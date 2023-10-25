Наиболее популярный и практичный вариант отделки ванной комнаты – это плитка. Ее великолепные эксплуатационные свойства удачно дополняются эстетичным внешним видом. Разнообразные дизайны и оттенки позволяют выбрать лучший вариант для оформления помещения. Керамическая плитка в бежевых тонах является признанным фаворитом.





Отделка стен и пола создает по-настоящему уютную, комфортную обстановку. Водные процедуры в такой ванной успокаивают, позволяют расслабиться.

Более того, бежевые цвета в интерьере вот уже несколько десятков лет остаются в тренде. Известные интерьерные дизайнеры предлагают массу интересных решений для дизайна ванных комнат в цвете беж.

Почему бежевая плитка для ванной так популярна

Интерес к бежевой керамической плитке для ванной обусловлен уникальными свойствами этого цвета.

Внешне простой, неброский цвет насчитывает более 200 оттенков, от холодных до теплых, от пастельно-прозрачных до темных.





Беж обладает выраженным умиротворяющим эффектом, он благотворно действует на нервную систему, не раздражает глаз. Его рекомендуется выбирать чувствительным натурам, людям с нервной работой.

Он стойко ассоциируется с теплом домашнего очага, защищенным и спокойным местом. Помогает снять тревожность, иррациональные страхи.

Светлые тона визуально расширяют пространство, что для маленьких ванных комнат необходимо. А глянцевые поверхности добавляют света, наполняют помещение воздухом.





Беж считается универсальной классикой, так как замечательно сочетается со всей остальной палитрой. Он не просто гармонирует, но выделяет дополнительный цвет, подчеркивает его сочность, глубину, яркость или белизну.





Бежевую плитку используют и в качестве основного фона, и в виде дополнительных элементов. Она смотрится одинаково эффектно с темными и яркими цветами. Помогает придать ванной комнате благородный, элегантный облик.





Как и любой другой цвет, плитка беж обладает рядом положительных и отрицательных качеств.

Достоинства плитки бежевого цвета в дизайне ванной комнаты

Сочетаемость с современными, классическими, сельскими стилями.

Благоприятное психологическое воздействие: теплые оттенки бодрят, согревают в прохладные дни, позволяют быстро и без усилий переключиться с делового настроя на расслабленный домашний.





Облицовка не утратит свою актуальность в следующих сезонах. Такой ремонт делают на десятилетия вперед.

Отлично подходит для комнат без окон, со слабым, непродуманным освещением.





Любая бежевая плитка проста в уходе. Ее достаточно периодически мыть с применением обычных бытовых средств, или просто протирать влажными салфетками.

Недостатки отделки ванной бежевой плиткой

Неверный выбор оттенков, сочетаний может полностью испортить дизайн ванной комнаты.

Некоторым беж кажется скучным, тусклым. Им нравятся более насыщенные оттенки.





Поверхности светло-бежевого и темно-бежевого оттенков требуют тщательного ухода, так как на них отчетливо выделяются все загрязнения.









Какие материалы нужны для облицовки ванной бежевой плиткой

Для создания эстетичного, идеального интерьера, важна каждая мелочь.

Кроме выбора и цвета керамической плитки или керамогранита, необходимо обратить внимание на ряд нюансов:

затирку подбирают цветную, так как чисто-белый состав будет некрасиво выделять швы. Идеален тон, максимально приближенный к цвету облицовки. Можно также использовать универсальные оттенки «слоновая кость», светло-коричневый;





глянец уместен в современных интерьерах. Он создает в ванной комнате прохладную атмосферу;

для классических и сельских стилей, создания уютно-камерной обстановки, рекомендована матовая плитка. Она придает комнате теплый, жилой вид, дарит ощущение мягкости, умиротворения;





чтобы сгладить острые углы, используют плитку с разными оттенками бежевого. Градиентный переход визуально смягчает пространство, делает его более выразительным;

в качестве декора, дополнительных цветов, используют бронзовые, золотые, серебряные вставки, бордюры, узоры.

Интересны варианты с комбинированием текстур, рельефных поверхностей. В этом сезоне популярностью пользуются мелкие шестигранные соты, плавно-изогнутые фактурные узоры и мозаики.

Допускается сочетать плитку с отделкой древесиной, обоями или краской, декоративной штукатуркой.

Как правильно выбрать бежевую плитку для ванной

Существует несколько правил, которые стоит соблюдать при выборе плитки, чтобы получить непревзойденный результат.

Если решено украсить стены мозаикой, потребуются панели разных цветов, с декором и без. Можно использовать мозаику с разными фактурами. Для достижения нужного эффекта, достаточно использовать покрытие в отдельной зоне.





Ванная комната – помещение с экстремальной средой. Отделочные покрытия подвергаются воздействию воды и повышенной влажности, температурных перепадов. Именно поэтому для облицовки выбирают плитку 1 сорта, с маркировкой АА. Это говорит о ее качестве и максимальной устойчивости к влаге.

При покупке плитку проверяют. Ее поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов.

Напольная плитка или керамогранит должны иметь шероховатую поверхность. Это убережет от травмоопасных падений на скользкой от воды плитке.





Коллекции с мелкими узорами, разводами и пятнышками – это наиболее удачный вариант для «мокрой» зоны. На такой плитке меньше видны высохшие брызги воды, следы мыла и известкового налета.

Для ванных комнат с низкими потолками выбирают длинную и узкую плитку, выкладывая ее вертикально. Уложенная горизонтально, она помогает расширить помещение. Также, хорошо смотрится в тесных ванных диагональная выкладка.





Важным фактором являются размеры элементов. Если просторные ванные одинаково хорошо смотрятся с крупногабаритными панелями и мелкой мозаикой, то для маленьких оптимальны квадраты и прямоугольники со сторонами 15-30 см.





Кроме того, большие площади, занятые плиткой с мелкими деталями, сотами или мозаикой, делают пространство еще более замкнутым, ограниченным.









С какими цветами лучше сочетать бежевую плитку в ванной

Беж превосходно сочетается со всей известной палитрой.

Эксперты же рекомендуют наиболее удачные, востребованные комбинации.

Белый и бежевый – это классический вариант, у которого не бывает сбоев. Процентное соотношение цветов может быть произвольным. Любая идея будет смотреться одинаково выигрышно.

Природные оттенки бежевого и зеленого выглядят максимально естественно. Они часто используются в интерьерах в стиле эко, сельских и классических.





Сочные апельсиновые или морковные тона удивительно хорошо гармонируют с бежевой гаммой. Они создают яркое, позитивное настроение. Придают интерьеру динамичность и охотно делятся своей энергией, придавая по утрам бодрости.





Желтые акценты поднимают настроение, дарят тепло и безмятежную радость. Золотая отделка в небольших количествах создает ощущение достатка и благополучия.





Серо-бежевая гамма – отличный вариант для тех, кто ценит спокойствие и безмятежность.





Не стоит опасаться черного цвета при создании бежевого интерьера. Акцентные стены «под черный мрамор», благородная черная сантехника или столешница, чередующиеся плитки на полу, создают эффектный, аристократичный дизайн.





Коричневая гамма близка к бежевой. Они прекрасно дополняют друг друга, создавая солидный, элегантный интерьер, говорящий о безупречном вкусе владельцев.





При создании бежевого интерьера можно использовать карамельные, коралловые и персиковые вкрапления, узоры, рисунки. Также, дизайн часто разнообразят сочетаниями трех и более тонов.





Варианты укладки бежевой плитки в ванной комнате

Разнообразить однотонную гамму можно не только другими цветами, но и разными приемами укладки, декорирования. Так, горизонтальный бордюр отлично дополняет и подчеркивает выбранный стиль, а разнообразные узоры создают особенный колорит.

Какие приемы можно использовать сегодня?

Шахматный порядок укладки плитки разных цветов не теряет актуальности уже несколько лет.





«Кирпичная» кладка на стене – еще один модный тренд. Для нее используется прямоугольная плитка, по размерам соответствующая уложенным торцами кирпичам.





Сочетание светлых и темных тонов – классика жанра. Можно сделать темный низ и светлый верх или распределить разные оттенки в хаотичном порядке.





Плитка разных размеров, уложенная произвольным узором, придает ванной комнате особенный вид.





Градиентный переход от более темных бежевых оттенков к светлым создает невероятные визуальные эффекты, смягчает строгие линии углов, сантехники.





Плитка или керамогранит в бежевых тонах в ванной комнате – это трендовый дизайн, никогда не выходящий из моды. Универсальный цвет превосходно сочетается с любыми другими оттенками, его легко дополнить эксклюзивным, стильным декором.

Такое оформление никогда не надоедает, создает благотворную атмосферу благодаря сильному умиротворяющему эффекту.



