Чтобы привести в порядок полностью «убитую» квартиру, или заехать в новостройку без отделки, необходимо провести капитальный ремонт. Он позволяет обновить все коммуникации, перепланировать помещения по своему вкусу, создать удобный, функциональный интерьерный дизайн.

Даже если жильцы добросовестно ухаживают за своей недвижимостью, периодически делая «косметику», естественный износ невозможно исключить. По истечении 15-25 лет рекомендуется обновить системы и основные конструкции в квартире.

Что включает в себя капитальный ремонт, какие материалы требуются и сколько на это выделить средств – вы узнаете в этой статье.

Отличия капитального ремонта квартиры от обычного

Данный вид ремонтных работ проводят и в только что построенных зданиях, и в уже функционирующих квартирах. В первом случае демонтаж старых конструкций и покрытий, сантехники не требуется, можно сразу приступать к первому этапу.

Капитальный ремонт включает в себя:

перепланировку помещений с демонтажем стен, перегородок;

обустройство новых стен, перегородок из различных материалов;

монтаж сложных конструкций из дерева, ГКЛ, фанеры, стекла для зонирования пространства;

замену окон, дверей;

заливку стяжки;

черновые и чистовые работы, финишную отделку, обустройство интерьерного декора;

сборку и установку кухонных гарнитуров, встроенных систем хранения, гардеробных;

монтаж люстр, бра, точечных светильников и светодиодов;

генеральную уборку после окончания ремонта, расстановку мебели.

Для капитального ремонта желательно наличие дизайн-проекта.

Даже если все работы будут проводиться собственными силами, пакет документов убережет от обидных ошибок. Для наемных рабочих подробный план со списками отделочных материалов – это понятное и подробное руководство к действию.

Такой проект можно заказать отдельно, у профильного специалиста. Составить самостоятельно при наличии опыта, либо заказать услугу вместе с капремонтом «под ключ».

Этапы работ и список материалов для капитального ремонта квартиры

Очередность и конкретный список работ утверждаются после оценки состояния квартиры. В некоторых случаях жизненно необходима замена всех коммуникаций, заливка стяжки и установка окон. Если же недвижимость в относительно хорошем состоянии, можно ограничиться незначительными переделками.

Также очень часто владельцы начинают капитальный ремонт из-за перепланировки, если хотят совместить гостиную и кухню, или присоединить лоджию к спальне или залу.

Этап Перечень действий Водопроводные и канализационные трубы, отопление, электромонтаж Прокладка проводов и кабелей до нужных точек, в специально сделанных штробах или поверх финишной отделки

″ ″ , ″ водопроводных труб, канализации

Установка щитка, подрозетников, розеток и выключателей

″ ″ , ″ системы отопления с горячим контуром и коллекторами, счетчиков, насосов

″ ″ , ″ биде, унитаза, ванны и душевых кабинок Потолки Оштукатуривание и шпатлевка, обивка листами гипсокартона или фанеры под покраску

Монтаж натяжных потолков из ткани, ПВХ

″ ″ , ″ многоуровневых потолков из ГКЛ с подсветкой, акриловых и подвесных, реечных потолков

″ ″ , ″ осветительных приборов, светодиодных лент, трековых систем

Декорирование плинтусами, лепниной, розетками и стеклом Стены Монтаж перегородок, ниш и сложных конструкций из ГКЛ или ГВЛ, дерева, стекла, кирпича, прочих материалов

″ ″ , ″ межкомнатных дверей

Оштукатуривание, нанесение грунтовки, шпатлевки в 5 слоев

Укладка плитки, монтаж стенных панелей

Окраска в 2-3 слоя, поклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки, росписи, фресок Полы Заливка стяжки для идеального выравнивания пола

Укладка плитки, керамогранита, каменных плит в санузлах, технических помещениях, на кухне, в прихожей

″ ″ , ″ любых других напольных покрытий, включая ламинат, ковролин, виниловую плитку

Для осуществления капремонта в квартире используют разные типы материалов по желанию заказчика или согласно утвержденному дизайн-проекту. Их дизайн, ценовой диапазон и текстура могут значительно различаться.

А ассортимент и количество материалов зависят от проводимых работ и габаритов квартиры.

Этапы ремонта Список необходимых материалов Электромонтаж Медные провода для обустройства силовых и слаботочных линий

Электрощит с комплектом приборов, комплектующие для электромонтажа

Осветительные приборы разных типов и назначения Коммуникации Водопроводные, канализационные, отопительные трубы, радиаторы

Котел, колонка, насос, набор соединительных и герметизирующих комплектующих, фильтров

Набор сантехники по желанию владельцев Стены Штукатурка, два вида шпаклевки, грунтовка

Отделочные материалы по разработанному дизайн-проекту Стены в санузле Керамическая плитка, водостойкая краска, пластиковые панели

Клей, смотровые люки, крепежные элементы Полы Напольные покрытия по вкусу, от паркетной доски до каменных плит

Подложка, плинтусы, крепежи Полы в санузле Влагостойкие, износостойкие покрытия

Клей Потолки Выравнивающая штукатурка, обивка, обои

Краска или водоэмульсионка

Потолки натяжные, подвесные, из ГКЛ

Лепнина гипсовая или ППУ, светильники Монтаж дверей и перегородок Межкомнатные, входные двери с коробками и наличниками

Перегородки из стекла и дерева, раздвижные конструкции

Стоимость капитального ремонта квартиры и особенности расчетов

Несмотря на типовые планировки, которые встречаются чаще всего, капитальный ремонт любой квартиры индивидуален.

Общая стоимость проекта зависит от многих факторов:

общая площадь, количество помещений или свободная планировка, высота потолков;

количество и расположение оконных и дверных проемов;

текущее состояние квартиры, со степенью износа основных конструкций и коммуникаций;

наличие или отсутствие черновых работ в новостройке;

желания и идеи владельца, выбранный интерьерный стиль;

необходимость перепланировки, обустройства лоджии, балкона;

качество, тип и класс строительных и отделочных материалов;

необходимость замены или монтажа окон, межкомнатных и входных дверей;

срочность выполнения проекта и необходимость найма профессиональных строителей, отделочников и узкоспециализированных мастеров.

В среднем стоимость капитального ремонта в Москве составляет от 7 000 рублей за м2.

Тип квартиры Площадь,

м2 Полная

стоимость,

руб. Студия 28 от 310 000 Однокомнатная 34 от 350 000 Двухкомнатная 46 от 440 000 Трехкомнатная 68 от 700 000

Данные расценки включают строительные и отделочные материалы в среднем ценовом диапазоне по Москве и области, а также оплату за услуги мастеров. Если квартира имеет нестандартную планировку, больше или меньше по габаритам, стоимость проекта изменяется.

Капитальный ремонт квартиры с наймом бригады

Чтобы не тратить впоследствии время и деньги на переделки, основные, сложные работы лучше доверить профессионалам. Базовые, опорные конструкции, коммуникации, двери и окна – все это требует наличия опыта и знаний.

Если основа сделана идеально, декорировать стены, уложить напольное покрытие или установить раковину, можно и самостоятельно. Но никакой мастер не сделает «конфетку», если трубы изношены, стены и пол идут «волнами».

Как проводят капремонт квартиры специалисты

Выезжают на объект, делают замеры и оценивают состояние жилья.

Самостоятельно рассчитывают предварительную смету, после чего составляют договор. Прописанные в нем сроки, планы и очередность работ строго соблюдаются, а цены или виды материалов могут меняться только по взаимному согласию.

Все действия проводят в соответствии с требованиями и нормами ГОСТа и СНиПа.

В процессе применяют современные технологии и решения, которые способствуют надежности, долговечности и безопасности элементов обстановки, оборудования, конструкций.

Все материалы и расходники подбирают, закупают и подвозят опытные эксперты, знающие свое дело.

Солидные компании предоставляют многолетние гарантии на сделанный капремонт.

Заказ капитального ремонта квартиры «под ключ» в специализированной компании – это самый удобный способ решить назревшую проблему. Занятым делами и работой владельцам недвижимости достаточно озвучить свои пожелания и подписать договор. Все остальное делают специалисты, в итоге вручая ключи от полностью готовой квартиры в идеальном состоянии.

Но к выбору подрядчика необходимо подходить очень аккуратно, проверяя репутацию, отыскивая отзывы реальных клиентов фирмы. Ведь данный тип ремонта делается на 10-15 и более лет.

Фото лучших интерьерных дизайнов квартир после капитального ремонта

Перед началом капитального ремонта важно определиться с оформлением, стилистикой будущего интерьера. Это позволит правильно выполнить черновые этапы, подготавливая стены, пол и потолок к финишной отделке.

Часто владельцы квартир сомневаются в своем выборе, теряются в изобилии предложений.

Чтобы понять, какой именно стиль ближе, эксперты рекомендуют посмотреть фото уже созданных, реальных интерьеров, познакомиться с модными тенденциями на ближайшие несколько лет.

Фото-примеры помогут поймать вдохновение и создать собственный, уникальный интерьерный дизайн.