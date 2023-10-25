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Ремонт однокомнатных квартир в Москве с фото, описанием и ценами

#Ремонт

Однокомнатные квартиры редко могут похвастаться большими размерами, поэтому, чтобы сделать жилье уютным, важно правильно провести ремонт. При этом акцент нужно делать на зрительном увеличении пространства.

О том, как грамотно провести ремонт, какие материалы понадобятся и сколько это будет стоить, поговорим в статье.

Сроки ремонта однокомнатной квартиры

Средняя площадь однокомнатной квартиры – 30 м2. На полный ее ремонт, состоящий из 10 этапов, потребуется как минимум две недели.

Этапы ремонта однокомнатной квартиры

  • Замеры помещения

Ремонт начинается с обмера всех комнат. Для этого в квартиру приезжает инженер, который оценивают ее состояние, проверяет исправность коммуникаций. 

Также, если вы хотите получить дизайнерский ремонт, потребуется вызвать дизайнера. Ознакомившись с особенностями квартиры, он предложит самый подходящий дизайн-проект.

  • Составление дизайн-проекта

Дизайнер занимается не только продумыванием красивого интерьера. Чтобы воплотить задумку в жизнь, ему нужно знать планировку квартиры, схемы инженерии и так далее. Также специалист подбирает материалы в той ценовой категории, которая озвучена заказчиком, и составляет предварительную смету.

  • Покупка материалов для черновой отделки

Черновая отделка – это своеобразная база, на которой уже проводится дальнейший ремонт. На этом этапе подготавливаются поверхности, к примеру, замазываются трещины, наносится штукатурка и побелка. 

К материалам для чернового ремонта относят различные смеси, пеноблоки, кирпичи, гипсокартон, сантехнику и электрику, средства для обработки поверхностей, клеи и герметики.

  • Проведение общестроительных работ

Приступают к ремонту с демонтажа старых покрытий. При необходимости сносят перегородки, прорезают стены для электрического оборудования, монтируют гипсокартонные конструкции. Оконные и дверные проемы для защиты покрываются специальной пленкой.

  • Проведение инженерных работ

К ним относится монтаж либо доработка систем водоснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования и канализации.

  • Проведение черновых работ при ремонте однокомнатной квартиры

Черновая отделка включает в себя стяжку пола, монтаж дверей и окон, отделку стен и подготовка их к финишной отделке, обработку потолка. Все поверхности выравниваются и оштукатуриваются.

Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный
Calacatta Oro Керамогранит золотой 60x60 полированный
2 190
Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2
Havana Керамогранит голубой SG163800N 40,2х40,2
1 590
Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
 
2 390
New York Ivory Керамогранит кремовый 60x60 Полированный
New York Ivory Керамогранит кремовый 60x60 Полированный
2 490
Maestro Aqua Керамогранит зеленый 60x60 Полированный
Maestro Aqua Керамогранит зеленый 60x60 Полированный
2 790

 

  • Покупка материалов для чистовых работ

Их список полностью зависит от желаний заказчика. К материалам для чистовых работ относят обои, краску, декоративную штукатурку, микроцемент, стеновые панели, плитку, декоративный камень и кирпич, гипсовые панели, паркет, ламинат, линолеум и так далее. Словом, все то, что придает ремонту завершенный вид.

  • Проведение чистовых работ

Если имелось старое покрытие, оно демонтируется, после чего монтируется новое напольное покрытие, в зависимости от дизайнерского проекта стены красят, оклеивают обоями, штукатурят либо отделывают плиткой. По желанию заказчика есть возможность сделать натяжной потолок.

  • Завершающий этап

Монтируются розетки, выключатели и осветительные приборы, мастера устанавливают ванную, унитаз, стиральную машину и полотенцесушитель. После завершения работ все будет готово к эксплуатации.

 

Нужен ли дизайн-проект для однокомнатной квартиры

Конечно, вы можете самостоятельно продумать интерьер квартиры, однако лучше поручить это дело профессионалу. Например, чтобы снести стены или присоединить балкон, нужно узаконить перепланировку, а чтобы она была эргономичной, потребуются услуги дизайнера.

У дизайн-проекта есть много плюсов:

  • максимально комфортный интерьер;

  • не потребуется переделывать ремонт, потому что он будет продуман до мелочей;

  • точная смета;

  • при наличии готового дизайн-проекта будет легче проводить ремонт.

Виниловая плитка Vivo Click Дуб Пасадена
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Пасадена
5 701
Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Амарилло
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Амарилло
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

 

Однако можно выделить и минусы:

  • Разрабатывается дизайн-проект не меньше 14 дней.

  • В среднем стоимость услуги составляет 20% от итоговой цены ремонта.

Сколько стоит дизайн-проект для однокомнатной квартиры

Цена его складывается из нескольких факторов. Во-первых, это сроки. Если он нужен как можно быстрее, стоимость, соответственно, выше. Во-вторых, это размер квартиры. В-третьих, вид дизайн-проекта. 

По этому критерию они делятся на:

  • Эскизные

Самый дешевый, а потому самый поверхностный проект. Он содержит только общие сведения о планировке, отделке поверхностей и установке перегородок. Подобные проекты могут быть не всегда полностью понятны рабочим, поэтому потребуется разъяснять им некоторые нюансы. В среднем по Москве стоимость эскизного проекта начинается от 500 рублей/м2.

  • Полные

Такого проекта будет достаточно для комфортного проведения ремонтных работ. Включает в себя планы и схемы сантехники и электрики, также дизайнер подбирает подходящую мебель и материалы, озвучивает смету. Кроме того, проект содержит и визуализацию, которая делает наглядным будущий интерьер. Средняя стоимость – от 1500 рублей/м2.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

  • Премиум

Самый дорогой вид дизайн-проекта. Вы получите 3D-визуализацию в виртуальной реальности, которая позволит буквально прогуляться по будущему интерьеру и увидеть все детали. В среднем обойдется в 2000 рублей/м2.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

 

От чего зависит стоимость ремонта однокомнатной квартиры

На итоговую цену в основном влияют используемые при ремонте материалы. Чем выше их ценовой сегмент, тем дороже обойдутся работы.

Кроме того, на смету влияет:

  • Сложность. Например, покраска стен будет стоить дороже, чем поклейка обоев.

  • Исходное состояние. Если помещение старое, то нередко потребуется не косметический ремонт, а капитальный.

  • Площадь. Ремонт маленькой квартиры будет стоить дешевле, чем большой.

  • Скорость. Если ремонт нужен в минимальные сроки, то работы могут проводиться круглосуточно, что повысит стоимость.

  • Уровень профессионализма мастеров.

  • Услуги прораба. Вы можете самостоятельно контролировать работы, однако, если есть возможность, лучше обратиться к специалисту, который будет решать все вопросы строительного характера.

  • Тип ремонта.

Паркетная доска FW ASH Madison Milky White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Milky White Matt Lac
 
14 252
Паркетная доска FW OAK Orlando White Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм WHITE OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW OAK Madison Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Orlando толщина 14 мм White Matt Lac
 
13 422
Паркетная доска FW 138 OAK Madison Premium Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм Lac 1S
 
11 914
Паркетная доска FW 138 ASH Madison Premium White Matt Lac 1S
Паркетная доска 4V Floorwood Madison толщина 14 мм WHITE MATT LAC 1S
 
13 584
Паркетная доска FW OAK Orlando Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм LAC 3S
 
13 049

 

Сколько стоит ремонт однокомнатной квартиры

Стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве в среднем начинается от 5000 рублей/м2. Это самая бюджетная цена, но всего существует три типа ремонта, различных по стоимости:

1. Косметический ремонт

Именно он обойдется от 5000 рублей/м2. Такой ремонт делают с целью «освежить» интерьер, обновить старые обои и напольное покрытие, словом, преобразить помещение и сделать его более современным. Он не предполагает проведения демонтажных работ и смену планировки. Обычно используются недорогие материалы.

Часто косметический ремонт проводят, если квартиру планируется сдавать в аренду.

Он состоит из:

  • Отделки стен. Это двуслойная шпатлевка, оштукатуривание, поклейка обоев /покраска стен.
  • Монтажа дверей, арок или порталов.
  • Доработки электропроводки.
  • Разводки сантехники и отопления.
  • Выравнивания полов.
  • Укладки плитки в санузле и ванной комнате.
  • Укладки напольного покрытия: ламината или линолеума.
  • Монтажа натяжных потолков.

2. Капитальный ремонт

Производится замена или восстановление всех изношенных элементов: электропроводки и электроприборов, инженерных систем, вентиляции, вытяжки, окон, межкомнатных дверей. Потолки и стены выравниваются и оштукатуриваются.

Включает в себя:

  • Разработку плана.
  • Электромонтажные работы.
  • Отделку стен. Трехслойная шпатлевка, оштукатуривание, финишное покрытие. Кроме поклейки обоев или покраски, стены также можно отделать декоративной штукатуркой или гипсовыми панелями.
  • Монтаж регулируемой отопительной системы.
  • Сантехнические работы.
  • Выравнивание полов.
  • Укладку плитки в санузле, ванной комнате, коридоре.
  • Укладку напольного покрытия: ламината или инженерной доски.
  • Монтаж натяжных или ГКЛ потолков.
  • Монтаж дверей, арок или порталов.

 

3. Элитный ремонт

Как понятно из названия, относится к дорогому виду ремонта. Закупаются материалы премиум класса, дизайнер разрабатывает уникальный проект, подбирается дорогая мебель. Возможно установление системы «умный дом», которая автоматизирует бытовые устройства и упрощает домашние дела.

Список проводимых работ:

  • Разработка плана.
  • Электромонтажные работы.
  • Отделка стен. Пятислойная шпатлевка, оштукатуривание, отделка, включающая покраску, декоративную штукатурку, панели из гипса, декоративный камень/кирпич.
  • Звукоизоляция помещения.
  • Установка регулируемой отопительной системы.
  • Установка «теплого пола».
  • Сантехнические работы.
  • Выравнивание полов при помощи двухкомпонентного раствора.
  • Укладка плитки в любом месте согласно дизайн-проекту.
  • Укладка любого напольного покрытия, в том числе паркетной доски.
  • Монтаж натяжных или гипсокартонных потолков.
  • Монтаж межкомнатных дверей, арок и порталов.

Средняя стоимость каждого типа ремонта по Москве:

  Вид ремонта

Цена за материалы
для черновой
отделки

Цена за материалы
для чистовой
отделки

Цена
работ мастеров

Итоговая
стоимость

 Косметический  

3.500 руб./м2

2500 руб./м2

5000 руб./м2

11000 руб./м2

  Капитальный

4800 руб./м2

6500 руб./м2

7000 руб./м2

18300 руб./м2

  Дизайнерский

5000 руб./м2

8500 руб./м2

10000 руб./м2

23500 руб./м2

Качественный ремонт однокомнатной квартиры, который получится не только красивым, но и безопасным, конечно, потребует серьезных финансовых затрат. Но они обязательно окупятся, и тогда вы получите стильную квартиру, которая будет уютной, несмотря на маленькую площадь.

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