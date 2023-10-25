Разнообразие отделочных материалов позволяет выбрать напольное покрытие исходя из потребностей и необходимого дизайна, что подойдёт к стилю в помещении. Ламинат изготавливается по разным технологиям, что и создаёт его физические характеристики, стойкость к негативным факторам и долговечность. Чтобы определить, какое напольное покрытие необходимо, нужно знать, что предлагают нам производители.
Виды ламината
Ламели изготавливаются не только в широком цветовом диапазоне и фактуре, а также разделяются по структурному исполнению.
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ламинат может иметь гладкую или шероховатую поверхность,
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быть матовым или глянцевым,
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а также в магазинах можно встретить покрытие со структурным тиснением и 3D-рисунком.
Какой выбрать дизайн материала, зависит от предпочтений покупателя, а также от стиля в помещении, где планируется укладка пола.
Стандартный ламинат для пола
Изготавливается с фаской и без неё.
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Первый вариант как бы выделяет каждую доску на поверхности, что даёт практически неотличимую имитацию паркетной доски.
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Ламели без фаски образуют монолитный пол, который может имееть фактуру дерева или камня.
Ламинат производят на основе ДВП или ДСП, покрытые несколькими слоями декоративных и защитных материалов. Стандартные ламели могут иметь разную толщину, плотность и класс, поэтому в зависимости от общих характеристик можно приобрести материал для любых комнат в доме.
Особенности пробкового ламината
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Обладает отличными показателями сохранения тепла и шумопоглощения, он не накапливает статическое электричество.
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Напольное покрытие вызывает приятные тактильные ощущения и может быть использовано в сухих помещениях, например, детская или спальня.
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Ламинат имеет немного пористую структуру и шероховатую поверхность, что может доставить некоторые неудобства при мытье. Поэтому при выборе пробковых ламелей стоит приобретать влагостойкий вариант, который обработан специальными составами.
Материал стоит недёшево и требует серьёзной подготовки основания перед укладкой в виде гидроизоляции и специальной подложки, что защитит пористую структуру от проникновения влаги.
Виниловый ламинат для пола
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Производится в разнообразных фактурах дерева и камня, а также может иметь рисунки и тиснение.
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Виниловый ламинат очень гибкий и невосприимчив к влаге, поэтому его рекомендуют использовать в ванне, туалете, на кухне и в прихожей.
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Ламели обладают достаточной прочностью и не подвержены царапинам.
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При выборе напольного покрытия на основе винила стоит внимательно ознакомиться с производителем и сертификатом качества на материал. Рынок заполнен подделками, которые могут быть небезопасны для здоровья, особенно при использовании в жилых помещениях.
Кварц-виниловый ламинат
Современный материал, обладающий отличными показателями устойчивости к механическим повреждениям и влаге. Если ламинат на основе кварца и винила изготовлен по технологии, то он абсолютно безопасен и имеет хорошие характеристики светоустойчивости.
Материал не потеряет цвет и не подвержен деформации под воздействием воды, поэтому широко используется не только в квартирах и частных домах, но и коммерческих и производственных помещениях.
Преимущества кварц-винилового ламината:
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широкий диапазон фактур, цветов и структур поверхности;
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пожаробезопасность и низкая теплопроводность;
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бесшумность и лёгкий уход за покрытием;
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простота укладки и замены отдельных участков при необходимости.
Кварц-виниловый ламинат относится к 43 классу стойкости, что делает напольное покрытие практически вечным при укладке в квартире. Некоторые производители дают гарантию на свои изделия не менее 30 лет эксплуатации.
Один из экзотических видов ламината - 3D
Объёмные рисунки и орнаменты эффектно выглядят на любой поверхности. Поэтому, если хотите создать красивое и необычное напольное покрытие, то 3D ламинат – это то, что нужно.
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На поверхность может быть нанесён графический или природный рисунок
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Материал изготавливается в разных цветовых сочетаниях и может иметь необычный сюжет, который подбирается в зависимости от стиля и оформления комнаты.
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Ламинат может иметь разные характеристики, что позволяет использовать его как в сухих, так и во влажных помещениях.
- 3D-рисунок на покрытии стоит недёшево, при этом, чтобы создать единую картину на полу, нужно обладать определёнными навыками укладки материала.
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Домашний мастер может справиться только с простым дизайном, а если предполагается использовать сложный орнамент, то придётся пригласить специалистов для монтажа ламината.
Выбирать напольное покрытие нужно не только по видам и дизайнерскому исполнению поверхности, но и по таким параметрам, как класс стойкости и прочности. Тогда ламинат будет радовать теплом, создавать уют и надолго сохранит первоначальный внешний вид.