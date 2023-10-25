Как выбрать двери «орех» с учетом их особенностей и назначения

Планируя оформление интерьера жилых или служебных помещений, многие владельцы отдают предпочтение теплым ореховым тонам. Достаточно небольшого количества этого многогранного цвета, и атмосфера в комнате приобретает элегантные, аристократичные черты. Как правило, в ореховом цвете выбирают напольные покрытия, часть мебели или двери. Именно о последних мы и поговорим сегодня.
Характерные особенности цвета "орех" для дверей
Межкомнатные и входные двери из древесины ореха, с ореховым шпоном или с отделкой «под орех», традиционно используют при создании респектабельных интерьеров для любителей комфорта, изысканных и качественных вещей. Наиболее полно все богатство его оттенков раскрывается в классическом и ретро антураже. Шикарная фактура, мягкие оттенки привлекают внимание, дарят эстетическое наслаждение.
Наиболее удачно орех сочетается с другими древесными оттенками:
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беленым дубом;
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карельской и обычной березой;
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светло-красноватой ольхой;
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вишней, буком и кленом.
По популярности древесина ореха входит в первую десятку, наравне изделиями из дуба и вишни. Основными ее поставщиками являются страны Южной Европы и Центральной, Южной Америки.
Востребованность дверей из натуральной древесины ореха объясняется ее уникальными свойствами:
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большой выбор разных оттенков, от серо-коричневатого до коричнево-охристого, красноватого и изысканно-шоколадного. Такое изобилие объясняется широким ареалом произрастания деревьев. Различают несколько сортов – из Италии, Греции, Восточной Америки, Маньчжурии, Бразилии. Также, популярны более экзотические породы орехов, таких как пекан, африканский;
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сложная, узорчатая фактура с мелкими волокнами оказывает завораживающее действие;
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благодаря плотности и эластичности, дверные полотна получаются прочными, долговечными. Они прекрасно изолируют посторонние звуки и создают благоприятный микроклимат в помещении.
Так как орех, в первую очередь, является плодоносящим деревом, поступления на рынок массива ореха происходят эпизодически, что приводит к дефициту и увеличению цен на продукцию.
Модели, отделанные натуральным шпоном более доступны и входят в бюджетную ценовую категорию. Также, можно отметить качественные ламинированные двери из МДФ или соснового массива под «миланский орех». Они отличаются прекрасными эксплуатационными качествами и доступными ценами.
Виды дверей из массива ореха и с отделкой «орех»
Российские и зарубежные компании-производители выпускают сотни самых разнообразных моделей, от простых, повседневных коллекций, до элитных, штучных изделий. Условно их можно разделить на несколько групп, по материалу изготовления.
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Из массива. Изделия, созданные полностью из ореха, в свободной продаже встречаются редко. Причина – высокая цена и нерегулярность поставок сырья. Как правило, такие двери изготавливают на заказ, по определенным меркам и параметрам. Так как дизайн разрабатывается индивидуально, могут быть и строго-лаконичными, и изысканными, с затейливой резьбой, рельефными элементами, вставками из металла, стекла.
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Из древесного массива других пород с ореховым шпоном. Более доступный и распространенный вариант. В качестве основы обычно берется недорогая сосна, встречаются модели из дуба, бука, ольхи. Сверху полотно покрывают натуральным шпоном.
Продукция выпускается массово, отличается превосходными эксплуатационными свойствами, экологичностью и долговечностью. При этом каждое предприятие разрабатывает собственные коллекции, стараясь заинтересовать потребителей оригинальными дизайнерскими решениями, интересными узорами или способами застекления. Поэтому, подобрать подходящий вариант нетрудно.
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Из МДФ. В качестве сырья используются древесноволокнистые плиты средней плотности. В отличие от ДСП, они не выделяют токсичные летучие соединения в процессе эксплуатации, более безопасны для здоровья. Их можно устанавливать на входе в жилые помещения, детские, спальни.
Плиты крепятся на каркас из сосновых брусьев, а снаружи вся конструкция оклеивается натуральным или эко-шпоном, ламинирующей пленкой. Ведущие бренды предлагают изделия с элементами фьюзинга, декоративными стеклянными вставками, глухие, с рельефными полосами. Доступная цена, большой выбор моделей с разнообразным дизайном обусловили популярность таких дверей. Их используют как частные лица, так и строительные, коммерческие организации.
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Из ПВХ. Прочность, неприхотливость в уходе, влагостойкость и разнообразие конструкций позволили дверям из поливинилхлорида с расцветками «под орех» быстро завоевывают популярность. В ассортименте компаний – складные, маятниковые, раздвижные модели. Их устанавливают в качестве входных на закрытых верандах, монтируют на балконы и лоджии, зонируют ими пространство помещений. Отлично показали себя изделия в офисах и общественных организациях.
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Из металла. Металлические входные двери с отделкой «под орех» не только защищают дом от проникновения злоумышленников, холода и уличных шумов, но и служат украшением интерьера. В зависимости от конструкции и стоимости, декоративное покрытие может быть только на внутренней или на обеих сторонах полотна.
Основу таких дверей составляет металлическая рама, обшитая стальными листами толщиной в 1,5-2 мм. Внутреннее наполнение обеспечивает прочность, тепло- и звукоизоляцию. А снаружи металл декорируют различными видами покрытий: ламинат, МДФ, ореховый шпон или древесина ореха. Цвет ламинирующих покрытий может быть любым, от серовато-коричневого грецкого до экзотического африканского.
При выборе нужного типа дверей «орех» ориентируются на финансовые возможности, практическую необходимость и собственные вкусы. Так, например, для малопосещаемых, подсобных помещений можно выбрать модели из МДФ. А для «мокрых зон», незастекленных балконов или лоджий подойдут изделия из ПВХ.
Как гармонично вписать двери «орех» в интерьер
Двери цвета «орех» – это признанная классика интерьерного дизайна. Они превосходно сочетаются практически с любыми стилями и цветами. «Дружелюбны» к домашнему текстилю и популярным коврам бежевого цвета, а также светлым отделочным материалам стен и пола. Кроме того, людей подкупает положительная энергетика этого дерева, образующая в доме благоприятную атмосферу.
Существуют правила и рекомендации опытных дизайнеров, которые помогают создавать безупречные интерьеры своими руками.
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Если планируется использовать для отделки стен темные обои, панели или другие отделочные материалы, то лучше установить межкомнатные двери цвета «светлый орех». Особенно хорошо они сочетаются с бежевыми, песочными, шоколадными оттенками.
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При разработке дизайн-проекта интерьера с темно-ореховыми межкомнатными дверями, необходимо учитывать простое правило: чем темнее оттенок, тем светлее должны быть стены.
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Светло-серый цвет стен часто выбирают для гостиных, рабочих кабинетов, библиотек. С ним замечательно гармонирует «миланский орех» со стеклом или глухим полотном. Подойдет также и «американский» оттенок.
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Фактура отделки стен может быть любой: гладкой, шероховатой, с рельефными узорами. Хороши кремовые, желтоватые, белые, ванильные, бежевые тона, а также вся голубая и зеленая палитра, от пастельно-нежных до насыщенно-темных.
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Традиционно, дверные полотна подбирают на пару тонов темнее или светлее напольного покрытия. Однако, современные модные тенденции допускают контрастные сочетания. Особенно интересно такой вариант смотрится в случае оформления помещения в монохромной гамме. Яркая, резко отличающаяся от общей обстановки, дверь становится «изюминкой», шикарным акцентом.
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Оттенок двери не обязательно подбирать к полу или покрытию стен. В моде вариант с широкими плинтусами или окрашенной полосой по всему периметру комнаты. Тон-в-тон подбирают дверные наличники, а модели без них обводят контуром.
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«Миланский орех» прекрасно гармонирует со средиземноморским, южноитальянским стилем.
Двери из массива ореха или отделкой «под орех» отлично дополняет деревянная мебель. Это могут быть вполне современные модели, в лаконичном стиле, нарочито грубые «сельские» мотивы или дорогая винтажная, классическая меблировка. Также, рекомендуется тщательно подбирать домашний текстиль – шторы, скатерти, пледы, покрывала.