раздвижно-складные модели

Такие системы раздвижных дверей отличаются от рассмотренных выше конструкцией дверного полотна. Так, в раздвижно-складных моделях дверное полотно не только сдвигается вдоль стены, но и складывается, так как состоит из двух или более подвижных створок. По количеству створок и различают два типа таких систем. «Гармошка». Дверное полотно состоит из трех или более секций, которые соединяются друг с другом с помощью шарниров. При открывании створки полотно складывается «гармошкой» и отодвигается в сторону, освобождая проем. «Книжка». Дверное полотно состоит из двух секций, которые складываются по типу книжки, отодвигаясь в сторону.

Оба типа систем могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми. В любом случае они обладают такими достоинствами:

Компактность. И «гармошки», и «книжки» компактны, за счет складывающейся конструкции полотна. Они не требуют свободного пространства для открывания створки, даже вдоль стены – все происходит в пространстве дверного проема. Простота установки. Не нужно делать нишу или маскировать направляющую, так как механизм «прячется» в дверную коробку. Универсальность. Благодаря разнообразию дизайном, складные двери могут быть установлены в гостиной, спальне, даже на кухне, если там есть хорошая вытяжка. Можно подобрать модель и для современного, и для классического стиля. Пожалуй, именно классические интерьеры больше всего выигрывают от установки складных дверей, с красивым остеклением, филенками, витражами или росписью. Полная безопасность. Полотно открывается плавно, не закрывается самостоятельно даже от сквозняка

Но нужно учитывать и минусы таких конструкций. В первую очередь, это низкая тепло- и звукоизоляция, так как полотна, даже в закрытом состоянии, не являются цельными. Это не всегда уместно и удобно. «Книжки» в это плане лучше «гармошек». Но это удачное решение, если вам нужно просто разграничить пространство (например, отделить гардеробную от спальни или рабочую зону от обеденной в кухне-гостиной).

Кроме того, складываясь, дверное полотно занимает часть ширины проема. Да, это небольшая часть, но эту особенность нужно учитывать еще на этапе планирования ремонта, чтобы потом не столкнуться с неудобствами. При установке остекленной модели рекомендуется монтаж доводчиков, для большей аккуратности при открывании и закрывании дверей. Важно выбрать качественную модель, с хорошей, надежной фурнитурой – от этого зависит не только долговечность дверей, но и их практичность, удобство использования. В большей мере это касается громкости открывания и закрывания створок – если производитель сэкономил на фурнитуре, громкость будет выше средней, некомфортной. То же касается и материалов, из которых изготовлены полотна – недорогие модели более «шумные», поэтому обращайте внимание на предложения в среднем или премиальном сегменте.