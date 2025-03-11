Межкомнатные конструкции создают эстетику пространства, добавляют элегантности, эксклюзивности. Эффекта можно добиться при наличии подходящего по основным параметрам покрытия. Но покрытие межкомнатных дверей должно не только выглядеть красиво, но и выполнять необходимый функционал. Свойства верхнего слоя обеспечивают сохранение основы, возможность эксплуатации в сложных условиях, многогранный выбор под типовые и нестандартные интерьеры.

Важность правильного выбора

Выбор будет зависеть от факторов, которые являются приоритетными. Облицовка изделия служит оболочкой. Свойства варьируются от односложных до собирательных. Современные двери, даже из ненатуральных текстур, обладают сразу несколькими свойствами. Покупка принесет радость, если потребитель предварительно определится, для каких целей приобретает модель:

Эстетичный внешний вид. Подходит под стиль, всю концепцию дизайна. Подбирается оттенок, текстура, тип поверхности. Сохранение эстетики обеспечит гармонию, уют, целостность интерьера.

Легкий уход. Одни материалы легко очищаются, для других требуются специальные гели, растворы. Как правило, легкоочищающиеся покрытия загрязняются быстрее. Есть облицовки, на которых незаметны пыль, небольшие загрязнения, отпечатки пальцев.

Уровень защиты. Надежная защита от внешнего воздействия, сохранение на длительный срок основы, облицовки. При незначительных повреждениях конструкцию не придется менять.

Теплоизоляция, звукоизоляция. Частичное или полное поглощение шума, сохранение тепла. Такие характеристики важны для спальных помещений. Создают комфорт.

Безопасность для здоровья. Экологически чистые материалы не выделяют вредных веществ. Не оказывают негативного влияния на человека, что особенно важно для комнат, в которых проживают дети.

Стоимость. Модели варьируются в ценовой категории от бюджетных до дорогих. Последние более прочные, надежные. Но могут эксплуатироваться только при наличии определенных условий.

Зачастую значимость имеют сразу несколько факторов. На основе запросов подбирается вариант, удовлетворяющий всем потребностям.

Производится из тонкого среза дерева. В производстве используют вишню, бук, орех, венге и т.д. Классическое покрытие, имеющее натуральную текстуру. Имитация массива.

Обладает следующими достоинствами:

Не боится влаги. Влагоустойчивость повышается, если сверху наносится лак.

Сохраняет свойства при перепадах температур.

Не оказывает вредного воздействия на здоровье.

Производится из натуральной основы.

Стоит недорого.

При покупке дверей одной цветовой палитры в разных партиях цвет может не совпадать. Солнечные лучи негативно воздействуют на верхний слой, он может выцветать. Нанесение некачественного лака приводит к рассыханию во влажном помещении.

Усовершенствованная искусственная пленка. Основой служит структурный поливинилхлорид либо полипропилен. Первое вещество имеет европейское качество. Оба элемента производятся из экологически чистых компонентов, для человека абсолютно безопасны. Применяются не только для создания дверей, но и в других производствах. Пленка повторяет фактуру древесных пород. Передает их цветовое многообразие. Приставка «эко» свидетельствует о применении искусственных материалов нового поколения, которые имеют признаки натуральных изделий, но при этом стоят дешевле. Пленка наносится на основу в процессе мембранно –вакуумного прессования. Либо детали окутываются. В результате получается максимально естественная структура.

Положительные стороны:

Устойчивость к сырости, перепадам температур.

Переносимость химических составов, входящих в средства для уборки дома.

Легкое очищение, достаточно протереть поверхность мягкой тряпкой с щадящим веществом. Составы по типу абразивов испортят пленку.

Не появляются изломы, прочность сохраняется даже спустя несколько лет активного использования.

Не выделяются вредные компоненты.

Устойчивость к сколам, царапинам.

Солнечные лучи не влияют на структуру. Колор остается насыщенным даже при регулярном воздействии ультрафиолета.

При повреждениях дверь будет затруднительно починить. Потребуются услуги профессионала. В большинстве случаев понадобится полная замена. Синтетическое вещество в составе экошпона затрудняет воздухообмен. Потребуется регулярное проветривание.

ПВХ-пленка

Делается из поливинилхлорида. Субстанция экологически чистая, безопасная, прочная. Не боится резкого изменения степени нагретости комнаты. Повышенное влагосодержание не разрушит основу и покрытие. ПВХ устойчив к механическом ударам. Цветовая текстура многогранна. Имеются белоснежные и почти черные оттенки. Дизайнерские решения позволяют выбрать модель, идеально подходящую под интерьер квартиры, дома, офиса. Есть необычные вариации, например, под кожу. Производители учитывают актуальные стилистические направления и создают конструкции на их основе. Можно создать абсолютно аналогичный вариант под уже имеющиеся двери.

Отсутствие сложностей в уходе становится еще одним преимуществом для покупателей. Имеющиеся в доме средства (кроме порошкообразных составов) без проблем справятся с появившимися загрязнениями. Даже средство для мытья посуды удалит грязь с изделия.

Прямые солнечные лучи не повредят пленку.

Поливинилхлорид обрабатывается путем применения инновационных технологий. В результате получается матовая поверхность с идеально гладкой структурой. Цветовая палитра имеет единый тон. Двери одного цвета в разных партиях будут выглядеть совершенно одинаково. Сложного ухода не требуется. Не страшны сильная влага, резкие изменения температуры. Первоначальные качества сохраняются на много лет даже при интенсивной эксплуатации. Влага не разрушает основу. Винил не выцветает на солнце.

Глянец

На основу наносятся слои стойкого лака. Он матированный, представлен в многообразной цветовой гамме. Чем больше слоев, тем изделие ярче и качественнее. Каждый слой должен сначала полностью высохнуть, прежде чем будет нанесен новый.

Достоинства глянца:

Не выгорает на солнце.

Влажность, разность показателей температур не влияют на свойства.

Экологически чистое производство, вредные токсины не выделяются.

При эксплуатации не появляются трещины, лак не отслаивается, сохраняет первоначальный цвет.

Сохранение параметров обеспечит правильное хранение. Конструкция, хранящаяся при низких температурах, начнет рассыхаться, потрескается.

Финиш пленка

Облицовочный материал, изготовленный из специальной бумаги. Она пропитывается синтетическими смолами, имеющими высокое качество. Смолы могут составлять от 20 до 60% от веса бумажного изделия. Ламинированное покрытие наносится на основу. Сверху закрепляется защитным лаком. На бумаге создается рисунок под фактуру дерева с помощью фотопечати. Далее следует еще одна пропитка. Финишный этап – нанесение лака. Чтобы дверь более устойчиво переносила внешнее воздействие. Толщина пленки непосредственных образом влияет на качественные показатели изделия.

Плюсы:

Модели имеют всевозможные варианты рисунков, цвета.

Лучи солнца не вредят ламинированию.

Цена невысокая. Один из бюджетных вариантов.

Отталкивание пыли. Она не оседает на покрытие.

Сильные механические повреждения не выносит. Не всегда просто удаляются загрязнения. Усовершенствованный материал – ламинатин. Технология изготовления схожа с ламинированием. Но продукт получается более прочным. Не боится пятен, они просто выводятся. Более устойчив к внешнему воздействию. Но и цена больше. Стоимость примерно такая же, как у дверей из шпона. Сильно поврежденную конструкцию невозможно отреставрировать.

Новейший компонент, в состав которого входят смолы, полимерные добавки, красящие вещества. Нанесенная эмаль закрепляется при помощи лака. Покрытие получается долговечным, имеет красивый внешний вид. Не пропускает воду. Стойко к агрессивным воздействиям. Прекрасно подойдет для помещений с высокой влажностью или слишком теплых. Эмалированные двери устанавливают, например, на кухнях в ресторанах.

Ухаживать за конструкцией несложно. В нее не въедаются жирные пятна. Привычные моющие средства помогут очистить поверхность за минимально короткий срок без лишних усилий.

Типы покрытий для разных комнат

При выборе облицовки покупатели руководствуются собственными вкусами, финансовыми возможностями. Во внимание берется также дизайнерская концепция, количество членов семьи, присутствие домашних животных. Немаловажное значение имеет тип помещения, его назначение.

Назначение комнаты Особенности выбора Тип покрытия Гостиная Устойчивые к повреждениям модели с красивым внешним видом Шпон, экошпон, эмаль Спальня Достаточная шумоизоляция Шпонированная, эмалированная продукция, экошпон, винил Детская Безопасность, экологичность, стойкость к царапинам, сколам Эмалевая облицовка, экошпон Кухня Переносимость влаги. Сохранение свойств при перепадах температурных показателей. Легкое очищение. Эмаль, ПВХ, винил, эмалит Ванна Переносимость влаги, высоких температур Эмаль, экошпон Кладовая, гардеробная Простые варианты, неприхотливые к уходу и внешним факторам. Основные функции – открывание, закрывание Бюджетные конструкции из простых материалов

Отделочные материалы представлены в обширном многообразии. Покупатель с высокими требованиями найдет тот вариант, который будет отвечать ключевым запросам, порадует внешним видам, сохранит функционал при регулярной эксплуатации. Ни одна из облицовок не имеет явного преимущества. У каждого есть достоинства, недостатки. Внимательный подход к выбору дверей позволит выбрать тот вариант, который не разочарует. Покупка будет радовать хозяев и гостей.