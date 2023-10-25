Как выбрать двери «орех» с учетом их особенностей и назначения

Планируя оформление интерьера жилых или служебных помещений, многие владельцы отдают предпочтение теплым ореховым тонам. Достаточно небольшого количества этого многогранного цвета, и атмосфера в комнате приобретает элегантные, аристократичные черты. Как правило, в ореховом цвете выбирают напольные покрытия, часть мебели или двери. Именно о последних мы и поговорим сегодня.





Характерные особенности цвета "орех" для дверей

Межкомнатные и входные двери из древесины ореха, с ореховым шпоном или с отделкой «под орех», традиционно используют при создании респектабельных интерьеров для любителей комфорта, изысканных и качественных вещей. Наиболее полно все богатство его оттенков раскрывается в классическом и ретро антураже. Шикарная фактура, мягкие оттенки привлекают внимание, дарят эстетическое наслаждение.

Наиболее удачно орех сочетается с другими древесными оттенками:

беленым дубом;

карельской и обычной березой;

светло-красноватой ольхой;

вишней, буком и кленом.

По популярности древесина ореха входит в первую десятку, наравне изделиями из дуба и вишни. Основными ее поставщиками являются страны Южной Европы и Центральной, Южной Америки.





Востребованность дверей из натуральной древесины ореха объясняется ее уникальными свойствами:

большой выбор разных оттенков, от серо-коричневатого до коричнево-охристого, красноватого и изысканно-шоколадного. Такое изобилие объясняется широким ареалом произрастания деревьев. Различают несколько сортов – из Италии, Греции, Восточной Америки, Маньчжурии, Бразилии. Также, популярны более экзотические породы орехов, таких как пекан, африканский;

сложная, узорчатая фактура с мелкими волокнами оказывает завораживающее действие;

благодаря плотности и эластичности, дверные полотна получаются прочными, долговечными. Они прекрасно изолируют посторонние звуки и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Так как орех, в первую очередь, является плодоносящим деревом, поступления на рынок массива ореха происходят эпизодически, что приводит к дефициту и увеличению цен на продукцию.

Модели, отделанные натуральным шпоном более доступны и входят в бюджетную ценовую категорию. Также, можно отметить качественные ламинированные двери из МДФ или соснового массива под «миланский орех». Они отличаются прекрасными эксплуатационными качествами и доступными ценами.





Виды дверей из массива ореха и с отделкой «орех»

Российские и зарубежные компании-производители выпускают сотни самых разнообразных моделей, от простых, повседневных коллекций, до элитных, штучных изделий. Условно их можно разделить на несколько групп, по материалу изготовления.

Из массива. Изделия, созданные полностью из ореха, в свободной продаже встречаются редко. Причина – высокая цена и нерегулярность поставок сырья. Как правило, такие двери изготавливают на заказ, по определенным меркам и параметрам. Так как дизайн разрабатывается индивидуально, могут быть и строго-лаконичными, и изысканными, с затейливой резьбой, рельефными элементами, вставками из металла, стекла.





Из древесного массива других пород с ореховым шпоном. Более доступный и распространенный вариант. В качестве основы обычно берется недорогая сосна, встречаются модели из дуба, бука, ольхи. Сверху полотно покрывают натуральным шпоном.

Продукция выпускается массово, отличается превосходными эксплуатационными свойствами, экологичностью и долговечностью. При этом каждое предприятие разрабатывает собственные коллекции, стараясь заинтересовать потребителей оригинальными дизайнерскими решениями, интересными узорами или способами застекления. Поэтому, подобрать подходящий вариант нетрудно.

Из МДФ. В качестве сырья используются древесноволокнистые плиты средней плотности. В отличие от ДСП, они не выделяют токсичные летучие соединения в процессе эксплуатации, более безопасны для здоровья. Их можно устанавливать на входе в жилые помещения, детские, спальни.

Плиты крепятся на каркас из сосновых брусьев, а снаружи вся конструкция оклеивается натуральным или эко-шпоном, ламинирующей пленкой. Ведущие бренды предлагают изделия с элементами фьюзинга, декоративными стеклянными вставками, глухие, с рельефными полосами. Доступная цена, большой выбор моделей с разнообразным дизайном обусловили популярность таких дверей. Их используют как частные лица, так и строительные, коммерческие организации.





Из ПВХ. Прочность, неприхотливость в уходе, влагостойкость и разнообразие конструкций позволили дверям из поливинилхлорида с расцветками «под орех» быстро завоевывают популярность. В ассортименте компаний – складные, маятниковые, раздвижные модели. Их устанавливают в качестве входных на закрытых верандах, монтируют на балконы и лоджии, зонируют ими пространство помещений. Отлично показали себя изделия в офисах и общественных организациях.

Из металла. Металлические входные двери с отделкой «под орех» не только защищают дом от проникновения злоумышленников, холода и уличных шумов, но и служат украшением интерьера. В зависимости от конструкции и стоимости, декоративное покрытие может быть только на внутренней или на обеих сторонах полотна.

Основу таких дверей составляет металлическая рама, обшитая стальными листами толщиной в 1,5-2 мм. Внутреннее наполнение обеспечивает прочность, тепло- и звукоизоляцию. А снаружи металл декорируют различными видами покрытий: ламинат, МДФ, ореховый шпон или древесина ореха. Цвет ламинирующих покрытий может быть любым, от серовато-коричневого грецкого до экзотического африканского.







При выборе нужного типа дверей «орех» ориентируются на финансовые возможности, практическую необходимость и собственные вкусы. Так, например, для малопосещаемых, подсобных помещений можно выбрать модели из МДФ. А для «мокрых зон», незастекленных балконов или лоджий подойдут изделия из ПВХ.





Как гармонично вписать двери «орех» в интерьер

Двери цвета «орех» – это признанная классика интерьерного дизайна. Они превосходно сочетаются практически с любыми стилями и цветами. «Дружелюбны» к домашнему текстилю и популярным коврам бежевого цвета, а также светлым отделочным материалам стен и пола. Кроме того, людей подкупает положительная энергетика этого дерева, образующая в доме благоприятную атмосферу.

Существуют правила и рекомендации опытных дизайнеров, которые помогают создавать безупречные интерьеры своими руками.

Если планируется использовать для отделки стен темные обои, панели или другие отделочные материалы, то лучше установить межкомнатные двери цвета «светлый орех». Особенно хорошо они сочетаются с бежевыми, песочными, шоколадными оттенками.

При разработке дизайн-проекта интерьера с темно-ореховыми межкомнатными дверями, необходимо учитывать простое правило: чем темнее оттенок, тем светлее должны быть стены.





Светло-серый цвет стен часто выбирают для гостиных, рабочих кабинетов, библиотек. С ним замечательно гармонирует «миланский орех» со стеклом или глухим полотном. Подойдет также и «американский» оттенок.

Фактура отделки стен может быть любой: гладкой, шероховатой, с рельефными узорами. Хороши кремовые, желтоватые, белые, ванильные, бежевые тона, а также вся голубая и зеленая палитра, от пастельно-нежных до насыщенно-темных.

Традиционно, дверные полотна подбирают на пару тонов темнее или светлее напольного покрытия. Однако, современные модные тенденции допускают контрастные сочетания. Особенно интересно такой вариант смотрится в случае оформления помещения в монохромной гамме. Яркая, резко отличающаяся от общей обстановки, дверь становится «изюминкой», шикарным акцентом.





Оттенок двери не обязательно подбирать к полу или покрытию стен. В моде вариант с широкими плинтусами или окрашенной полосой по всему периметру комнаты. Тон-в-тон подбирают дверные наличники, а модели без них обводят контуром.

«Миланский орех» прекрасно гармонирует со средиземноморским, южноитальянским стилем.

Двери из массива ореха или отделкой «под орех» отлично дополняет деревянная мебель. Это могут быть вполне современные модели, в лаконичном стиле, нарочито грубые «сельские» мотивы или дорогая винтажная, классическая меблировка. Также, рекомендуется тщательно подбирать домашний текстиль – шторы, скатерти, пледы, покрывала.



