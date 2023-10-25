Скромные размеры ванной комнаты сегодня никого не удивляют. Дизайнеры рекомендуют решать эту проблему с помощью правильно подобранного облицовочного материала. Плитка – это не просто вариант для отделки стен и пола, но и уникальный инструмент, с помощью которого можно визуально скорректировать пропорции любого помещения.





Как выбрать размер плитки для маленькой ванной комнаты



Главное влияние на выбор плитки для ванной небольшого размера оказывают личные предпочтения владельца помещения.







Но если есть желание немного изменить параметры скромного санузла, дизайнеры рекомендуют прислушиваться к несложным советам:



крупная плитка – стороны от 30 см. Укладку материала лучше делать по направлению горизонтальной линии.





Так помещение будет казаться визуально больше. Грунтовку для швов нужно подбирать в тон плитке, чтобы не разбивать комнату на секции выделяющимися линиями;



средняя плитка – размер 20х20 см или 30х30 см. Самый оптимальный вариант для укладки в ванной комнате. Способ монтажа может быть любым – по горизонтали, вертикали, под углом, в хаотичном порядке.

Желательно, чтобы облицовка пола и стен отличалась по способу выкладки. В противном случае ванная комната превратиться в монолитную коробку, а для небольшого помещения это не рекомендовано;







маленькая плитка – 10х20 см или 10х10 см. Такой размер плитки для облицовки небольшой ванной комнаты уместно использовать для декора, выделения отдельных зон. Важно, не нарушать восприятие слишком яркими акцентами, разбросанными по всему помещению. Затирку для швов также лучше подбирать в тон плитке;

мозаика – размерный ряд от 10х10 мм до 70х70 мм. Мозаика часто используется в интерьере ванной комнаты. Для маленького помещения лучше использовать плитку такого размера исключительно в качестве декора и выделения определенных зон.





Рекомендован контраст мозаики с крупной или среднеформатной плиткой. Важно, форму и узор мозаики нужно подбирать с учетом геометрии помещения.

Мелкие детали в совокупности способны оказать сильное влияние на восприятие параметров помещения, что будет негативно сказываться не только на интерьере, но и на психике человека.



Чтобы замаскировать небольшую площадь ванной комнаты, дизайнеры советуют комбинировать плитку разного размера. Отлично смотрится выделение мокрой зоны мозаикой на общем фоне облицовки плиткой среднего размера.











Как выбрать цвет плитки для маленькой ванной

1. Преобладание темных оттенков в ванной комнате небольшого размера сделает помещение по восприятию еще меньше и темнее. С учетом того, что в санузлах в большинстве случаев отсутствует источник естественного освещения, такой непродуманный ход сделает интерьер санузла угнетающим.







2. Светлые тона – это классика, когда речь идет об интерьере маленькой комнаты. Они способны не только визуально сделать помещение больше, но и наполнить его светом и воздухом.



Отказываться от ярких красок не стоит, к тому же ванная комната, выполненная только в приглушенных светлых цветах, может выглядеть несколько скучно. Сочные колеры уместны в качестве декора – зона около зеркала, в виде вставок.





Только нужно придерживаться одного нюанса: много разных ярких красок перетянут все внимание на себя и, несмотря на то, что в ванной будет преобладать облицовка плиткой светлых тонов, помещение будет казаться аляпистым.

Как выбрать плитку для маленькой ванной по текстуре

Поверхность плитки для маленькой ванной комнаты тоже нужно выбирать с учетом размера помещения.

Современная керамика по структуре представлена несколькими видами:

глянцевая – блестящая, гладкая поверхность, которая прекрасно отражает свет. Для маленькой комнаты это отличный вариант, так как одним из секретов визуального увеличения пространства является обилие светоотражающих поверхностей.

Стоит учесть, что глянцевая плитка более прихотлива в уходе, так как на ней видны любые загрязнения и остаются очевидные разводы от воды. С учетом особенностей помещения и эксплуатации, уход за такой плиткой потребуется более частый и кропотливый;



матовая – имеет шероховатую, но приятную на ощупь поверхность. Требует меньшего ухода, так как на такой текстуре загрязнения практически не заметны. Приятный внешний вид придает интерьеру благородства.





За счет отсутствия блеска плитка кажется спокойной, теплой. С помощью матовой облицовки добиться визуального расширения пространства можно, только при условии использования светлых тонов.



Пастельный желтый, пшеничный, розовый, голубой, бледный оливковый, тона прекрасно скрывают недостаток объема в помещении;



глазурованная – отличительная особенность плитки – это глазурованная поверхность, которая состоит из жидкого стекла, запеченного при высоких температурах. Дополнительный слой стекла придает плитке особую прочность. Может иметь матовую или глянцевую поверхность;





неглазурованная – по внешнему виду практически не отличается от глазурованной. Единственным различием являются боковые края плитки, где видно наличие или отсутствие стеклянного слоя.





Для маленьких ванных комнат дизайнеры рекомендуют выбирать плитку с глянцевой поверхностью или комбинации, где органично сочетаются выпуклые текстуры с идеально ровными.

Лучшие цветовые сочетания для отделки плиткой маленьких ванных комнат



Размер плитки и ее текстура имеют большое значение в оформление ванной комнаты. Но цветовая гамма является решающим фактором, который завершает интерьерный образ помещения.

1. Светлые, теплые тона

Несомненно, теплые оттенки делаю помещение визуально больше, просторнее, насыщают его светом и добавляют особого уюта. Но в своем чистом виде они могут выглядеть скучно и строго.







При использовании плитки для облицовки ванной комнаты небольшого размера светлого цвета, рекомендовано делать яркие или контрастные по оттенкам акценты.





Для этого можно использовать ванные принадлежности или элементы декора из керамической плитки. Цветовую насыщенность лучше всего проявлять в области зеркала и около осветительных приборов. Яркие акценты должны присутствовать дозировано, чтобы не перетягивать на себя все внимание от дизайна комнаты.





На заметку: при общем светлом оформлении комнаты не рекомендовано делать яркие плинтуса или декоративное зонирование. И без того небольшое помещение, при установке четких границ, будет выглядеть еще меньше.





Плитка на полу и на стенах должна отличаться по цветовому исполнению. В противном случае помещение будет выглядеть монолитным, что не совсем уместно для скромных квадратных метров.









2. Светлые, холодные тона

Нежный голубой, базовый сиреневый, приглушенный зеленый – отлично смотрятся в интерьере небольшой ванной комнаты. Такой оттенок можно сочетать с теплыми тонами. Например, мокрую зону выделить плиткой голубого цвета, а полы и остальную облицовку помещения бежевой керамикой.







В интерьерах санузлов особой популярностью пользуется морской мотив. Сочетание зеленого и голубого с тематическими пейзажами позволит превратить типичный санузел обычной многоэтажки в райский уголок.







Керамическая плитка дает массу возможностей для создания уникальных интерьеров. Можно использовать готовое панно или собрать его самостоятельно.

Рисунки из мозаики или крупноформатной плитки всегда смотрятся выигрышно, особенно абстракции. Они зрительно стирают границы помещения, что и требуется в небольшой ванной комнате.



3. Ахроматические

Это палитра от чистого белого цвета до глубокого черного. Сразу стоит отметить, ни один из колеров ахроматической линейки не стоит использовать в чистом виде в качестве единственного цвета для облицовки всей ванной комнаты.

Эффект замкнутого пространства будет обеспечен.



А вот сочетания графитного серого с еле заметным оттенком все того же серого прекрасно подойдут для небольшой ванной комнаты.







В качестве напольного покрытия лучше всего подобрать керамическую плитку или керамогранит более темного цвета – черный, мокрый асфальт, серый. Но сразу стоит отметить, при выборе такого оттенка плитка обязательно должна быть глянцевой.





Для облицовки стен используется плитка цвета под бетон, возможно с имитацией текстуры материала. Не стоит бояться насыщенных цветов в оформлении небольшой ванной комнаты.

Если их правильно комбинировать и не отдавать преимущество в пользу темных оттенков, то визуальное восприятие пространства будет довольно приятным.

4. Яркие цвета

Плитку ярких цветов обычно используют для декора, особенно если речь идет об оформлении небольшой ванной комнаты.

Такие колеры оказывают сильное влияние на психику и восприятие пространства, поэтому перебор с ним может вызывать чувство раздражения.







Как зонировать плиткой маленькую ванную комнату

Плитка в облицовке ванной комнаты не только обеспечивает надежную защиту от влаги, но и открывает возможности, пока только визуальные, для дизайнерских решений в пользу увеличения пространства.

Комбинация с размерами плит позволяет корректировать планировочные несовершенства помещения.



Так, если нужно зрительно увеличить пространство и, например, отвлечь от странной ниши под потолком, нижнюю часть помещения оформляют горизонтальной выкладкой.

Узкую ванную комнату лучше выложить плиткой по горизонтальной линии с разделением цветом. Так она будет казаться больше.

А для обратного эффекта подходит вертикальная выкладка или под углом.

Какую плитку выбрать для маленькой ванной комнаты

Когда вопрос с цветовым оформлением, структурой поверхности и размером плитки решен, остается вопрос, какому материалу отдать предпочтение – керамогранит или керамика.







Прежде, чем выбирать, нужно ознакомиться с главными требованиями к отделочным материалам для ванной комнаты:

повышенная прочность и износостойкость;

устойчивость к истиранию;

огнеупорство;

антискользящий эффект;

простота в уходе;

невосприимчивость к температурным перепадам;

низкая степень влагопоглощения.

И керамическая плитка, и керамогранит отлично подходят в качестве облицовочных материалов для ванной комнаты, так как обладают всеми необходимыми качествами.







Для напольного покрытия лучше выбирать керамогранит, он обладает повышенной прочностью и устойчивостью перед механическими воздействиями.

В качестве настенной плитки подойдет обычная керамика. Она легкая, практичная, доступная по цене и не прихотливая в уходе. Для ее монтажа не потребуется устанавливать каркас из гипсокартона, который отнимет и без того ограниченные квадратные сантиметры.







Выбирать плитку для маленькой ванной комнаты нужно, основываясь на собственных предпочтениях, но придерживаясь советов дизайнеров по интерьерам. Плитка - тот материал, который гарантирует качественный ремонт на много лет, без потери первоначальных эстетических и практических качеств.



