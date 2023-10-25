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Виды ламината, которые можно использовать в жилых и коммерческих помещениях

#Ремонт #Напольные покрытия #Ламинат

Разнообразие отделочных материалов позволяет выбрать напольное покрытие исходя из потребностей и необходимого дизайна, что подойдёт к стилю в помещении. Ламинат изготавливается по разным технологиям, что и создаёт его физические характеристики, стойкость к негативным факторам и долговечность. Чтобы определить, какое напольное покрытие необходимо, нужно знать, что предлагают нам производители.

Виды ламината

Ламели изготавливаются не только в широком цветовом диапазоне и фактуре, а также разделяются по структурному исполнению.

  • ламинат может иметь гладкую или шероховатую поверхность,

  • быть матовым или глянцевым,

  • а также в магазинах можно встретить покрытие со структурным тиснением и 3D-рисунком.

Какой выбрать дизайн материала, зависит от предпочтений покупателя, а также от стиля в помещении, где планируется укладка пола.

Стандартный ламинат для пола

Изготавливается с фаской и без неё.

  • Первый вариант как бы выделяет каждую доску на поверхности, что даёт практически неотличимую имитацию паркетной доски.

  • Ламели без фаски образуют монолитный пол, который может имееть фактуру дерева или камня.

Ламинат производят на основе ДВП или ДСП, покрытые несколькими слоями декоративных и защитных материалов. Стандартные ламели могут иметь разную толщину, плотность и класс, поэтому в зависимости от общих характеристик можно приобрести материал для любых комнат в доме.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

Особенности пробкового ламината

  • Обладает отличными показателями сохранения тепла и шумопоглощения, он не накапливает статическое электричество.

  • Напольное покрытие вызывает приятные тактильные ощущения и может быть использовано в сухих помещениях, например, детская или спальня.

  • Ламинат имеет немного пористую структуру и шероховатую поверхность, что может доставить некоторые неудобства при мытье. Поэтому при выборе пробковых ламелей стоит приобретать влагостойкий вариант, который обработан специальными составами.

Материал стоит недёшево и требует серьёзной подготовки основания перед укладкой в виде гидроизоляции и специальной подложки, что защитит пористую структуру от проникновения влаги.

 

Виниловый ламинат для пола

  • Производится в разнообразных фактурах дерева и камня, а также может иметь рисунки и тиснение.

  • Виниловый ламинат очень гибкий и невосприимчив к влаге, поэтому его рекомендуют использовать в ванне, туалете, на кухне и в прихожей.

  • Ламели обладают достаточной прочностью и не подвержены царапинам.

  • При выборе напольного покрытия на основе винила стоит внимательно ознакомиться с производителем и сертификатом качества на материал. Рынок заполнен подделками, которые могут быть небезопасны для здоровья, особенно при использовании в жилых помещениях.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Кварц-виниловый ламинат

Современный материал, обладающий отличными показателями устойчивости к механическим повреждениям и влаге. Если ламинат на основе кварца и винила изготовлен по технологии, то он абсолютно безопасен и имеет хорошие характеристики светоустойчивости.

Материал не потеряет цвет и не подвержен деформации под воздействием воды, поэтому широко используется не только в квартирах и частных домах, но и коммерческих и производственных помещениях.

Преимущества кварц-винилового ламината:

  • широкий диапазон фактур, цветов и структур поверхности;

  • пожаробезопасность и низкая теплопроводность;

  • бесшумность и лёгкий уход за покрытием;

  • простота укладки и замены отдельных участков при необходимости.

Кварц-виниловый ламинат относится к 43 классу стойкости, что делает напольное покрытие практически вечным при укладке в квартире. Некоторые производители дают гарантию на свои изделия не менее 30 лет эксплуатации.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

 

Один из экзотических видов ламината - 3D

Объёмные рисунки и орнаменты эффектно выглядят на любой поверхности. Поэтому, если хотите создать красивое и необычное напольное покрытие, то 3D ламинат – это то, что нужно.

  • На поверхность может быть нанесён графический или природный рисунок

  • Материал изготавливается в разных цветовых сочетаниях и может иметь необычный сюжет, который подбирается в зависимости от стиля и оформления комнаты. 

  • Ламинат может иметь разные характеристики, что позволяет использовать его как в сухих, так и во влажных помещениях.

  • 3D-рисунок на покрытии стоит недёшево, при этом, чтобы создать единую картину на полу, нужно обладать определёнными навыками укладки материала. 

  • Домашний мастер может справиться только с простым дизайном, а если предполагается использовать сложный орнамент, то придётся пригласить специалистов для монтажа ламината.

Выбирать напольное покрытие нужно не только по видам и дизайнерскому исполнению поверхности, но и по таким параметрам, как класс стойкости и прочности. Тогда ламинат будет радовать теплом, создавать уют и надолго сохранит первоначальный внешний вид.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
5 167
SPC Floorwood Quantum 0,5/43 4V (1220х228х5 мм) c подложкой 8801 Дуб Содди / Soddy Oak (2,23 кв.м)
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 8801 Дуб Содди / Soddy Oak
5 575
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9905 Мрамор белый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9905 Мрамор белый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8802 Дуб бежевый
4 841
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6610 Дуб золотистый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6610 Дуб золотистый
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8806 Дуб античный
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MJ01 Дуб Теоми
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MJ01 Дуб Теоми
 
4 979

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