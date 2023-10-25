С каждым годом становится яснее, что плитку небольших размеров вытесняет коллекции широкоформатных изделий. Интерьеры с ней выглядят стильными, элегантными. Меньшее количество швов позволяет создать ощущение целостности отделки. Однако укладывать плитку больших размеров сложнее. Наши специалисты подготовили несколько рекомендаций, которые позволят избежать ошибок и оформить поверхность красиво.





Преимущества большой широкоформатной плитки

Перед тем как перейти к технологическим нюансам укладки, важно понять, что именно делает плитку больших размеров инновационным решением для облицовки стен. Ведь неспроста этой разновидности материала в последнее время отдается так много внимания.





Дело в том, что технология выпуска широкоформатной керамической плитки была разработана сравнительно недавно. И на данный момент она освоена лишь несколькими ведущими производителями мирового масштаба.

Разработанная технология HIGHKER дает возможность выпускать керамогранит крупного формата, не теряя при этом его прочности, легкости, удобства монтажа и универсальности.





Большой размер плитки позволит оформить любую площадь, применяя минимум материала. Это может быть стандартная ванная комната в квартире, гостиная или же приемная в офисе, керамогранит большого размера отлично подходит для любой архитектурной либо дизайнерской задачи.





Крупный формат плитки в сочетании с технологией бесшовной укладки позволяет создать поверхность, на которой практически не видно стыков. Благодаря этому пространство, оформленное широкоформатной плиткой, выглядит монолитным. Такое помещение визуально просторнее, свободнее. Фактура покрытия становится заметнее.





Широкоформатная плитка имеет ряд технических и эксплуатационных преимуществ:

предельная устойчивость к внешним агрессивным воздействиям (в том числе температурные перепады, влажность, химические составы, механические повреждения);

такая плитка отличается продолжительным сроком эксплуатации;

минимальное количество швов и стыков упрощает уход за облицованной поверхностью;

особенности укладки позволяет поддерживать чистоту и снижает риск скопления загрязнений, появления грибка, плесени.





Крупноформатная плитка имеет большое количество плюсов. Но ее монтаж сложен и трудоемок. Однако этот облицовочный материал с каждым годом все популярнее, благодаря стильному виду.





Особенности крупноформатной плитки

Изготовители керамической плитки и керамогранита постоянно соревнуются в увеличении размеров единицы облицовочного материала. Плитка становится все крупнее год от года. Изделия 70, 90 на 100 давно никого не удивляют.





Сейчас на рынке можно найти материал с параметрами до 160*320 см. Такой ассортимент позволит удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Но не всегда они задумываются о сложностях в укладке такого облицовочного материала.





Однако желание создать стильный, современный и красивый интерьер требует определенных усилий. Работать с такой плиткой сложно, но возможно.

Поэтому потребуется учесть некоторые нюансы:

чем больше плитка, тем выше вероятность геометрической погрешности. Идеальным отклонением от заявленной изготовителем длины и ширины будет показатель не выше 1,5 мм, но на деле может оказаться, что он будет достигать 3 мм. Углы плитки также не всегда составляют точные 90°. Эта проблема решается при укладке, варьированием ширины швов;

существует мнение, что укладывать крупную плитку быстрее, нежели стандартную. Но это не совсем так. Дело в том, что крупноформатная плитка требует абсолютно идеальной поверхности. А именно ее подготовка занимает очень много времени. Избежать этого этапа не удастся, поскольку тогда плитка может потрескаться;





желательно не использовать при укладке резиновый молоток. Из-за особенностей крупноформатной плитки, она может случайно расколоться от удара;

добиться идеальных швов при укладке можно с помощью специальных пластиковых крестиков. Их нужно много. Экономить на них нельзя. Повторное использование крестиков также невозможно. Большой размер и вес плитки деформируют пластик.





Укладка крупноформатной плитки требует соблюдения многих рекомендаций, учета нюансов и преодоления сложностей. Но это все покажется незначительным, когда монтаж будет окончен. Готовый результат неизменно радует владельцев.





Инструкция по монтажу крупноформатной плитки

Инструкция по укладке плитки крупного размера позволит безопасно и качественно оформить поверхность. Она поможет самостоятельно выполнить работы без особых сложностей:

1. Проверить плитку

Керамическая плитка, особенно широкоформатная, требует бережного отношения. В противном случае ее легко повредить, сколоть край, отбить покрытие или же поцарапать его. Именно поэтому перед началом работы необходимо убедиться, что на плитке нет дефектов. Заменить ее будет крайне сложно.





2. План покрытия

Перед тем, как начать непосредственно укладывать покрытие, важно внимательно спланировать его. Это позволит минимизировать резку плитки. Ведь сделать это аккуратно удается не всегда. Также важно заранее подобрать затирку для швов.

3. Подготовка основы

Перед тем, как начать укладку керамогранита, необходимо убедиться, что поверхность подготовлена к работе. Стены или пол должны быть ровными, чистыми, сухими с однородной структурой и немного шероховатые.

Это позволит обеспечить максимально качественное и прочное сцепление. В противном случае нужно воспользоваться самовыравнивающимися растворами и подготовить поверхность к работе.

4. Подготовка к работе с широкоформатной плиткой

Работа с плиткой большого размера предполагает наличие специальных инструментов. К примеру, мастеру потребуются специальные ручки с присосками. Наличие необходимых аксессуаров облегчит укладку плитки и сохранит в первоначальном виде облицовочный материал.





5. Сверление и разрезание плитки

Плитку нужно заблаговременно подготовить. Поэтому необходимо внимательно замерить поверхность. Резать облицовочный материал можно только специальными инструментами, в соответствии с инструкцией от производителя. Особенно осторожно нужно быть со сложными формами.

6. Адгезивный материал

Хороший клей высокого качества обеспечит правильную и прочную укладку. Работать с широкоформатной плиткой лучше с использованием деформационных цементных клеев типа C2, S2 или же Super-Flex S2. Готовить клеевой раствор необходимо в точном соответствии с рекомендациями производителя.





7. Технология укладки

Выкладывать керамическую плитку нужно с применением метода двойного нанесения клея. С этой целью применяют зубчатый шпатель (лучше не меньше 10 мм) и выравнивающие системы для плитки из керамики (не менее 2 мм по ширине).

8. Применение правильного материала для затирки

Обычно производитель широкоформатной плитки дает рекомендации по применению той либо иной затирки со своим облицовочным материалом. Специалисты рекомендуют следовать советам изготовителя.

Это позволит не только подобрать максимально подходящий оттенок затирки, но и обеспечит ее качественное сцепление с материалом. Затирку необходимо наносить специальным резиновым шпателем. Это дает возможность избежать растрескиваний, явных швов и разрывов, а также сохранит целостность поверхности керамической плитки.





9. Деформационные швы

Важно предварительно спланировать регулярные участки не менее 40 квадратных метров со сторонами менее 8 погонных метров и швы по периметру в углах и в местах изменения плоскости поверхности.

10. Очищение и уход

Важно бережено относится к поверхности покрытия. Особенно это актуально в период после укладки широкоформатной плитки. После окончания монтажа уборку необходимо проводить исключительно с помощью химических составов, подходящих для использования с керамической плиткой.





Советы по монтажу плитки большого размера

Рекомендации по укладке широкоформатного облицовочного материала позволят облегчить работу и повысить период эксплуатации полученного покрытия:

самый важный шаг перед монтажом плитки – подготовка ровной поверхности. Стены и пол должны быть идеально ровными. Плитка большого размера сделает сильно заметной самую малейшую неровность;





не стоит избегать укладки гидроизоляционного слоя. Дело в том, что крупный формат плитки отличается повышенной хрупкостью.

Наличие гидроизоляционного слоя между плиткой и основанием обеспечит эффект буфера. Таким образом, природное расширение либо сжатие при изменении температур не будет оказывать влияние на плитку. Это позволит избежать появления трещин;







применение подходящего клеевого раствора важнее, чем может показаться на первый взгляд. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать специальную клеевую смесь для плитки большого формата. Дело в том, что такой раствор имеет повышенную фиксационную способность по сравнению со стандартным цементным раствором;

укладывать плитку необходимо на одном уровне сложно, но необходимо. Для этого потребуется, чтобы поверхность была изначально ровной. Также следует равномерно распределять клеевой состав.





Работа с крупноформатной плиткой сложная и требует соблюдения многих правил. Но все трудности отступают, когда процесс монтажа окончен.

Готовый результат непременно радует. Ведь это оригинальной решение придает интерьеру солидности, стиля. Помещение с такой облицовкой выглядит необычно, современно и долгое время служит владельцам.



