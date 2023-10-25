Разнообразие отделочных материалов позволяет выбрать напольное покрытие исходя из потребностей и необходимого дизайна, что подойдёт к стилю в помещении. Ламинат изготавливается по разным технологиям, что и создаёт его физические характеристики, стойкость к негативным факторам и долговечность. Чтобы определить, какое напольное покрытие необходимо, нужно знать, что предлагают нам производители.

Виды ламината

Ламели изготавливаются не только в широком цветовом диапазоне и фактуре, а также разделяются по структурному исполнению.

ламинат может иметь гладкую или шероховатую поверхность,

быть матовым или глянцевым,

а также в магазинах можно встретить покрытие со структурным тиснением и 3D-рисунком.

Какой выбрать дизайн материала, зависит от предпочтений покупателя, а также от стиля в помещении, где планируется укладка пола.

Стандартный ламинат для пола

Изготавливается с фаской и без неё.

Первый вариант как бы выделяет каждую доску на поверхности, что даёт практически неотличимую имитацию паркетной доски.

Ламели без фаски образуют монолитный пол, который может имееть фактуру дерева или камня.

Ламинат производят на основе ДВП или ДСП, покрытые несколькими слоями декоративных и защитных материалов. Стандартные ламели могут иметь разную толщину, плотность и класс, поэтому в зависимости от общих характеристик можно приобрести материал для любых комнат в доме.

Особенности пробкового ламината

Обладает отличными показателями сохранения тепла и шумопоглощения, он не накапливает статическое электричество.

Напольное покрытие вызывает приятные тактильные ощущения и может быть использовано в сухих помещениях, например, детская или спальня.

Ламинат имеет немного пористую структуру и шероховатую поверхность, что может доставить некоторые неудобства при мытье. Поэтому при выборе пробковых ламелей стоит приобретать влагостойкий вариант, который обработан специальными составами.

Материал стоит недёшево и требует серьёзной подготовки основания перед укладкой в виде гидроизоляции и специальной подложки, что защитит пористую структуру от проникновения влаги.

Виниловый ламинат для пола

Производится в разнообразных фактурах дерева и камня, а также может иметь рисунки и тиснение.

Виниловый ламинат очень гибкий и невосприимчив к влаге, поэтому его рекомендуют использовать в ванне, туалете, на кухне и в прихожей.

Ламели обладают достаточной прочностью и не подвержены царапинам.

При выборе напольного покрытия на основе винила стоит внимательно ознакомиться с производителем и сертификатом качества на материал. Рынок заполнен подделками, которые могут быть небезопасны для здоровья, особенно при использовании в жилых помещениях.

Кварц-виниловый ламинат

Современный материал, обладающий отличными показателями устойчивости к механическим повреждениям и влаге. Если ламинат на основе кварца и винила изготовлен по технологии, то он абсолютно безопасен и имеет хорошие характеристики светоустойчивости.

Материал не потеряет цвет и не подвержен деформации под воздействием воды, поэтому широко используется не только в квартирах и частных домах, но и коммерческих и производственных помещениях.

Преимущества кварц-винилового ламината:

широкий диапазон фактур, цветов и структур поверхности;

пожаробезопасность и низкая теплопроводность;

бесшумность и лёгкий уход за покрытием;

простота укладки и замены отдельных участков при необходимости.

Кварц-виниловый ламинат относится к 43 классу стойкости, что делает напольное покрытие практически вечным при укладке в квартире. Некоторые производители дают гарантию на свои изделия не менее 30 лет эксплуатации.

Один из экзотических видов ламината - 3D

Объёмные рисунки и орнаменты эффектно выглядят на любой поверхности. Поэтому, если хотите создать красивое и необычное напольное покрытие, то 3D ламинат – это то, что нужно.

На поверхность может быть нанесён графический или природный рисунок

Материал изготавливается в разных цветовых сочетаниях и может иметь необычный сюжет, который подбирается в зависимости от стиля и оформления комнаты.

Ламинат может иметь разные характеристики, что позволяет использовать его как в сухих, так и во влажных помещениях.

3D-рисунок на покрытии стоит недёшево, при этом, чтобы создать единую картину на полу, нужно обладать определёнными навыками укладки материала.

Домашний мастер может справиться только с простым дизайном, а если предполагается использовать сложный орнамент, то придётся пригласить специалистов для монтажа ламината.

Выбирать напольное покрытие нужно не только по видам и дизайнерскому исполнению поверхности, но и по таким параметрам, как класс стойкости и прочности. Тогда ламинат будет радовать теплом, создавать уют и надолго сохранит первоначальный внешний вид.