Запорное устройство - незаменимая деталь дверных конструкций. Она производит открытие и закрытие створки. Каждый день испытывает значительную нагрузку. Особенно в помещениях, которые часто эксплуатируются. Вышедшую из строя модель можно заменить на новую. Небольшая деталь и ее несложная конструкция предполагают самостоятельный демонтаж. Поэтому у владельцев домов, квартир нередко возникает вопрос: своими руками как заменить ручку двери? Не потребуется специальных профессиональных навыков. Простые инструменты помогут произвести работы. Фурнитура на рынке представлена в обширном ассортименте. Многие экземпляры практичны, долго служат, удобны в использовании. Ключевыми факторами при выборе становятся соответствие дизайнерскому оформлению поверхности и надежность.

Причины замены и виды запорной продукции

При неаккуратном использовании, длительном эксплуатировании устройства выходят из строя. Степени излома:

Механизм, при помощи которого межкомнатное изделие открывается, закрывается, отломился. Основание осталось внутри.

Крепежный элемент оторвался.

Крепежный механизм болтается.

Замена производится и в случае несоответствия стилистике помещения.

Понимание, как действовать в такой ситуации, избавит от лишних трат. Не придется ждать, когда прибудут специалисты. Не потратится время на поиск нужной фирмы. Ремонт, произведенный собственными силами, дарит большее количество положительных эмоций. Хороший результат – всегда повод для гордости. Но прежде необходимо разобраться, что нужно делать и с чего начинать. Начинать действия рекомендуется с изучения типовых конструкций. Ознакомление с деталями в последующем поможет понять, что к чему присоединяется и по какому порядку собирается.

Продукция подразделяется на виды в зависимости от конструктивных особенностей:

Стационарные. Отсутствует подвижный элемент. Запирание невозможно. Популярный вариант для межкомнатных конструкций. Кнобы. У фурнитуры округлая форма, имеется поворотный замок. Открывается посредством поворота. Устанавливаются на межкомнатные двери. Часто используются в ванной комнате, туалете. Появляется возможность запирания. Нажимные. Открытие производится при срабатывании рычага. Язычок располагается внутри основания. На косяке изготавливается специальный паз.

Последовательность замены будет незначительно отличаться для разных видов продукции. В целом схема является универсальной. Знание составных элементов поможет проще произвести замену. Часто приобретаемая модель – кноб. Открывательный агрегат может быть зажимным или поворотным. Разница лишь в форме наружного фрагмента. Легче открывается нажимная. Но пользователи отмечают, что об нее можно удариться, зацепиться одеждой. Поворотная не травмоопасна. Но не всегда открывается с первого раза.

Изделия состоят из:

Противоположных сегментов.

Защелкивающегося прибора. Он фиксируется в основе.

Ответной планки. Крепится в дверной откос.

Винтов для крепления.

Декоративных фланцев. Скрывают винты.

Техническое отверстие для снятия, отжима.

Отжимный ключ.

Ключи для открывания, закрывания.

Изучение нюансов поможет правильно произвести установку, выбрать оптимальный вариант.

Инструменты

У мастеров имеется обширный арсенал инструментов. И когда они приезжают на объект, клиентам кажется, что процесс монтажа очень сложный. В действительности простейшие инструменты позволят произвести этот процесс.

Необходимы:

Молоток с дрелью. У последней должен быть комплект сверл.

Угольник с ножом, стамеской, отверткой.

Рулетка с фломастером, ножом.

Перьевое сверло.

Механизм для замены.

Защелка врезная.

Металлический квадрат 8 на 8.

Винты и саморезы.

Перед монтажом необходимо понять, какая высота будет от напольного покрытия. Комфорт обеспечивается всем членам семьи. Стандарты не устанавливаются. Зачастую ручку фиксируют на высоте 95-100 см от пола. Примерка поможет точнее определиться с параметрами. В случае затруднений в качестве ориентира используются образцы, расположенные на других полотнах. Если рядом имеется другая дверь, они монтируются на той же высоте. Место крепления отмечается маркером, карандашом. Черточка ставится на торцевой стороне. При помощи угольника отмечается ориентир в виде полосы. Метки переносятся на боковые стороны. Примиряется защелкивающаяся деталь. Корпус проходит через середину намеченной линии. Граница располагается на одной поверхности с краем полотна. Средняя часть защелки отмечается фломастером.

Разбор и снятие старого экземпляра

Порядок действий предполагает:

Снятие декоративных звеньев. Поиск штифта. У нажимных форматов- в декоративных участках, у поворотных - во внутренней части корпуса. Вдавливается отверткой. При сжатии одновременно оттягивается конструкция. Демонтаж крепежа. Скрывающие и функциональные элементы снимаются. Извлечение винтов. Снятие планки, удаление всего устройства.

После удаления старой модели можно приступать к установке новой.

Процесс снятия будет зависеть от типа продукции.

Модель Нюансы Механическая Снимается при откручивании декоративной фурнитуры. Предварительно извлекаются винты. Ищется крепежная деталь. Чаще всего это стержень, располагающийся в двери. Стержень удаляется. Фурнитура извлекается. Обыкновенная Убирается путем простого откручивания. Со стержнем через полотно Деталь выкручивается против часовой стрелки. Второй фрагмент крепко придерживается во время выкручивания. Круглая Отверткой зажимается стопор, отщелкивается. Вынимается прокладка, достаются винты. Механическая система отделяется от основы. С защелкой у круглой модели Выкручиваются крепежные изделия, удерживающие защелкивающий экземпляр.

Врезка защелки

Для контура формируется углубление дрелью. Сначала с одной стороны, угол держится под 90 градусов. Затем с другой, на вылет. Тогда отверстие получится аккуратным. Отметка в срединной точке обрабатывается с помощью дрели. Соответствует глубине запирающей части. Она фиксируется в углубление. Ножом делается надрез по контуру. Примерно 1 миллиметр в глубину. Для удобства работы защелка фиксируется на временные саморезы. Молотком лицевая планка заглубляется в полотно в уровень с торцом. Крепится саморезами.

Установка

Снимаются декорирующие накладки. После этого будут видны крепежные отверстия. Установка производится по одному из двух вариантов:

При помощи саморезов. На стяжках.

Крепежные точки позволяют выбрать наиболее удобный вариант.

На стяжках

Надежный способ крепления, запорный механизм плотно фиксируется. На пустотелых основах возможен только такой способ. Требуется большая точность. Дыры под стержни с резьбой изделий должны точно совпадать с отверстиями на двери.

Процесс предполагает:

Отметку точек под стяжки. Отметки делаются на металлическом квадрате. Он фиксируется в той части запирающейся составляющей, которая является подвижной. Прикладываются ручки. Отмечаются метки. Ручки из квадратом убираются. Сверление отверстий. Убирается защелка. Формируются углубления. Раскрутку винтов. Установку внешних деталей. Фиксируются на квадрат. Его прорезь должна находиться под стопорящим элементом. Монтаж коротких винтов в крепление. Дополнительно в верхнюю часть закручиваются втулки. Закрепление внутренних ручек. Фиксацию длинных винтов в розетку. Скрепление стопорящих элементов. Надевание скрывающих накладок.

Крепление на стяжках - оптимальный вариант для квадратных розеток.

На саморезах

Упрощенный способ. Потребуется минимальный набор навыков.

При таком типе монтажа стоит учитывать важные нюансы:

Наличие цельного полотна. Аккуратное обращение с изделиями при эксплуатации. Ослабление конструкции через пару лет эксплуатации.

Замена производится в несколько этапов.

Этап Особенности Насадка ручки на квадрат Прорезь располагается под стопорящим элементом Фиксация Закрутка стопорного винта при плотном зажатии деталей. Монтаж основной композиции в гнездо защелки Собранная ранее конструкция устанавливается в подвижную часть. На свободное пространство надевается другая ручка. Крепление не осуществляется. Прикручивание саморезов Создаются направляющие отверстия. Саморезы прикручиваются. Стяжка стопорящего винта Производится шестигранной отверткой. Наложение декоративных составляющих Окончание монтажа. Придание законченности.

Подготовка коробки

Завершающий этап. На язычок защелкивающегося элемента наносится масло тонким слоем. Все детали собираются. На косяке делается отметка при помощи открывающих и закрывающих движений. Вторая часть механической конструкции прикладывается к поверхности. Обводится контур по всему изделию. При помощи дрели формируется углубление, куда поместится язычок. Для других элементов углубление создается при помощи стамески и долота. Примерно на 1-2 миллиметра. Планка прикрепляется шурупами.

Советы профессионалов

При тщательном изучении инструкции, рекомендаций установка не вызовет затруднений. Как и в любой работе, в этом процессе есть определенные нюансы. Советы профессионалов подскажут, как лучше действовать:

Использование ручного фрезера облегчит замену. Углубления будут соответствовать заданным параметрам. Полотно не повредится.

Применение сверла с большим диаметром, чем ширина конструкции позволит сделать все правильно.

Саморезы лучшее прикручивать отвертками крестовой и плоской. Тогда дверь не повредится. Шуруповертом аккуратно закрепить саморезы не всегда получается.

Во время демонтажных работ рекомендуется снимать основу с петель. Тогда не будет никаких неточностей. Либо его нужно надежно зафиксировать.

Замена ручки не составит труда при внимательном и ответственном подходе к делу. Неспешные движения, аккуратность дадут необходимый результат. Советы профессионалов несколько облегчат работу. Точные расчеты не позволят повредить полотно. В противном случае его придется менять. При возникновении трудностей, в случае использования сложных конструкций лучше прибегнуть к помощи мастеров. Они произведут работы без рисков. Результат будет радовать длительное время.