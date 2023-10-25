После возведения коробки коттеджа самым важным этапом дальнейших работ является его черновая отделка. И чем она будет сделана качественнее профессиональными рабочими, тем легче будет осуществить чистовую отделку коттеджа.

Какие работы входят в черновую отделку загородного дома

Однозначно дать определение черновой отделки сложно. Можно только точно сказать, что она предшественник чистовой отделки, когда некоторые из поставленных задач уже выполнены, но помещение еще остается непригодным для проживания.

В любом случае в нее включается:

гидроизоляция санитарных узлов;

стяжка полов;

установку межкомнатных дверей;

работы по выравниванию полов и стен;

штукатурные работы;

установка перегородок для разделения помещения на отдельные комнаты;

монтажные работы по установке арок, порталов, окон.

Сюда же входят внутридомовая разводка подачи воды, канализационных стоков, отопительной системы, подводка электрических проводов и кабелей к розеткам, выключателям, осветительным приборам.

Строительные организации в понятие черновой отделки кроме перечисленных работ включают:

Возведение фундамента, служащее основанием зданию, на которое опираются стены постройки. Именно он принимает на себя все нагрузки возводимой конструкции с дальнейшим распределением их по основанию здания. От качества его возведения зависит крепость и деформация готовой постройки.

Возведение коробки, покрытой кровлей, которая состоит из деревянного каркаса, слоя утеплителя и кровельного покрытия.

Монтаж вентиляционной системы, от которой зависит свежесть воздуха в помещении, наличие сырости, развитие плесени.

Наружную чистовую отделку стен, которая придает постройки внешнюю привлекательность.

Обустройство канализационного септика, который обеспечивает автономную очистку сточных, канализационных и используемой для бытовых нужд воды.

Установку входных дверей, которые кроме красивого внешнего вида должны обладать прочностью и безотказностью в эксплуатации.

Критерии дизайн-проектов для черновой отделки коттеджей

В любом случае, к черновой отделке коттеджа необходимо приступать, имея на руках готовый дизайн-проект, чтобы не было разочарований на конечном этапе работ, когда результат не соответствует задуманному.

Документ, отраженный на бумаге, поможет понять, как будет выглядеть интерьер коттеджа после завершения всех отделочных работ, определиться с их последовательностью, более правильно рассчитать предстоящие расходы.

От качества и правильности составления дизайна проекта будет зависеть функциональность готового к эксплуатации коттеджа, удобство его в пользовании, комфортное проживание всех членов семьи.

Поэтому при заказе интерьера проекта стоит рассмотреть ни один предлагаемый вариант планировки, а несколько, чтобы выбрать из них более подходящий. Одобренный проект всегда можно доработать, приобщив к этому команду специалистов.

С помощью трехмерной визуализации подобранных картинок при составлении проекта можно увидеть стилистику помещения, его цветовую гамму, рассчитать соответствие бюджета заказчика с предложенной дизайнерской идеей. Многие строительные компании за дизайн-проекты выдают обычные чертежи, необходимые для расчетных данных, входящих в строительные и отделочные работы.

На чертежах может быть указана распланировка полов, потолочных перекрытий, разводка электрических провод, но назвать это дизайн-проектом с качественным результатом на выходе не получится.

Этапы черновой отделки загородного дома

После закладки фундамента, возведения стен и накрытия их кровлей, приступают к черновой отделке, которая способствует укреплению стен и межэтажных конструкций перекрытий. Проводятся работы по защите строения от проникновения в него влаги через фундамент, цокольную часть стен, перекрытия полов, кровлю, террасу.

Первый этап черновой отделки: звуко-, тепло- и гидроизоляция коттеджа

Гидроизоляции подвергаются так называемые мокрые помещения, к которым относятся кухня, ванная комната, санузел. Подвальные и полуподвальные помещения проходят дополнительную изоляцию не только фундамента, но и поверхности полов. Это необходимо, чтобы предотвратить просачивание в помещение грунтовых вод.

Для защиты помещения от шума улицы особое внимание уделяется монтажу окон, их плотному прилеганию к раме. Желательно, чтобы стеклопакеты на окнах имели толщины стекла не меньше, чем 5 миллиметров.

Касаемо входных дверей, то меньше всего шум пропускают двери с деревянными полотнами. Для защиты здания от уличного шума потолок подшивают потолочными панелями.

Снижает уровень шума в комнатах коттеджей в несколько этажей цементные, бетонные, гипсокартонные стяжки с последующим покрытием их ламинатом или паркетной доской.

В целях экономии теплоносителей по обогреву коттеджа, снижения потерь тепла в холодное время года и поддерживания постоянных температур воздуха в жаркий период сезона фасады обшивают теплоизоляционными материалами. Важно при выборе изоляционных материалов поинтересоваться противопожарными характеристиками состава их слоев.

Межкомнатные перегородки на этапе черновой отделки загородного дома

Для разделения внутреннего пространства коттеджа на отдельные жилые и вспомогательные комнаты устанавливаются межкомнатные перегородки. Для установки стен, отгораживающих одно помещение от другого, можно использовать дерево, кирпич, пеноблоки, гипсокартон, газогребневые плиты.

Но какой бы материал вы не предпочли, его характеристика не должна расходится с санитарно-техническими и противопожарными нормами, быть прочной, способной выдержать любые навесные полки и простоять ни один десяток лет.

Следующий этап черновой отделки дома: штукатурка стен и потолков

Перед тем, как приступить к финишной отделке стен и потолков на них наносят штукатурку. С ее помощью устраняются различные дефекты, поверхность выравнивается, сглаживаются перепады уровня.

Подготовленная поверхность стен и потолков проходит обработку защитными средствами от поражения плесенью и возможным возгоранием. Штукатурные смеси бывают на основе гипса, цемента и смеси цемента с известью. Какую из них выбрать решает заказчик.

Четвертый этап черновой отделки: обустройство многоуровневых коттеджей лестницами

Для коттеджей в несколько этажей из кирпича, камня, газобетонных блоков в качестве прохода между этажами лучше устанавливать монолитные или сборные лестницы, сочетающие в себе бетон и арматуру. Они практичны, долговечны, не требовательны к особому уходу.

Их для красоты можно облицевать мраморными, гранитными плитами, натуральным деревом. Деревянные коттеджи не смогут выдержать веса бетонных лестниц, в них лучше обойтись легкими деревянными конструкциями.

Последний этап черновой отделки загородного дома: стяжка пола

Необходима для придания полу ровной, прочной, жесткой поверхности, которая берет на себя нагрузку установки теплых полов или укладку финишных напольных покрытий. Стяжка так же может служить дополнительной изоляцией, скрывать под собой детали коммуникаций, систему проводки и отопления.

Среди стяжек различается несколько видов:

Классический вид мокрой стяжки состоит из мелкофракционного песка, цемента не ниже марки М 400 и воды. Для улучшения прочности в раствор добавляют пластификаторы.

В полусухом виде стяжки увеличено содержание песка и уменьшено количество воды. Стяжка, изготовленная по этому методу, быстрее застывает, поэтому пользуется большей популярностью.

Сухую стяжку относят к самым быстрым и экономным способам выравнивания половых поверхностей, подготовки основания под финишное напольное покрытие. Обычно она состоит из засыпки керамзитовым песком, слоя полиэтиленовой пленки, кромочной ленты и гипсоволокнистых листов.

Наливными полами под стяжку пользуются для выравнивая готовых стяжек с перепадами уровня не более 30 миллиметров.

Инженерные системы коттеджей

Под инженерными системами любого здания подразумеваются технические решения, обеспечивающие комфортное проживание всех обитателей коттеджа. Как правило, стоимость инженерных систем в строительстве может достигать до 50% всего бюджета проекта.

В инженерную систему теплоснабжения входят отопительные приборы, котел. К водоснабжению и канализации относят забор и отвод воды, разветвление водопровода по дому для хозяйственных и других нужд.

Система электропотребления коттеджей, кроме надежности, должна обладать хорошей мощностью, достаточной для потребления современного оборудования, но не превышать установленную правилами подключения, прописанную в договоре.

При составлении договора необходимо учесть сумму потребления всех предполагаемых приборов, работающих от электричества при одновременном включении, с добавлением резерва.

Общая стоимость черновой отделки загородного дома

Стоимость черновой отделки каждого этапа просчитывается индивидуально и зависит от занимаемой площади сооружения, сложности работ и сроков сдачи. Если не учитывать стоимость материалов, то черновая отделка для заказчика начинает стартовать от 7 200 рублей за 1 квадратный метр.

При определении фронта работ и расчета сметы стоимость черновых работ вместе со сроками исполнения прописывается в договоре до его подписания и изменению не подлежит.