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Как крепить ламинат на потолок: подробная инструкция с красивыми фото в интерьере

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Своими руками

Изначально ламинат считался строго напольным покрытием. Но нестандартное применение облицовочного материала – это оригинальное и смелое решение. Никто не запрещает попробовать что-то новое, прибегнуть к нестандартному оформлению дизайна помещения. Тренд на подобную отделку появился около 10 лет назад, но только сейчас он стал массово набирать популярность.

В представленной статье рассмотрены ключевые особенности технологии, приведена инструкция по выполнению этой процедуры. Также следует разобраться с преимуществами и недостатками такого решения.

Зачем ламинат крепят на потолок

Прежде всего, потолок получает качественное выразительное покрытие, которое к тому же обеспечивает дополнительный звукоизоляционный барьер.

Вариант с ламинатом обойдется не так уж и дорого, если проводить параллель с обычным гипсокартоном. Для потолков можно воспользоваться самым тонким листом ламината (характеризуется меньшим классом истираемости). И это объективно правильное решение, поскольку по этой облицовке никто не будет ходить.

Подобная отделка обеспечивает решение различных стилистических и планировочных задач. Довольно часто дизайнеры прибегают к подходу, когда обшивка стен из дерева начинает плавно перетекать на потолок. Так, например, достигается контраст при рассмотрении помещения, и разница в фактурах.

Отличный вариант – зонировать таким образом часть комнаты. Такое решение используется в квартирах-студиях со свободной планировкой. При помощи натуральной древесины или ламината владелец квартиры легко обозначает обеденную зону, кухонный остров.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Владельцам загородных домов вариант с отделкой ламинатом пригодится, когда в помещении есть просторная кровать с поперечинами, прикрепленными к стене и потолку. Остается только навесить декоративные шторы и тюли, создав тем самым уютный уголок для отдыха и сна.

При помощи декоративной обшивки потолка интерьер становится стилистически продуманным, цельным и завершенным. Благодаря темным породам древесины и глянцевой поверхности комната становится более благородной, дорогой.

Если использовать старую амбарную доску, обстановка получит своеобразный деревенский шарм. Как правило, опираясь на такой вариант обустройства помещения, дизайнеры оформляют всю комнату в индустриальном стиле.

 

Преимущества и недостатки облицовки потолка ламинатом

Сначала необходимо выделить плюсы подобного решения.

  1. Формирование креативного дизайна в помещении.

  2. При использовании правильного крепежа в соответствии с технологией достигается дополнительная тепловая, вибрационная и звуковая изоляция.

  3. Простой уход. Лицевое покрытие ламината имеет специальный слой, отталкивающий от себя пыль.

  4. Простота установки. По мере необходимости, его так же удобно можно и снять.

  5. Оперативность и чистота работы. По сравнению с гипсокартонными потолками, отделка ламинатом не предусматривает выделение большого количества пыли и мусора.

Тем не менее, решение не лишено недостатков. Некоторые из них являются незначительными и несущественными, но не упомянуть о них нельзя.

  1. Стоимость. Ламинатное покрытие имеет несколько разновидностей с точки зрения премиальности. Поэтому в некоторых случаях стоимость подобной отделки будет сравнима со средними расценками на натяжной потолок. С другой стороны, при частичной отделке, а также при использовании материала с меньшим коэффициентом истираемости проблема со стоимостью теряет свою актуальность.

  2. При производстве некоторых видов ламината применяются синтетические материалы. Следовательно, владельцу квартиры или дома придется чаще проветривать комнату. Но этот недостаток актуален только тогда, когда выбранная облицовка имеет свойство выделять токсичные вещества.

  3. Подверженность контакту с влагой. Этот вариант точно не подойдет тем, кто желает разместить подобный потолок в комнате с повышенной влажностью, либо на верхнем этаже здания при отсутствии качественной гидроизоляции. Нужно быть готовым к тому, что отделку придется демонтировать и выбросить, если у соседей этажом выше прорвет трубу.

Да, недостатки также имеют место быть. Но их значимость во многом зависит от специфики конкретного случая. Поэтому дизайнерская отделка потолка ламинатом все же имеет больше практических плюсов, чем серьезных минусов.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Специфика крепления ламината на потолок

На сегодняшний день разработано несколько способов, позволяющих прикрепить ламинат. Принимая во внимание значительный вес конструкции, для крепления следует пользоваться одним из двух способов – при помощи клея на предварительно обустроенный каркас, либо путем использования мелких гвоздиков.

Альтернативным решением является применение кляймеров или саморезов. Но тут важно помнить, что ламинатная доска лишена соответствующего паза для него. Плоскость замка ориентирована исключительно на установку одной планки в другую с характерным защелкиванием.

Следовательно, нет дополнительного места для чего-либо еще. В каждом из случаев необходимо подточить ламели при помощи ножика или зенковать.

Обустройство каркаса для крепления ламината на потолок

Для выполнения этой процедуры понадобится металлический или деревянный каркас. Технология создания аналогична с гипсокартоном.

Единственное отличие заключается в шаге между профилями и брусьями. Его значение в данном случае составляет минимум 40 сантиметров. А установка поперечных планок проводится через каждый метр. При более частой фиксации планок снижается вероятность обвала потолка под собственным весом.

Также необходимо понимать, что каждая часть каркаса должна располагаться на одном и том же уровне. На двух метрах длины допустим перепад, не превышающий два миллиметра. Невыполнение этого требования приводит к возникновению трудностей при сборке, а также появлению нежелательных заметных зазоров.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

На что нужно обратить внимание при креплении ламината на потолок

Перед покупкой облицовочного материала нужно обратить внимание на тип замочной системы. Выбор следует делать в пользу варианта, позволяющего установить планки по одной. Для этой задачи отлично подходит замок типа 5G.

Все дело в том, что при наличии полосы из нескольких досок длиной два-три метра ее будет проблематично установить даже при поддержке напарника. Также не стоит забывать о присутствии торцевого крепежа.

После приобретения и доставки отделочного материала нужно дать ему простоять два дня, не вскрывая коробку. Для этого надо предварительно выделить ровную плоскость. Уровень влажности в помещении должен находиться в пределах 40-60 процентов.

Подвешивание ламината на потолочное основание сравнимо с укладкой. Тут также присутствуют аналогичные требования, но не обходится без нюансов.

Все дело в специфике крепления.

  1. По периметру полотна нужно выдержать зазор в пределах 0,5-1 см. Это нужно, чтобы создать дополнительное пространство для расширения. Аналогичное требование распространяется и на деревянный каркас.

  2. Стыки двух параллельных рядов ламината нужно делать с расстоянием минимум 30 сантиметров.

  3. Для крепления задействуется каждый несущий брус или профиль.

  4. До момента монтажа каждой планки необходимо заранее выполнить разметку и рассверление. Так можно существенно упростить работу по креплению.

  5. Для фиксации используется эластичный клей. Он позволяет сделать ламинатное полотно подвижным, набирая и отдавая влагу.

После крепления всего полотна на каркас нужно обязательно прикрыть деформационный шов. Отличным решением в такой ситуации станет полиуретановый потолочный плинтус. Чтобы он сливался с общей концепцией, придется окрасить его.

Но есть и альтернативное решение. Так, например, некоторые компании-производители ламинатного покрытия дополнительно предлагают приобрести пороги, выполненные по принципу «пять в одном». Их можно установить, чтобы соединить две разновидности напольных покрытий, либо для формирования завершающего канта.

Решение актуально в тех ситуациях, когда невозможно установить плинтус. Профиль намеренно возвышается над полотном на три миллиметра, имея ширину на уровне четырех миллиметров. Это отличное решение для установки на ламинатный потолок. Во-первых, дизайн получит завершенный вид. Во-вторых, обеспечивается качество деформационного шва.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Фото-примеры интерьеров с ламинатом на потолке

В завершение предлагаем ознакомиться с примерами интерьеров, где на потолке присутствует ламинат. Вполне возможно, одно из изображений подтолкнет к формированию собственной концепции дизайна в имеющемся помещении.

Надеемся, вы вдохновитесь на совершенствование своего помещения таким нестандартным, но очень привлекательным способом!

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