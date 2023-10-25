Ремонт – это процесс, требующий продуманного подхода и внимания к мелочам. От того, насколько хорошо он сделан, зависит комфорт и даже здоровье жильцов на следующий десяток лет. Разумеется, если приобретать только элитные строительные и отделочные материалы, нанять бригаду профессионалов и дизайнера-виртуоза, результат получится непревзойденным.

Но, можно ли добиться того же самого, не влезая в долги и не опустошая семейные накопления? Практикующие специалисты утверждают, что нет ничего невозможного. Экономия возможна на каждом этапе ремонтных работ. Нужно лишь точно знать, где такой подход будет полезен, а где неуместен.

Как сэкономить на ремонте при покупке квартиры

Часто люди покупают квартиры, планируя последующий ремонт. В этом случае существуют простые способы сэкономить денежные средства.

Приобрести квартиру «под ключ», в которую можно сразу заезжать и жить. Это может быть новостройка или вторичный фонд. Иногда вторичное жилье продают с минимальным набором мебели, готовыми встроенными шкафами, гардеробными.

Выбрать вариант с профессиональной, качественной черновой отделкой, готовой перепланировкой и полностью возведенными перегородками. Окна, входные и межкомнатные двери также должны быть заменены или установлены, если это новостройка. Еще лучше, если в помещениях уже будет проведена предчистовая отделка. В этом случае останутся лишь финишные работы по декорированию потолка, стен, полов.

Правильно выбрать планировку. Сложная и нестандартная планировка, слишком высокие потолки, отличающиеся от типовых дверные и оконные проемы, повышают затраты на черновые и чистовые работы на 20-25%. То есть, ремонт в «сталинке» обойдется дороже, чем точно такой же в панельном или кирпичном здании 70-80-х годов.

Не стоит бросаться на первый попавшийся вариант. На современном рынке недвижимости масса предложений на любой вкус, поэтому стоит осмотреть и оценить 10-15 вариантов.Главное, чтобы планировка, цветовая палитра и расположение светильников полностью устраивали. В крайнем случае, можно просто переклеить обои или заново покрасить стены, потолок. А вот связываться с заменой напольных покрытий не стоит – это довольно дорогое удовольствие.

Даже наличие установленных люстр, кондиционера играют свою роль: новым владельцам не нужно будет об этом беспокоиться.

Правила экономичного ремонта квартиры

Какие рекомендации следует соблюдать, если хочется получить не просто стильный, но долговременный результат?

Основные объекты (пол, потолок, стены) или те, которые редко заменяются на новые (межкомнатные и входные двери, окна, отопление, проводка, трубы), делают на совесть, из элитных материалов.

Нельзя экономить на мастерах. Нарушение технологий способно испортить самые дорогие материалы, ламинат или плитку, стать причиной пожара или прорыва труб. Очень важно найти опытных, проверенных профи.

Проверенные цемент и шпаклевка, хорошая финская или английская краска помогают сэкономить. Высокие цены окупаются меньшим расходом материала, лучшим внешним видом, длительными сроками службы.

Капитальный ремонт невозможен без продуманного дизайн-проекта и сметы, с этапами работ и полным перечнем материалов. Особенно важно составить грамотный план при перепланировке. Для этого лучше нанять дизайнера, оговорив бюджет и результат, который хочется увидеть. Дешевле обойдутся услуги специалистов из магазинов, реализующих мебель, двери, строительные и отделочные материалы.

Даже в том случае, если планируется косметический собственноручный ремонт, необходима подробная смета. В нее вносят абсолютно все расходы, включая доставку, бензин или оплату услуг грузчиков.

От того, насколько тщательно будут продуманы все этапы работ, зависит общая стоимость проекта. Планирование убережет от ошибок, поможет найти выгодные по цене предложения, со скидкой и доставкой.

Как снизить траты на ремонт в квартире

А теперь советы от опытного дизайнера, специализирующегося на интерьерах квартир.

Чем проще выбранный интерьерный стиль – тем он дешевле обходится. Недорогими материалами не получится сымитировать роскошь барокко или классику, изобразить восточный колорит или шебби-шик. Для новичков становится открытием дороговизна минимализма или баухауса. Все дело в том, что они требуют закрытых способов хранения, замаскированных дверей и изготовления мебели на заказ. Лучше остановиться на лаконичной простоте скандинавского стиля, лофт.

Простота – это не значит скучно. Сегодня модно делать акцентные стены, используя яркие краски, шикарные 3D-обои или декоративную штукатурку, мозаику.

Две трети мебели должны соответствовать выбранному стилю. Все остальное – на усмотрение владельцев, в необычном, колоритном, фантастическом исполнении. Так, светлый дизайн кабинета превосходно разбавят удобное ярко-оранжевое, салатовое или шоколадное кресло, несколько фото или картин в соответствующем стиле.

Привнести в интерьер «изюминку» можно с помощью эффектных штор и накидок на кресла, стулья. Декорировать диван вязаным пледом и уютными подушками. А на полочках расставить самодельные вазы из ракушек, камней, оплетенных бутылей.

В зимнее время года строительные работы замирают. Снижаются цены на материалы, а бригады оказывают свои услуги со скидкой в 10-20%. В квартирах же можно делать любые работы. Единственное ограничение – это замена радиаторов отопления. Об этом необходимо уведомлять УК заранее.

Заказная мебель и встроенная бытовая техника дороже на 30%. Поэтому, стоит обойтись стандартной корпусной, модульной мебелью, готовыми гарнитурами.

Часть простых работ можно выполнить самостоятельно. Это грунтовка и покраска стен, укладка линолеума. Многие даже плитку кладут и делают шикарную имитацию кирпичной кладки из гипсовых смесей.

Как сэкономить на материалах для ремонта квартиры

Сэкономить на строительных и отделочных материалах – это не значит сделать плохо. Просто, нужно знать, как это делать правильно.

Покупка и укладка плитки – одна из основных статей расходов на этапе отделки. Рекомендуется выкладывать ее частями, только в зоне фартука или до половины стены в санузле, все остальное окрашивая или оклеивая обоями. Если хочется плитку с красивыми узорами, рисунками, ее комбинируют с более бюджетной, простой.

Стены за кухонным гарнитуром, шкафами, изголовьями не стоит оклеивать обоями или покрывать дорогим декором – все равно их не будет видно. Достаточно грунтовки и краски, дешевых обоев.

Вместо дверей в гардеробной или встроенных шкафах используют плотные шторы, занавески.

Лучше брать хороший, качественный линолеум, чем откровенно плохой ламинат или паркет. Предпочесть обои краске, если стены неровные, имеют небольшие трещины. Если в доме живут кошки, есть маленькие дети, окрашенные или оштукатуренные стены выгоднее, чем панели или обои.

Распродажи, скидки, акции – это еще один великолепный способ сэкономить и приобрести качественную продукцию. Прежде, чем покупать что-то в магазине, необходимо объехать несколько точек, сравнить цены и ассортимент, зайти в интернет.

Если денег катастрофически не хватает, можно ремонтировать квартиру по комнатам. Сначала – удаленные от входа спальни, санузел, потом гостиную, кухню и коридор.

На чем можно сэкономить при нехватке средств для ремонта квартиры

Ремонт еще на середине, а выделенный бюджет уже «показал дно»? Довольно частая и неприятная ситуация. Эксперты рекомендуют пересчитать смету, отказавшись от дорогих, навороченных решений в пользу самых простых:

вместо гипсокартонных конструкций и натяжных систем – просто побелить потолки;

оставить голые кирпичные или бетонные стены, покрыв их только краской или лаком;

вместо дорогих дверей поставить бюджетные модели;

выбрать кухню и шкафы с гладкими фасадами, без остекления и встроенной техники.

И так можно разобрать каждый пункт. Экономия составит до 50%!

Как меблировать квартиру после ремонта дешево и стильно

Бывает так, что ремонт сделан, а с мебелью не складывается. Те варианты, которые нравятся, уже не по карману, а откровенную дешевку покупать не хочется. Что делать в этом случае?

Следует тщательно изучить и обдумать список. Действительно ли необходимо 6 стульев, или пока хватит 2-3? Нужен ли дополнительный шкаф, или можно пару лет обойтись без него? Можно купить часть мебели, а остальное докупать в течение нескольких лет.

Мебель с рук – не так страшно, как кажется. Шкаф или комод можно отреставрировать, отлакировать или перекрасить. Часто через сайты объявлений продают новую продукцию с хорошими скидками, от молодых компаний.

Сегодня в моде винтаж, а значит, стоит пройтись по кладовым и чердакам старших родственников, знакомых. Прекрасные, крепкие буфеты и шкафы, массивные комоды и советские кресла на тонких ножках, столики – все это преобразит новый интерьер, придав ему очарования и уюта.

Есть еще один выход из положения: просто подождать. В отремонтированной квартире устанавливают старую мебель, ограничиваются недорогими стеллажами, штангами для плечиков с одеждой, простыми крючками. Как только финансы позволяют, начинают обставлять квартиру, комната за комнатой, именно в том стиле, который планировался изначально.