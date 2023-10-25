О чём может рассказать офис компании? Прежде всего о том, как идут в ней дела. Красивый удобный офис и сотрудников вдохновляет, и клиентов привлекает. А если вам этого недостаточно?

Если вы хотите, чтобы ваш офис выделялся среди конкурентов? Тогда стоит задуматься о придании вашему офису «лица не общего выражения», а решить эту проблему поможет элитный ремонт.

Чем отличается элитный ремонт в офисе от обычного

Элитный ремонт – это полный спектр строительных и отделочных работ для приведения офиса в идеальное состояние. От обычного капитального ремонта отличается тем, что используются самые современные технологии и строительные материалы.

Кроме того, это дизайнерский проект, который позволяет воплотить самые лучшие решения по функциональности и эстетичности и превратить неприметное помещение в стильный, комфортный для сотрудников и посетителей и безопасный офис на уровне самых лучших европейских стандартов.

Основополагающие принципы такого ремонта:

Уникальный дизайн, полностью отвечающий концепции фирмы.

Самые современные материалы, экологически безопасные, долговечные, красивые.

Все коммуникационные системы безупречны, система безопасности на высоте.

Все требования клиента максимально удовлетворяются.

Итак, в элитном ремонте обязательно участие профессионального дизайнера. Он учитывает особенности работы офиса и разрабатывает проект в соответствии с корпоративной политикой компании.

Элитный ремонт может включать в себя полную переделку – от зонирования помещения до изменения конфигурации оконных проёмов. Его ещё называют «евроремонт», но это не совсем верно. Евроремонт – это приведение помещения в соответствие с нормами Европы.

Это всегда использование высокотехнологичных технологий, современных материалов, сантехники, приборов отопления – всё наивысшего качества. Элитный ремонт всё это предполагает, но это ещё к тому же уникальный дизайн. Вы можете получить абсолютно эксклюзивную рабочую среду.

Что включает в себя элитный ремонт офиса

Полный демонтаж старых покрытий.

Стяжку пола по маякам.

Перепланировку.

Монтаж вентиляционной системы.

Монтаж систем канализации, водоснабжения и отопления.

Электромонтажные работы, новая проводка, рассчитанная на нагрузку с запасом

Обеспечение высокой звукоизоляции кабинета руководителя, сотрудников, переговорных.

Установку эксклюзивной мебели, сделанной на заказ.

Результат элитного ремонта – идеально ровные поверхности, не заметные стыки и швы, отделка высокого качества, бесперебойная работа всех коммуникационных систем, о проблемах и сбоях можно будет надолго забыть.

Стоимость элитного ремонта стартует от 8000 рублей за квадратный метр. Продолжительность такого ремонта -14 дней минимум.

Каким должен быть подрядчик для элитного ремонта в офисе

При оформлении заказа необходимо получить все обязательные согласования, поскольку такой ремонт, как уже упоминалось, предполагает большие переделки.

Заключив договор с подрядчиком, заказчик получает:

Бесплатный дизайн-проект.

Официальный договор, в котором будут зафиксированы стоимость ремонта и сроки. Предусмотрены санкции за срыв сроков по вине подрядчика.

Замеры высокоточными инструментами на объекте – бесплатно.

Расчёт сметы и подбор необходимых материалов – бесплатно.

Экономию на материалах благодаря оптовым закупкам у компаний-партнёров.

Видеонаблюдение, онлайн-контроль.

Подрядчик работает в полном соответствии со строительными СНИПами и ГОСТами, по европейским стандартам, имеет лицензию. Бригады укомплектованы специалистами узкого профиля: кроме инженеров и дизайнеров с профильным образованием, это плиточники, штукатуры, сантехники, электрики, краснодеревщики, маляры, мастера по лепнине.

Субподряд не понадобится, а это большая экономия и большое удобство. Бригада ремонтников отвечает за качество до последнего гвоздя.

Как заключить договор подряда для проведения элитного ремонта офисных помещений

В договоре подряда должно быть указано:

Предмет договора.

Права и обязанности сторон.

Ответственность сторон.

Перечень работ.

Стоимость работ.

Сроки.

Порядок сдачи-приёмки.

Условия расторжения договора.

Реквизиты и подписи сторон.

Обязательно предусмотрите форс-мажорные обстоятельства и конфиденциальность.

Этапы элитного ремонта в офисе

На объект выезжают конструктор, инженер и дизайнер, производят замеры. С заказчиком обсуждается состав работ и решения по отделке. По результатам переговоров составляется первоначальная смета, в которую включены материалы для чернового ремонта. Архитекторы, дизайнеры и конструкторы разрабатывают концепцию интерьера. Создаётся проектная документация: планы, схемы, развёртки, экспликации. Разрабатывается визуализация интерьера. Заказчик получает дизайн-проект, на его основе рассчитывается точная смета на чистовой ремонт. Закупаются и доставляются на объект все черновые отделочные материалы. Выполняются инженерные работы: монтаж систем отопления, вентиляции, электромонтаж, сантехническая разводка. Штукатурка, шпаклёвка, монтаж гипсокартонных коробов тоже происходят на этом этапе. Чистовой ремонт – на этом этапе закупаются и завозятся финишные отделочные материалы, производится чистовая отделка, малярные, плиточные работы, устанавливаются приборы сантехники, отопления и освещения, монтируются двери. На завершающем этапе происходит профессиональная уборка помещения, закупается и устанавливается мебель и бытовая техника. Объект сдаётся заказчику с предоставлением пятилетней гарантии.

Благодаря установленным веб-камерам заказчик может постоянно наблюдать за ходом ремонта со смартфона или планшета и из любой части света.

Описание работ при элитном ремонте офисных помещений

Элитный ремонт – дорогое удовольствие. А за что, собственно, платит заказчик?

Инженерные работы:

Монтаж вводного электрощитка и автоматов.

Монтаж электрической разводки.

Монтаж слаботочных сетей, которые обеспечивают бесперебойную работу телефонов, пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения.

Устройство камер видеонаблюдения.

Монтаж подразетников.

Установка розеток, выключателей.

Монтаж вентиляционной системы.

Монтаж системы отопления.

Сантехнические работы.

Отделочные работы:

Стяжка полов, выравнивание

Укладка напольного покрытия: керамогранит, ламинат, кварцвиниловая плитка.

Устройство гипсокартонных коробов и ниш.

Грунтовка стен.

Оштукатуривание стен.

Шпаклёвка в три слоя.

Декоративная штукатурка.

Монтаж защитных мебельных панелей.

Монтаж декоративных перегородок из разных сортов дерева (ясень, бук, дуб)

Укладка керамогранита и керамической плитки.

Подсветка элементов интерьера.

Устройство подвесных или натяжных потолков.

Монтаж сложной системы освещения.

При элитном ремонте подвесные потолки, как правило, многоуровневые, а натяжные – тканевые.

Отделочные материалы для элитного ремонта офисов

Уже много было сказано об отделочных материалах для элитного ремонта. Давайте поговорим о них более подробно.

Общие требования ко всем отделочным материалам:

Гигиеничность, то есть легкость в уходе.

Износостойкость – в офисе они подвергаются повышенным нагрузкам.

Экологическая безопасность – не должны наносить вреда здоровью.

Эстетическая привлекательность – конечно, в красивом офисе работать приятнее, и посетителей будет радовать красивая обстановка.

Что можно предложить для стен? При элитном ремонте простая штукатурка и окрашивание используются редко. Всё-таки задача – получить эксклюзивный интерьер. Поэтому применяется декоративная штукатурка.

С её помощью можно имитировать любые покрытия – «под шубу», «под кожу» и так далее. Она может содержать любые наполнители, в частности, флок – акриловые хлопья.

Преимущества такого покрытия:

Уникальность – декоративную штукатурку невозможно повторить.

Прочность и влагоустойчивость.

Высокие звукоизоляционные качества, что для офиса особенно важно.

Устраняет дефекты и неровности поверхности, не требует тщательной подготовки.

Очень практична и долговечна, легко поддаётся уходу.

Декоративная штукатурка по составу может быть акриловой, где связующим элементом выступает акриловая смола, продаётся готовым раствором, поэтому легка и удобна в нанесении; минеральная на основе цемента – самый доступный по цене вариант; силиконовая на синтетических смолах, очень пластична и удобна в нанесении; силикатная – на основе жидкого стекла.

Стеновые панели – тоже очень востребованный материал для отделки стен. Они могут быть сделаны из дерева, натурального или искусственного камня, стекла, керамики.

Их преимущества:

Не требуют предварительной подготовки поверхности.

Легки в установке, правда для тяжёлых панелей потребуется установка выравнивающих профилей.

Скрывают коммуникации, делая помещение максимально привлекательным и комфортным.

Обладают шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Большое разнообразие видов, цветов, могут успешно имитировать любую поверхность.

На рынке сейчас представлено большое разнообразие этого отделочного материала разных ценовых категорий. При выборе обращайте внимание на экологическую чистоту, пожаробезопасность, влагоустойчивость, термоустойчивость, прочность и гигиеничность.

А что у нас под ногами? Напольное покрытие должно быть износоустойчивым, не скользким даже после мытья, гигиеничным. Хорошие варианты – ковровая плитка – новое покрытие, быстро набирающее популярность, керамогранит, наливной пол, покрытие из натурального или искусственного камня. Это может быть и дерево с высокой стойкостью к истиранию, и паркетная доска.

Ламинат высокого класса для элитного ремонта тоже подойдёт, потому что:

Имеет отличные визуальные характеристики

Обладает высокой термоустойчивостью и стоек к механическим нагрузкам

Обеспечивает тепло- и шумоизоляцию благодаря подложке.

Разновидности ламината: пробковый, кварцвиниловый, 3D позволяют имитировать любую поверхность и создать уникальный дизайн.

Он гигиеничен, лёгок в уходе.

Для подвесных потолков, помимо гипсокартонных плит, можно использовать металлические панели, деревянные рейки и так далее.