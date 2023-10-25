Плинтус устанавливают при завершении работ по отделке помещения. Правильно подобранный галтель способен не только замаскировать некрасивый стык, оставшийся после ремонта, но и гармонично дополнить интерьер комнаты.





На рынке отделочных материалов представлен обширный ассортимент плинтусов. На пике моды сегодня изделия черного цвета. Но помимо оттенка, они различаются по габаритам, форме, функциональной нагрузке. Сориентироваться в этом разнообразии помогут рекомендации наших специалистов.





По каким критериям подбирать в интерьер плинтус черного цвета

Высота потолка. Если она больше 270 см, то можно монтировать полы и плинтус черного цвета. Комбинация низкого потолка, небольшого помещения и темного пола будет выглядеть гнетуще и создаст некомфортное ощущение зажатости. Поэтому в такой ситуации лучше выбирать светлые оттенки для интерьера.

Цвет плинтуса можно подбирать к оттенку стен. Но важно не переусердствовать с оттенками.

Можно комбинировать цвет галтели с иными элементами помещения.





Функции напольного плинтуса в интерьере

Первоначально плинтус применяли только для защиты. Им прикрывали щель между полом и стеной. Поскольку в нее мог попадать ветер, холод. С помощью плинтуса скрываются ошибки строителей, все погрешности, неровности.





При отделке стен не всегда применяют материалы, устойчивые к влаге, бытовой химии. А при отсутствии плинтуса стену легко задеть шваброй, тряпкой и тем самым испортить покрытие.





В полых частях плинтуса часто имеется специальный желоб, в который можно поместить провода при необходимости. Поэтому с его помощью можно легко замаскировать некрасивые коммуникации.





А современные варианты изделий могут вмещать в себя даже отопительную систему. В результате они будут обогревать помещение наряду с батареями. Также на рынке представлены изделия с декоративной подсветкой либо розетками.





Как крепят плинтус

Галтели монтируют разными способами, в зависимости от их типа:

с помощью саморезов либо обычных гвоздей. Таким образом, закрепляют плинтуса из древесины или ее производных;

изделия из МДФ, ЛДФ закрепляют специализированными скобами, клипсами. Их поставляют вместе с плинтусами. Их можно замаскировать с помощью декоративных планок;

плинтус их пластика крепят с помощью жидких гвоздей. Однако в такой ситуации их сложно демонтировать.





Традиционно галтели закрепляют на стене. Однако в некоторых помещениях сделать это не удастся. К примеру, в доме из бруса не получится закрепить плинтус таким способом. В таких случаях проще и эффективнее прикрепить его к полу.





Выбор черного плинтуса в цвет покрытия пола

Самый беспроигрышный вариант – подбирать галтель в цвет отделки пола. Это исключает вероятность ошибки в оттенках. В такой ситуации можно быть уверенным в безупречности готового интерьера.





Лучше всего в интерьере смотрится массив дерева. Поэтому напольная планка из древесины выглядит достойно, качественно и прослужит долго. Обрамление для пола из дерева подчеркнет форму и простор помещения, а также обозначит разделение поверхностей в комнате.





Для помещений, оформленных в светлых цветах, лучше выбирать плинтус в бежевых, светло-коричневых тонах. Комната с таким интерьером будет иметь мягкую, уютную и спокойную атмосферу.





Если на пол уложен ламинат, то лучше выбирать плинтус, который максимально подходит по оттенку. В такой ситуации подойдут изделия из древесины, ламинированного шпона либо ПВХ, которые имитируют структуру натурального дерева.





Для помещения с полом, покрытым керамической плиткой, лучше выбрать плинтус из плиточных полос. Он отлично смотрится с плиткой и обрамлением из ПВХ с эффектом зеркала для глянцевого блеска.





Из какого материала может быть черный плинтус



Текстура всех элементов отделки пола должна сочетаться. В противном случае готовый результат будет выглядеть негармонично. Однако в этом правиле также существуют исключения. К примеру, плинтус с подсветкой.





Поэтому специалисты советуют ориентироваться не следующие рекомендации:



Шпон либо массив дерева лучше применять в сочетании с отделкой из натуральных материалов или же их имитацией (ламинат, дерево, паркетная или пробковая доска).

ПВХ (или поливинилхлорид). Плинтус из пластика отлично подходит к полу, который покрыт линолеумом. Также такие изделия подойдут для ламината, коврового покрытия. А если подобрать такой плинтус, подходящий по цвету и фактуре, то его вполне можно использовать и в сочетании с другими материалами.

Металл. Такие необычные изделия можно использовать с керамогранитной плиткой в комнате стиля хай-тек.

Керамика. Использование плинтуса такого типа актуально для помещений с кафельным или керамогранитным полом.





Рекомендации по выбору плинтуса черных оттенков

Выделяют перечень элементов, которые могут оказывать влияние на подбор цвета галтели:

Оформление потолка, вид и декоративные элементы.

Потолочная балка.

Отделка на стенах.

Мебель.

Оконные рамы, откосы, двери.

Обналичка окон и дверей.

Собрать в единую композицию двери, напольное покрытие и плинтуса сложно. При этом важно обратить внимание на форму, фактуру и цвет плинтуса. Также стоит учитывать габариты помещения.





В маленькой комнате с низким потолком лучше сделать светлое покрытие для пола, а обрамить его можно черным плинтусом. Такой варианты будет хорошим решением для небольшого пространства. Оттенки лучше выбирать природные. Яркие, неоновые цвета не подойдут в такой ситуации.





Подбор плинтуса под линолеум очень сложный. Проблема в том, что такое покрытие для пола может быть с разной фактурой, и в разных оттенках. Он может также имитировать структуру древесины. Линолеум с рисунком под природный камень или древесину потребует большего времени на подбор плинтуса.





Выбирать оттенок плинтуса под покрытие такого типа стоит, руководствуясь следующими принципами:

подбирать плинтус с окантовкой специального типа. На лицевой стороне таких изделий есть пазы, в которые вставляют линолеум. Это позволит отлично совместить материалы;

если не получится подобрать плинтус, максимально подходящий по оттенку линолеуму, то стоит подобрать изделие под цвет мебели, окон, аксессуаров.





Выбор черного плинтуса под стиль интерьера

Каждый интерьерный стиль имеет свои характерные черты. Подбирать плинтус также необходимо, учитывая качества стилистического решения.





Классический

Этот стиль предполагает отделку пола из натуральной древесины. Поэтому плинтус также должен быть из массива дерева. При этом их структура и оттенок должны совпадать.

Плинтус, как и пол, необходимо вскрыть лаком или специальным маслом для дерева. Обрамление такого типа будет гармонично смотреться с отделкой пола. При этом если полы отделаны светлым деревом (к примеру, массивом сосны), то можно сделать плинтус темным, практически черным. Он выступит акцентной деталью и подчеркнет красивую структуру древесины.





Также для классического интерьера можно выбрать светлый пол из выбеленных досок и черный плинтус. Но при этом в помещении установить темные двери с аналогичным обналичником. При этом стены должны быть оформлены в натуральных оттенках.





В деревенских стилистических решениях зачастую стены покрывают вагонкой либо оставляют фактуру бревен, из которых изготовлен дом. В таком интерьере актуальны полы светлых тонов. С их помощью можно сделать имитацию состаренной фактуры.

В деревнях часто для мытья пола используют древесную золу, которая придавала дереву натуральную желтизну. При этом доски приобретают красивый блеск. Такой пол можно обрамить темным плинтусом, под оттенок дверей, оконных либо дверных проемов.





Классический интерьер предполагает абсолютную гармонию в интерьере. Поэтому отделку из древесины необходимо поддержать в других деталях, в том числе в декоре.

В отделке кухни стоит выбирать плинтус в цвет пола. Как правило, в этом помещении обычно используют керамическую плитку для покрытия. Поэтому подойдет плинтус из дерева или керамики.

Современные интерьерные стили

Современные интерьерные решения предполагают комбинации стилей. Поэтому допускается проявление фантазии, подбирая элементы в разных оттенках. Это осуществимо, поскольку сейчас на рынке представлено большое количество искусственных материалов и изделий, в составе которых много натуральных компонентов.

Полы покрывают ламинированными панелями, ПВХ-плитами, линолеумом. Сложно выбрать молдинги, которые максимально похожи на основной цвет. Поэтому часто используют черный плинтус с фактурой лаконичного типа.





Такой темный плинтус может красиво обрамить ковролин светлого цвета, с геометрическим принтом или же однотонный. Черный плинтус в такой ситуации не только фиксирует покрытие, разграничивает поверхность, но и создает выгодный акцент.

В гостиной, которая оформлена в современном стиле, можно установить черный плинтус и повторить его в обрамлении дверей или окон. Это будет особенно эффектно на фоне белого пола. В такой ситуации стоит использовать отделочные материалы с глянцевым покрытием. Благодаря этому помещение визуально выглядит просторнее.





Плинтус черного цвета будет красиво выглядеть в комбинации с желтым, красным цветом и современным покрытием пола. Так можно покрыть полы плиткой ПВХ.

Особенно красиво смотрится, если комната оформлена в нескольких оттенках: стены покрыты разноцветными обоями, темные полы и черный плинтус. Не стоит опасаться такого решения, оно позволит создать стильный, красивый интерьер.