Однокомнатные квартиры редко могут похвастаться большими размерами, поэтому, чтобы сделать жилье уютным, важно правильно провести ремонт. При этом акцент нужно делать на зрительном увеличении пространства.
О том, как грамотно провести ремонт, какие материалы понадобятся и сколько это будет стоить, поговорим в статье.
Сроки ремонта однокомнатной квартиры
Средняя площадь однокомнатной квартиры – 30 м2. На полный ее ремонт, состоящий из 10 этапов, потребуется как минимум две недели.
Этапы ремонта однокомнатной квартиры
- Замеры помещения
Ремонт начинается с обмера всех комнат. Для этого в квартиру приезжает инженер, который оценивают ее состояние, проверяет исправность коммуникаций.
Также, если вы хотите получить дизайнерский ремонт, потребуется вызвать дизайнера. Ознакомившись с особенностями квартиры, он предложит самый подходящий дизайн-проект.
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Составление дизайн-проекта
Дизайнер занимается не только продумыванием красивого интерьера. Чтобы воплотить задумку в жизнь, ему нужно знать планировку квартиры, схемы инженерии и так далее. Также специалист подбирает материалы в той ценовой категории, которая озвучена заказчиком, и составляет предварительную смету.
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Покупка материалов для черновой отделки
Черновая отделка – это своеобразная база, на которой уже проводится дальнейший ремонт. На этом этапе подготавливаются поверхности, к примеру, замазываются трещины, наносится штукатурка и побелка.
К материалам для чернового ремонта относят различные смеси, пеноблоки, кирпичи, гипсокартон, сантехнику и электрику, средства для обработки поверхностей, клеи и герметики.
- Проведение общестроительных работ
Приступают к ремонту с демонтажа старых покрытий. При необходимости сносят перегородки, прорезают стены для электрического оборудования, монтируют гипсокартонные конструкции. Оконные и дверные проемы для защиты покрываются специальной пленкой.
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Проведение инженерных работ
К ним относится монтаж либо доработка систем водоснабжения, отопления, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования и канализации.
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Проведение черновых работ при ремонте однокомнатной квартиры
Черновая отделка включает в себя стяжку пола, монтаж дверей и окон, отделку стен и подготовка их к финишной отделке, обработку потолка. Все поверхности выравниваются и оштукатуриваются.
- Покупка материалов для чистовых работ
Их список полностью зависит от желаний заказчика. К материалам для чистовых работ относят обои, краску, декоративную штукатурку, микроцемент, стеновые панели, плитку, декоративный камень и кирпич, гипсовые панели, паркет, ламинат, линолеум и так далее. Словом, все то, что придает ремонту завершенный вид.
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Проведение чистовых работ
Если имелось старое покрытие, оно демонтируется, после чего монтируется новое напольное покрытие, в зависимости от дизайнерского проекта стены красят, оклеивают обоями, штукатурят либо отделывают плиткой. По желанию заказчика есть возможность сделать натяжной потолок.
- Завершающий этап
Монтируются розетки, выключатели и осветительные приборы, мастера устанавливают ванную, унитаз, стиральную машину и полотенцесушитель. После завершения работ все будет готово к эксплуатации.
Нужен ли дизайн-проект для однокомнатной квартиры
Конечно, вы можете самостоятельно продумать интерьер квартиры, однако лучше поручить это дело профессионалу. Например, чтобы снести стены или присоединить балкон, нужно узаконить перепланировку, а чтобы она была эргономичной, потребуются услуги дизайнера.
У дизайн-проекта есть много плюсов:
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максимально комфортный интерьер;
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не потребуется переделывать ремонт, потому что он будет продуман до мелочей;
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точная смета;
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при наличии готового дизайн-проекта будет легче проводить ремонт.
Однако можно выделить и минусы:
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Разрабатывается дизайн-проект не меньше 14 дней.
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В среднем стоимость услуги составляет 20% от итоговой цены ремонта.
Сколько стоит дизайн-проект для однокомнатной квартиры
Цена его складывается из нескольких факторов. Во-первых, это сроки. Если он нужен как можно быстрее, стоимость, соответственно, выше. Во-вторых, это размер квартиры. В-третьих, вид дизайн-проекта.
По этому критерию они делятся на:
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Эскизные
Самый дешевый, а потому самый поверхностный проект. Он содержит только общие сведения о планировке, отделке поверхностей и установке перегородок. Подобные проекты могут быть не всегда полностью понятны рабочим, поэтому потребуется разъяснять им некоторые нюансы. В среднем по Москве стоимость эскизного проекта начинается от 500 рублей/м2.
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Полные
Такого проекта будет достаточно для комфортного проведения ремонтных работ. Включает в себя планы и схемы сантехники и электрики, также дизайнер подбирает подходящую мебель и материалы, озвучивает смету. Кроме того, проект содержит и визуализацию, которая делает наглядным будущий интерьер. Средняя стоимость – от 1500 рублей/м2.
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Премиум
Самый дорогой вид дизайн-проекта. Вы получите 3D-визуализацию в виртуальной реальности, которая позволит буквально прогуляться по будущему интерьеру и увидеть все детали. В среднем обойдется в 2000 рублей/м2.
От чего зависит стоимость ремонта однокомнатной квартиры
На итоговую цену в основном влияют используемые при ремонте материалы. Чем выше их ценовой сегмент, тем дороже обойдутся работы.
Кроме того, на смету влияет:
-
Сложность. Например, покраска стен будет стоить дороже, чем поклейка обоев.
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Исходное состояние. Если помещение старое, то нередко потребуется не косметический ремонт, а капитальный.
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Площадь. Ремонт маленькой квартиры будет стоить дешевле, чем большой.
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Скорость. Если ремонт нужен в минимальные сроки, то работы могут проводиться круглосуточно, что повысит стоимость.
-
Уровень профессионализма мастеров.
-
Услуги прораба. Вы можете самостоятельно контролировать работы, однако, если есть возможность, лучше обратиться к специалисту, который будет решать все вопросы строительного характера.
-
Тип ремонта.
Сколько стоит ремонт однокомнатной квартиры
Стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве в среднем начинается от 5000 рублей/м2. Это самая бюджетная цена, но всего существует три типа ремонта, различных по стоимости:
1. Косметический ремонт
Именно он обойдется от 5000 рублей/м2. Такой ремонт делают с целью «освежить» интерьер, обновить старые обои и напольное покрытие, словом, преобразить помещение и сделать его более современным. Он не предполагает проведения демонтажных работ и смену планировки. Обычно используются недорогие материалы.
Часто косметический ремонт проводят, если квартиру планируется сдавать в аренду.
Он состоит из:
- Отделки стен. Это двуслойная шпатлевка, оштукатуривание, поклейка обоев /покраска стен.
- Монтажа дверей, арок или порталов.
- Доработки электропроводки.
- Разводки сантехники и отопления.
- Выравнивания полов.
- Укладки плитки в санузле и ванной комнате.
- Укладки напольного покрытия: ламината или линолеума.
- Монтажа натяжных потолков.
2. Капитальный ремонт
Производится замена или восстановление всех изношенных элементов: электропроводки и электроприборов, инженерных систем, вентиляции, вытяжки, окон, межкомнатных дверей. Потолки и стены выравниваются и оштукатуриваются.
Включает в себя:
- Разработку плана.
- Электромонтажные работы.
- Отделку стен. Трехслойная шпатлевка, оштукатуривание, финишное покрытие. Кроме поклейки обоев или покраски, стены также можно отделать декоративной штукатуркой или гипсовыми панелями.
- Монтаж регулируемой отопительной системы.
- Сантехнические работы.
- Выравнивание полов.
- Укладку плитки в санузле, ванной комнате, коридоре.
- Укладку напольного покрытия: ламината или инженерной доски.
- Монтаж натяжных или ГКЛ потолков.
- Монтаж дверей, арок или порталов.
3. Элитный ремонт
Как понятно из названия, относится к дорогому виду ремонта. Закупаются материалы премиум класса, дизайнер разрабатывает уникальный проект, подбирается дорогая мебель. Возможно установление системы «умный дом», которая автоматизирует бытовые устройства и упрощает домашние дела.
Список проводимых работ:
- Разработка плана.
- Электромонтажные работы.
- Отделка стен. Пятислойная шпатлевка, оштукатуривание, отделка, включающая покраску, декоративную штукатурку, панели из гипса, декоративный камень/кирпич.
- Звукоизоляция помещения.
- Установка регулируемой отопительной системы.
- Установка «теплого пола».
- Сантехнические работы.
- Выравнивание полов при помощи двухкомпонентного раствора.
- Укладка плитки в любом месте согласно дизайн-проекту.
- Укладка любого напольного покрытия, в том числе паркетной доски.
- Монтаж натяжных или гипсокартонных потолков.
- Монтаж межкомнатных дверей, арок и порталов.
Средняя стоимость каждого типа ремонта по Москве:
|
Вид ремонта
|
Цена за материалы
|
Цена за материалы
|
Цена
|
Итоговая
|
Косметический
|
3.500 руб./м2
|
2500 руб./м2
|
5000 руб./м2
|
11000 руб./м2
|
Капитальный
|
4800 руб./м2
|
6500 руб./м2
|
7000 руб./м2
|
18300 руб./м2
|
Дизайнерский
|
5000 руб./м2
|
8500 руб./м2
|
10000 руб./м2
|
23500 руб./м2
Качественный ремонт однокомнатной квартиры, который получится не только красивым, но и безопасным, конечно, потребует серьезных финансовых затрат. Но они обязательно окупятся, и тогда вы получите стильную квартиру, которая будет уютной, несмотря на маленькую площадь.