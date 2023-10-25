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Бежевые двери в интерьере: подбираем правильно под цвет пола, стен, плинтуса и мебели (с фото)

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Бежевые двери в интерьере пользуются большой популярностью. Благодаря приятному светлому оттенку они отлично подходят под большинство современных стилей. При этом они подчеркивают интерьер, разбавляют цветовую гамму и вообще делают всю композицию более легкой и воздушной.

К тому же, в отличие от темных дверей, они способны сделать интерьер и помещение визуально более просторными.

Причина популярности бежевых дверей

Принято считать, что в доме двери должны быть обязательно в светлом цвете. Поскольку это классика, которая никогда не устаревает. Белые двери также смотрятся очень даже неплохо, но очень часто они вызывают ассоциацию с больничными палатами. 

Поэтому очень часто выбираются светлые оттенки, например, молочный, песочный, сливочный и многие другие тона. Мы же сегодня будем говорить о бежевых дверях в интерьере.

Эти интерьеры не будут мрачными, они станут утонченными. К тому же «вписать» бежевый в дизайн не так сложно. Он отлично сочетается со многими другими цветами.

Психология бежевого цвета в интерьере

К бежевому цвету вообще отношение не такое простое, как это может показаться. 

Он неоднозначен. Кто-то воспринимает его как цвет застоя, поскольку он лишен какой бы то ни было эмоционального оттенка. Но этот цвет невероятно многогранный.

У него теплая, уравновешенная и очень спокойная энергетика. Поэтому устанавливая в квартире бежевые двери в интерьере можно получить в своем доме спокойную, уютную и умиротворяющую атмосферу. В таком доме никогда не будет конфликтов, разборок. Поскольку такой цвет очень положительно влияет и на психику обитателей квартиры.

Благодаря своей нейтральности беж создает в доме естественное состояние. Принято считать, что такой цвет дверей в интерьере выбирают люди, которые являются душевными и гармоничными натурами. Они просто обожают придерживаться позиции нейтралитета.

С одной стороны, он делает домашний интерьер мягким и очень нежным. Но с другой – при грамотно подобранном освещении преображается. При качественном освещении интерьер получается всегда свежим и торжественным. 

Существует несколько оттенков бежа. Поэтому в зависимости от тона, он может как уменьшить, так и визуально расширить пространство.

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
8 372
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Аркада Люкс Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-21 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), глухая, филенчатая
 
7 252
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
11 074

Двери каких оттенков бежевого хорошо смотрятся в интерьере

Существует несколько названий бежевого:

  • песочный;
  • кремовый;
  • цвет карамели;
  • нежный капучино;
  • слоновая кость;
  • цвет пшеницы.

И все это разнообразие названий можно отнести к бежевому. Настолько он многогранный! К тому же у него еще и очень много оттенков. Цветовой спектр бежевого включает от серо-бежевого до оранжево-бежевого. 

Именно поэтому при желании вписать дверь в такой цветовой гамме в свой интерьер не составит большой сложности.

 

Как вписать бежевую дверь в интерьер

Отличными компаньонами для бежевых дверей в интерьере станут такие оттенки:

  • коричневый;
  • шоколадный;
  • вариации кофейного.

В интерьере можно добиться идеального сочетания в комбинации с плиткой из керамогранита под натуральный камень, ламинат с интересной текстурой. Чтобы сбалансировать бежевый можно использовать сочетания с зеленым цветом. 

В таком интерьере будут приветствоваться растения. Можно повесить на окна шторы зеленого цвета, использовать текстиль.

Выбирая дверные полотна в коридор и прихожую, следует обратить внимание на то, что они должны быть одинаковыми. Это важно для того, чтобы получить интерьер в едином стиле. Принцип контрастности будет уместен и в таком помещении. Используя его, можно сделать дверные полотна центром всей композиции.

 

Варианты дизайна бежевых дверей

Существует невероятное количество дизайна бежевых дверей в интерьере:

  • Со вставками из стекла

Такие дверные полотна очень красиво смотрятся. 

Стекло может быть матовым, прозрачным, украшенным узорами, цветным или даже черным.

Подобрать подходящую дверь со стеклянной вставкой можно практически под любой интерьер. И он получится невероятно элегантным.

  • С глянцевой поверхностью

Такое решение отлично подходит для помещений, в которых нет большого количества естественного освещения. За счет такого стилистического решения можно создать впечатление, что в помещении достаточно света.

  • Полотно, украшенное рисунками

В зависимости от собственных предпочтений можно выбрать интересное оформление полотна с помощью рисунков. Это не только сделает дверь симпатичнее, но еще и придаст ей более эстетичный вид.

  • Украшение из патины

​​​​​​​Подобное дизайнерское решение станет находкой для тех, кто обожает интерьеры «под старину». С помощью патины можно искусственно состарить дверное полотно. В результате чего получается самый настоящий антиквариат.

  • Матовые двери

​​​​​​​Придают помещению атмосферу конфиденциальности. Они позволяют несколько разгрузить пространство.

Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-4 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska, остекленная, black star, царговая
 
3 898 4 872 ₽ -20%

Подбираем цвет пола под бежевые двери

Чтобы дверные полотна в таком цвете стали удачным дизайнерским решением, очень важно сочетать их с цветом напольного покрытия.

1. Темные оттенки пола в сочетании с бежевыми дверьми

С помощью темного оттенка напольного покрытия можно получить очень интересный контраст.

В дизайне помещения оно сделает весь интерьер роскошным и даже шикарным. Благодаря темного полу получится отличный баланс. Хорошим компаньоном бежевого станет темный по цвету паркет, ламинат, линолеум.

В таком сочетании такой интерьер будет всегда модный и необычный. Напольное покрытие может быть разным, но вот именно в таком сочетании весь дизайн будет очень интересным.

2. Светлые оттенки напольного покрытия и бежевые двери

Используются если хочется получить легкость в интерьере. В таком случае можно подобрать оттенки, которые будут придавать дизайну шарм, а сам дизайн получится весьма элегантным.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
 
4 452
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 620 3 892 ₽ -7%

Бежевые двери в интерьере и подбор цвета мебели

При таком сочетании можно выбирать достаточно габаритную и даже громоздкую мебель. Использовании в интерьере бежевых дверей поможет визуально «уменьшить» мебель. Предметы мебели станут казаться более легкими и невесомыми. Таким образом пространство будет менее перегруженным.

Можно выбирать мебель с цветом обивки в тон дверям. Тогда весь интерьер получится уравновешенным и цельным.

Какой цвет плинтуса подойдет в интерьер с бежевыми дверьми

Не стоит недооценивать значимость цвета плинтусов.

Именно с помощью такого простого «предмета» можно добиться гармонизации всего пространства.

Плинтус логически «свяжет» дизайн помещения и цветовую гамму дверей. Если подобрать контрастный цвет плинтуса, то получится подчеркнуть геометрию помещения и создать границы.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

В каком интерьерном стиле будет уместна бежевая дверь

Бежевые двери в интерьере подбирают под уже созданный интерьер.

Они будут уместными под большинство модных сейчас стилей:

  • Классический

​​​​​​​Здесь беж подчеркнет простоту и лаконичность все интерьерной композиции.

Стоит помнить, что в этом стиле приветствуется использование натуральной древесины. Поэтому двери предпочтительны из натурального массива.

  • Скандинавский

​​​​​​​В скандинавском стиле вообще приветствует использование светлых оттенков. Можно сказать, что этот стиль строится на этой цветовой гамме. Можно ли здесь рекомендовать бежевые двери в интерьере? Однозначно, да.

  • Минимализм

​​​​​​​Двери можно выбрать в светлом беж, но выгодно оттенить их наличниками в белом цвете.

Отличным дополнением такого ансамбля станут вставки из стекла. Здесь впишутся матовые, глянцевые дверные полотна.

Сама дверь может быть, как очень дорогой, так и вполне бюджетной. Разумеется, любой интерьер украсит дверь из натурального массива дерева. Но можно выбрать весьма достойные и более бюджетные полотна из шпона, или МДФ.

При этом можно немного поиграть и с цветовой палитрой бежевого. Можно выбрать очень светлый оттенок или наоборот темный.

Варианты бежевых дверей по конструкции

Чтобы максимально рассказать вам о вариациях дверей в интерьере, рассмотрим основные виды межкомнатных дверей.

Далеко не в каждом помещении подходят классические вариации полотен.

Ведь их тоже существует несколько видов:

  • Распашные двери. Представляют собой классику.

  • Дверь-купе. В небольших помещениях очень часто устанавливается такой вариант полотен.

Преимущество их в том, что с одной стороны они отлично разграничивают помещения между собой, например, отделяют прихожую от комнаты, но при этом отлично экономят место.

  • Двери-гармошка. Также очень интересно смотрятся в интерьере.

  • Царговые. Представляют собой глухое дверное полотно. Очень часто находят свое применение в гардеробных, в комнатах.

Какая именно конструкция подойдет в конкретном интерьере, зависит от стиля и внешнего вида помещения.

Преимущества использования бежевых дверей в интерьере

Очень часто такие двери встречаются в интерьерах гостиниц, в офисах.

В последнее время данный цвет часто используется и в дизайнах квартир и частных домов.

Важными преимуществами бежевой двери являются:

  • подходят в интерьеры малогабаритных квартир;
  • позволяют не перегружать дизайн пространства;
  • если выбрать глянцевые полотна, то можно создать эффект качественного естественного освещения;
  • можно визуально увеличить помещение;
  • можно использовать практически любую по габаритам мебель и цветовую гамму напольного покрытия;
  • беж отлично сочетается со многими оттенками.

К недостаткам относятся:

  • На светлой поверхности очень заметны любые виды загрязнений.
  • Некоторая простота дизайна.

Все эти недостатки можно свести к минимуму, если выбрать качественное дверное полотно, за которым будет несложно ухаживать. Как вариант, купить двери со стеклянными вставками.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

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