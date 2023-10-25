Традиционными материалами для отделки поверхностей в ванной комнате, совмещенных санузлах и душевых являются керамическая плитка и водостойкая краска. В последние годы к ним добавились металлические и пластиковые панели, закаленное стекло. Но иногда хочется отойти от однообразных решений, привнести в интерьер нотки уюта, создать необычный стиль. Идеальный материал для творческих идей – это декоративные рейки.





Владельцы недвижимости закономерно опасаются использовать древесину в ванной комнате. Из-за повышенной влажности и капель воды, постоянных перепадов температур такая отделка, элементы интерьера быстро приходят в негодность.

Однако не стоит отказываться от задумки! Декоративные баффели изготавливают из различных материалов. Если их выбрать правильно, с учетом эксплуатационных качеств, новый декор будет служить десятилетиями.





Сегодня мы расскажем о том, какие преимущества дает использование реек в интерьере ванной. Как правильно выбрать баффели и в каких стилевых направлениях их лучше использовать. Коснемся нюансов, о которых знают опытные интерьерные дизайнеры.





Особенности отделки ванной комнаты декоративными рейками

Данный вид отделочно-декоративных материалов для помещений называют баффелями, деревянными или декоративными рейками, ламелями, планками или брусками. Традиционный вариант – это цельные изделия из массива дуба, бука, ясеня или березы, других сортов древесины. Существуют и дорогостоящие модели из экзотических пород – красного дерева, палисандра, венге.





Оптимальным вариантом для ванной являются декоративные рейки из МДФ, алюминия или пластика. Они не деформируются под воздействие влаги. Изделия с покрытием из шпона выглядят так же эффектно и благородно, как натуральная ценная древесина.

При этом стоимость таких планок на несколько порядков ниже. Кроме того, рейки на основе древесно-стружечного сырья легче, чем массив, не уступают в прочности дубу. И, в отличие от дерева, не требуют особого ухода.





Плюсы и минусы декоративных реек в отделке ванной

У декоративных реек из МДФ и других влагостойких материалов есть ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами отделки.





Изделия под покраску можно покрасить в свои любимые оттенки, создать разноцветную радужную палитру или шикарное цветное панно. С такой отделкой легко внести изменения в наскучивший дизайн, просто изменив окраску ламелей.





Из баффелей можно создать удивительной красоты панно, фактурные узоры на стенах и потолке. Из них получаются интересные предметы интерьера и выразительные акценты.





Рейки светлых, пастельных тонов придают крохотному пространству ванной комнаты ощущение свободы, воздушности, открытого пространства. В отличие от сплошных перегородок, реечные конструкции не оказывают давящего воздействия, визуально разгружают интерьер.





Декоративные баффели можно установить собственными руками, без оплаты работы мастеров. Монтаж не требует особых умений или профессиональных инструментов. Модели с монтажными брусками крепят на саморезы или дюбели. Легкие изделия и короткие планки можно приклеить к основе с помощью жидких гвоздей или паркетного клея.





Рейки можно располагать в любом направлении: по горизонтали, вертикали, диагонали или радиусно. Это позволяет добиваться интересных визуальных эффектов, корректировать геометрию ванной.





В рейках легко спрятать трубы коммуникаций, смотровые люки, ведущие к узлам инженерных систем и счетчикам. Они хорошо маскируют неровности и дефекты стен, потолков, трещины.





С помощью реек разных оттенков одного цвета, или разноцветных материалов, творческие личности создают восхитительные узоры, градиентные переливы. Такой декор делает ванную индивидуальной, придает ей ярко выраженный колорит.





Стоит отметить и недостатки отделки ванной рейками:

Ванные комнаты и совмещенные санузлы редко бывают просторными. Как правило, их площадь не превышает 2-5 м2. Объемная отделка стен и потолков скрадывает драгоценное пространство, делает комнату еще теснее. В этом случае рейки используют с осторожностью, только в виде отдельных акцентов;





Неправильно выбранный или некачественный материал в условиях высокой влажности и тепла быстро теряет внешний вид, начинает трескаться и деформироваться;





Между рейками оседает влага, скапливаются высохшие мыльные разводы, появляется известковый налет. При неправильном уходе отделка выглядит неопрятно.

Если имеются сомнения, лучше всего комбинировать рейки с другими видами отделки. Этот материал на удивление «дружелюбен». Он прекрасно сочетается с окрашенной или лакированной кирпичной кладкой, бетонными поверхностями.

Эффектно смотрится рядом с грубым металлом, изысканными изразцами и узорчатыми панелями. Идеально дополняет кафельную плитку и плиты из природного камня.





Интересные идеи оформления ванной декоративными рейками

Выбирая баффели, стоит помнить об их уникальных возможностях. Они универсальны, одинаково хорошо подходят для отделки поверхностей, создания акцентов и декора.





Различают несколько способов оформления:

В виде сплошного покрытия без промежутков, когда рейки устанавливаются плотно друг к другу. Они могут быть одноцветными или разноцветными, в оттенках одного цвета;





Установка с небольшим шагом. Ширина промежутков зависит от габаритов реек. Если при монтаже массивных ламелей оставлять маленькие промежутки в 1-2 см, то они сливаются в сплошную стену. И, наоборот, узкие и тонкие изделия, расположенные с большим шагом, смотрятся некрасиво.





Частичное декорирование. Огромное преимущество баффелей – это возможность нестандартной, «рваной» укладки. Совсем не обязательно облицовывать ими всю стену или потолок. Можно ограничиться небольшим участком или 2/3 от площади, выложить рейками необычный, ломаный узор;





Зонирование пространства. Для этого из реек делают легкие, воздушные перегородки. Ими выделяют конкретный, функциональный участок пространства – душевую кабину, сауну, зону рядом и вокруг ванны или раковины для умывания.





Разные способы отделки можно свободно комбинировать друг с другом, применять авторские решение. Например, на потолке интересно смотрятся конструкции в виде шестигранников, коробов или радиусных лучей, подчеркивающих красоту светильников.





Как можно использовать декоративные рейки? Вариантов множество. Дизайнеры рекомендуют внимательно ознакомиться с фото примерами интерьеров ванных комнат, и подключать фантазию. Современные модные тенденции приветствуют индивидуальный подход.





Из реек получается не только отделка стен и потолка. Ими можно декорировать тумбу под раковиной, или создать из них своеобразную столешницу, в которую встраивается раковина.





Ламели разных цветов – превосходное решение для создания необычного интерьера. Ими можно оформить разные стены, уложить элементы в виде узора или чередующихся полос, хаотичного рисунка.





Из светлых ламелей получается превосходная отделка потолков в мансарде. Они играют декоративную роль, служат дополнительным утепляющим и звукоизолирующим слоем.





Из остатков ламелей можно соорудить красивые полочки, стеллажи. Их закрепляют под углом к стене, чтобы получить оригинальные крючки для халатов или полотенец, мочалок. Несколько баффелей в ряд становятся удобной ажурной полочкой-корзиной для гигиенических принадлежностей, шлепанцев, белья.





Декоративные баффели можно устанавливать фрагментарно. Они отлично фокусируют внимание на зеркале или красивом панно, если их расположить по периметру, выделить ими нишу или участок стены.

Благодаря высокой прочности, рейки часто служат опорами для больших зеркальных панелей, полочек и шкафчиков для банных принадлежностей. Из них делают стеллажи для пола, подиумы.





Даже в ванной комнате декор и отделка из баффелей вполне уместны. Декоративные рейки редко подвергаются большим нагрузкам в процессе эксплуатации, поэтому срок их службы – более 20 лет.

Правильно выбранные материалы сохраняют превосходный внешний вид в условиях повышенной влажности. Так, рейки из МДФ с полимерным покрытием, алюминиевые ламели не деформируются, не гниют и не требуют ежегодного косметического ремонта.





Сегодня востребованы декоративные рейки с выраженной древесной фактурой. Они превосходно вписываются в интерьеры в стиле эко, шебби-шик, сканди и прованс.





А чисто-черные, серые и металлизированные оттенки сочетаются с промышленными, брутальными направлениями. Если хочется привнести в помещение колоритную «изюминку», поменять наскучившую обстановку, то декоративные планки – это лучшее решение



