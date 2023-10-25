Изначально ламинат считался строго напольным покрытием. Но нестандартное применение облицовочного материала – это оригинальное и смелое решение. Никто не запрещает попробовать что-то новое, прибегнуть к нестандартному оформлению дизайна помещения. Тренд на подобную отделку появился около 10 лет назад, но только сейчас он стал массово набирать популярность.

В представленной статье рассмотрены ключевые особенности технологии, приведена инструкция по выполнению этой процедуры. Также следует разобраться с преимуществами и недостатками такого решения.

Зачем ламинат крепят на потолок

Прежде всего, потолок получает качественное выразительное покрытие, которое к тому же обеспечивает дополнительный звукоизоляционный барьер.

Вариант с ламинатом обойдется не так уж и дорого, если проводить параллель с обычным гипсокартоном. Для потолков можно воспользоваться самым тонким листом ламината (характеризуется меньшим классом истираемости). И это объективно правильное решение, поскольку по этой облицовке никто не будет ходить.

Подобная отделка обеспечивает решение различных стилистических и планировочных задач. Довольно часто дизайнеры прибегают к подходу, когда обшивка стен из дерева начинает плавно перетекать на потолок. Так, например, достигается контраст при рассмотрении помещения, и разница в фактурах.

Отличный вариант – зонировать таким образом часть комнаты. Такое решение используется в квартирах-студиях со свободной планировкой. При помощи натуральной древесины или ламината владелец квартиры легко обозначает обеденную зону, кухонный остров.

Владельцам загородных домов вариант с отделкой ламинатом пригодится, когда в помещении есть просторная кровать с поперечинами, прикрепленными к стене и потолку. Остается только навесить декоративные шторы и тюли, создав тем самым уютный уголок для отдыха и сна.

При помощи декоративной обшивки потолка интерьер становится стилистически продуманным, цельным и завершенным. Благодаря темным породам древесины и глянцевой поверхности комната становится более благородной, дорогой.

Если использовать старую амбарную доску, обстановка получит своеобразный деревенский шарм. Как правило, опираясь на такой вариант обустройства помещения, дизайнеры оформляют всю комнату в индустриальном стиле.

Преимущества и недостатки облицовки потолка ламинатом

Сначала необходимо выделить плюсы подобного решения.

Формирование креативного дизайна в помещении. При использовании правильного крепежа в соответствии с технологией достигается дополнительная тепловая, вибрационная и звуковая изоляция. Простой уход. Лицевое покрытие ламината имеет специальный слой, отталкивающий от себя пыль. Простота установки. По мере необходимости, его так же удобно можно и снять. Оперативность и чистота работы. По сравнению с гипсокартонными потолками, отделка ламинатом не предусматривает выделение большого количества пыли и мусора.

Тем не менее, решение не лишено недостатков. Некоторые из них являются незначительными и несущественными, но не упомянуть о них нельзя.

Стоимость. Ламинатное покрытие имеет несколько разновидностей с точки зрения премиальности. Поэтому в некоторых случаях стоимость подобной отделки будет сравнима со средними расценками на натяжной потолок. С другой стороны, при частичной отделке, а также при использовании материала с меньшим коэффициентом истираемости проблема со стоимостью теряет свою актуальность. При производстве некоторых видов ламината применяются синтетические материалы. Следовательно, владельцу квартиры или дома придется чаще проветривать комнату. Но этот недостаток актуален только тогда, когда выбранная облицовка имеет свойство выделять токсичные вещества. Подверженность контакту с влагой. Этот вариант точно не подойдет тем, кто желает разместить подобный потолок в комнате с повышенной влажностью, либо на верхнем этаже здания при отсутствии качественной гидроизоляции. Нужно быть готовым к тому, что отделку придется демонтировать и выбросить, если у соседей этажом выше прорвет трубу.

Да, недостатки также имеют место быть. Но их значимость во многом зависит от специфики конкретного случая. Поэтому дизайнерская отделка потолка ламинатом все же имеет больше практических плюсов, чем серьезных минусов.

Специфика крепления ламината на потолок

На сегодняшний день разработано несколько способов, позволяющих прикрепить ламинат. Принимая во внимание значительный вес конструкции, для крепления следует пользоваться одним из двух способов – при помощи клея на предварительно обустроенный каркас, либо путем использования мелких гвоздиков.

Альтернативным решением является применение кляймеров или саморезов. Но тут важно помнить, что ламинатная доска лишена соответствующего паза для него. Плоскость замка ориентирована исключительно на установку одной планки в другую с характерным защелкиванием.

Следовательно, нет дополнительного места для чего-либо еще. В каждом из случаев необходимо подточить ламели при помощи ножика или зенковать.

Обустройство каркаса для крепления ламината на потолок

Для выполнения этой процедуры понадобится металлический или деревянный каркас. Технология создания аналогична с гипсокартоном.

Единственное отличие заключается в шаге между профилями и брусьями. Его значение в данном случае составляет минимум 40 сантиметров. А установка поперечных планок проводится через каждый метр. При более частой фиксации планок снижается вероятность обвала потолка под собственным весом.

Также необходимо понимать, что каждая часть каркаса должна располагаться на одном и том же уровне. На двух метрах длины допустим перепад, не превышающий два миллиметра. Невыполнение этого требования приводит к возникновению трудностей при сборке, а также появлению нежелательных заметных зазоров.

На что нужно обратить внимание при креплении ламината на потолок

Перед покупкой облицовочного материала нужно обратить внимание на тип замочной системы. Выбор следует делать в пользу варианта, позволяющего установить планки по одной. Для этой задачи отлично подходит замок типа 5G.

Все дело в том, что при наличии полосы из нескольких досок длиной два-три метра ее будет проблематично установить даже при поддержке напарника. Также не стоит забывать о присутствии торцевого крепежа.

После приобретения и доставки отделочного материала нужно дать ему простоять два дня, не вскрывая коробку. Для этого надо предварительно выделить ровную плоскость. Уровень влажности в помещении должен находиться в пределах 40-60 процентов.

Подвешивание ламината на потолочное основание сравнимо с укладкой. Тут также присутствуют аналогичные требования, но не обходится без нюансов.

Все дело в специфике крепления.

По периметру полотна нужно выдержать зазор в пределах 0,5-1 см. Это нужно, чтобы создать дополнительное пространство для расширения. Аналогичное требование распространяется и на деревянный каркас. Стыки двух параллельных рядов ламината нужно делать с расстоянием минимум 30 сантиметров. Для крепления задействуется каждый несущий брус или профиль. До момента монтажа каждой планки необходимо заранее выполнить разметку и рассверление. Так можно существенно упростить работу по креплению. Для фиксации используется эластичный клей. Он позволяет сделать ламинатное полотно подвижным, набирая и отдавая влагу.

После крепления всего полотна на каркас нужно обязательно прикрыть деформационный шов. Отличным решением в такой ситуации станет полиуретановый потолочный плинтус. Чтобы он сливался с общей концепцией, придется окрасить его.

Но есть и альтернативное решение. Так, например, некоторые компании-производители ламинатного покрытия дополнительно предлагают приобрести пороги, выполненные по принципу «пять в одном». Их можно установить, чтобы соединить две разновидности напольных покрытий, либо для формирования завершающего канта.

Решение актуально в тех ситуациях, когда невозможно установить плинтус. Профиль намеренно возвышается над полотном на три миллиметра, имея ширину на уровне четырех миллиметров. Это отличное решение для установки на ламинатный потолок. Во-первых, дизайн получит завершенный вид. Во-вторых, обеспечивается качество деформационного шва.

Фото-примеры интерьеров с ламинатом на потолке

В завершение предлагаем ознакомиться с примерами интерьеров, где на потолке присутствует ламинат. Вполне возможно, одно из изображений подтолкнет к формированию собственной концепции дизайна в имеющемся помещении.

Надеемся, вы вдохновитесь на совершенствование своего помещения таким нестандартным, но очень привлекательным способом!